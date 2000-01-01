náhledy
Umělá inteligence, snížení spotřeby energií, špičkové kulinářské výkony, snížení plýtvání potravinami… Tak se prezentují nové domácí spotřebiče na veletrhu IFA v Berlíně. Od 3. do 9. září se ho účastní přes 1 800 vystavovatelů ze 138 zemí. Zatímco část návštěvníků se zaměřuje na mobily a další elektroniku, ostatní směřují za „vůní“ kuchyně a úklidu.
Autor: Archiv AEG
Stěžejním prvkem vestavných spotřebičů Samsung je indukční varná deska Extractor, která integruje výkonnou digestoř s ventilátorem Turbo Slim přímo do povrchu varné desky s odtahovým potrubím instalovaným pod nebo za pracovní deskou. Silným proudem vzduchu tak eliminuje kouř a výpary z vaření.
Autor: Archiv Samsung
Indukční varná deska disponuje funkcí Flex Zone Plus. Každá zóna má čtyři indukční cívky, které umožňují flexibilní umístění nádobí a zajišťují rovnoměrné rozložení tepla na větší ploše. Extractor díky svému výkonu nejen eliminuje potřebu instalace stropních digestoří, ale také opticky zvětšuje prostor a dodává kuchyni na vzdušnosti.
Autor: Archiv Samsung
AEG hrdě představuje PizzaExpert – průlomovou funkci, která ve spojení se speciálním litinovým plechem navrženým pro dosažení teploty 340 °C zajistí profesionální a kvalitní pizzu v pohodlí domova, a to za pouhé 2,5 minuty.
Autor: Archiv AEG
Funkce PizzaExpert, kterou nabízejí nové trouby AEG, přináší unikátní zážitek z domácí pizzy, a to s odborným schválením Scuola Italiana Pizzaioli, jedné z nejuznávanějších světových institucí zaměřených na umění a vědu výroby pravé pizzy preference.
Autor: Archiv AEG
Multi Chill je zásuvka s možností regulace teploty až do 0 °C.
Autor: Archiv AEG
Trouba 9000 ProAssist SteamPro je vybavena funkcí CamCook® – inteligentním řešením s integrovanou kamerou a umělou inteligencí, která se učí rozpoznávat pokrmy i individuální preference, což umožňuje rychlé spuštění a přesné nastavení při budoucím vaření, a to včetně páry. Ta ponechává pokrmy nadýchané.
Autor: Archiv AEG
Základním kamenem nejnovějších inovací společnosti AEG je technologie AI CoolAssist®, která se „učí“ vašim zvykům, aby optimalizovala teplotu chlazení, funkce a ušetřila až 10 % spotřeby energie. Lednička s mrazákem 9000 ZeroDegree No Frost je příkladem této inovace a vyznačuje se špičkovou energetickou účinností s nejvyšší energetickou třídou A a mimořádně tichým provozem – pouhých 27 dB(A).
Autor: Archiv AEG
Vestavěná robotická vysávací stanice LG byla vyvinuta s ohledem na evropské domácnosti a je navržena tak, aby se vešla do nevyužitého prostoru, například pod kuchyňským dřezem.
Autor: Archiv LG
Automaticky se otevírající dvířka jsou při zavření téměř neviditelná pro okolí, umožňují vysavači vrátit se bez zásahu uživatele.
Autor: Archiv LG
Na rozdíl od běžných bezdrátových vysavačů, které často ztrácejí sací výkon kvůli ucpání zvířecími chlupy a jemným prachem, nový tyčový vysavač LG poskytuje konzistentní a velký výkon. Jeho technologie Micro Cyclone a nový systém čištění filtru zajišťují vždy stabilní sací výkon.
Autor: Archiv LG
Jedním z hlavních lákadel je letos na stánku Miele nový výkonný a energeticky úsporný výsuvný odsavač par, který vytváří jedinečnou atmosféru pomocí technologie AmbientLight, a to nejen během vaření.
Autor: Archiv Miele
Uživatelé si mohou přizpůsobit nastavení podle vlastních preferencí a ovládat je pohodlně prostřednictvím aplikace.
Autor: Archiv Miele
Autor: Archiv Miele
Novinka Triflex HX3 Pro Aqua od Miele navazuje na úspěch svého předchůdce, vítěze testu Stiftung Warentest (10/2024) a přináší ještě vyšší komfort užívání. Díky inovativní podlahové hubici Aqua Twister Pro s integrovanou nádržkou na vodu se během chvilky promění z výkonného bezdrátového vysavače na mop.
Autor: Archiv Miele
Na IFA byla také poprvé představená nová generace chladniček Miele MasterCool s integrovanými kamerami. Funkce FoodView umožňuje kdykoli a odkudkoli nahlédnout do interiéru chladničky. To zjednodušuje plánování nákupů, snižuje plýtvání potravinami a přispívá k větší udržitelnosti v běžném životě.
Autor: Archiv Miele
Dva nové XXL modely ledniřek s mrazničkou Miele – KFN 7934 D a KFN 7913 E – se svými rozměry 194 cm na výšku a 75 cm na šířku nabízejí přibližně o 45 % víc úložného prostoru než spotřebiče standardních rozměrů. To odpovídá přibližně 100 litrům využitelného objemu navíc v chladicí části a 22 litrům v mrazicí části.
Autor: Archiv Miele