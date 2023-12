Vánoční pečení se může hodně prodražit. Jak ušetřit na energiích

Nejde jen o to, že odborníci doporučují výměnu spotřebičů starších deseti let, protože jejich mladší následovníci mají mnohem nižší nároky na spotřebu elektrické energie, plynu i vody. Už babičky věděly, že vařit na sporáku v hrncích a kastrolech s pokličkou jim ušetří spoustu času, dnes také energie. Rada možná triviální, ale stále pravdivá.

Dlouhé hledání potravin v lednici nebo v mrazáku se může prodražit...

Mnohé rodiny se nechtějí vzdát starého nádobí ani po pořízení indukční desky, která je pokládaná za nejúspornější (v porovnání s litinovými nebo sklokeramickými plotýnkami). Jenže si zkuste třeba ohřát vodu i na nejlepší indukční desce v obyčejném smaltovaném či v levném nerezovém hrnci, nebo naopak v nádobí s materiálem Silargam s extra silnou energeticky úspornou základnu, která rychle absorbuje teplo a dlouhodobě je uchovává. Rozdíl v čase vás hodně překvapí. Nemluvě o obrovském rozdílu v čištění, pokud něco v hrnci připálíte.

Odborníci se shodují i v tom, jakou největší chybu děláme ve spotřebě lednice. Zní to až naivně, ale je to tak: „Nejvíce energie se ztrácí při ´zírání´ do dlouho otevřené chladničky, a to i přes varovný zvukový signál,“ vysvětluje Petr Jirků ze společnosti Samsung. Tato „slepota“ nutí lednici po zavření urychleně výrazně zvýšit na určitou dobu spotřebu elektrické energie.

Tento prohřešek se přičítá zejména mužům, ale i ženy mají své slabé chvilky. „Rozhodně neotevírejte zbytečně dvířka trouby nebo sporáku, při každém otevření uniká přibližně 20 procent tepla. Je to jedna z nejčastějších chyb, která zbytečně navyšuje spotřebu elektrické energie na následné vyrovnání teploty na požadovanou úroveň,“ varuje Jana Neuszerová, odbornice značky MORA.

Pečení je radost, pozor však na detaily

Perforování plechu AirFry nabízí optimalizovaný oběh vzduchu, a tedy rovnoměrné pečení. Nemusíte tedy jídlo na plechu obracet.

Řada trub nabízí funkce, při nichž lze připravit až čtyři různé chody najednou bez smíchání chutí i vůní. Jako první vložíte pokrm s nejdelší dobou přípravy, a pak přidáváte další, případně prohazujete umístění plechů a upravujete teplotu. Prostor trouby vyhřejete jednou, a mnohem lépe teplo využijete. A ještě k tomu šetříte i svůj čas. Najednou můžete péct i čtyři plechy cukroví.

Časté otevírání dvířek zvyšuje výrazně spotřebu elektrického proudu, avšak neprospívá ani kvalitě připravovaného pokrmu, zvláště nadýchaného sladkého i slaného pečiva s kypřidly. Tedy s kváskem, kypřicím práškem nebo našlehaným sněhem z bílků, které jsou na pokles teploty citlivé a těsto může nevratně „spadnout“.

Trouba by měla mít proto co největší průzor a dobré osvětlení, nejlépe dvoubodové. Průběh pečení pak můžete sledovat zvenku, aniž byste navyšovali náklady a zkazili si výsledek svého snažení.

Důležité je i pravidelné čištění trouby. „Zanesení povrchu trouby a topných těles připáleninami brání rovnoměrnému ohřevu, proto nebude výsledek pečení takový, jaký byste si přáli: místy bude pokrm nedopečený. Na tento nedokonalý výsledek budete kromě toho spotřebovávat víc energie, a tedy svých vlastních peněz,“ vysvětluje Jana Neuszerová.

Víceúrovňové pečení šetří čas i energii.

A dodává: „Starý připálený tuk navíc začne uvolňovat uhlíkové plyny, které mohou ovlivnit chuť a vůni jídla, naplnit vaši kuchyni kouřem a nepříjemnými pachy a může se i vznítit.“

Ušetřit můžete i tak, že se naučíte využívat zbytkové teplo v troubách. Vypněte ji o několik minut dříve, než je požadovaný čas a pokrm nechte při zavřených dvířkách takzvaně dojít.

Co patří do trouby

Nejde jen o čistotu trouby, ale také o následné čištění plechů. „Třeba plech Easy2Clean má keramický povrch, který brání ulpívání mastnoty a nečistot. Nepotřebujete žádný pečící papír, plech jen opláchnete teplou vodou, a s pomocí hadříku a trochy čisticího prostředku máte veškeré nečistoty pryč,“ tvrdé René Kubaník ze společnosti Electrolux domácí spotřebiče.

Pečení je pro mnohé radost i zábava, ale vyplatí se myslet i na spotřebu energie.

Pokud jde o plechy, má i další dva tipy, a to plech AirFry s perforovaným dnem nebo plech s nastavitelnou šířkou.

U prvního typu umožňuje perforování optimalizovaný oběh vzduchu, a tedy rovnoměrné pečení. Nemusíte tedy jídlo (například hranolky nebo zeleninu) na plechu obracet, takže z trouby opět neuniká zbytečně drahé teplo.

Nastavitelný plech s nepřilnavou vrstvou se vejde téměř do všech typů trub, nemusíte si jich proto pořizovat víc, ale klidně jej používat doma a třeba i na chalupě.