Prát můžete i ve studené vodě, zato lednička opravdu není televize

Od 1. března 2021 se začaly označovat novým štítkem chladničky, mrazničky, pračky a kombinované pračky se sušičkami, myčky nádobí, televizory, monitory a elektronické displeje. Největší změna se objevila ve škále energetických tříd, nejúčinnější výrobky z třídy A+++ se zařadily do nižší třídy (B až D), kategorie A zatím splňuje minimum výrobků. Energetické třídy jsou tedy dnes A až G.

Energetická účinnost spotřebičů se nezměnila, jen se zpřísnila kritéria pro jednotlivé třídy, aby byl ponechán prostor pro další vývoj účinnějších výrobků a jejich inovace, které budou zařazovány do třídy A.

Nejlepší nemusí být nejvýhodnější

Podle výzkumu v polovině českých domácností (51 %) pere žena, resp. spíše žena, a muž jí občas pomůže (34,1 %). Pouze v 10,3 % případů se o praní dělí muži a ženy.

Pokud si najdete výrobek v té nejvyšší energetické třídě, tedy nejúspornější, neznamená to, že jde o nejvýhodnější nákup. Například rozdíl v ceně lednice v kategorii A a B může být u stejné značky i několik tisíc. „Pak se vám vyplatí si spočítat, jaký máte tarif a za jak dlouho se vám vrátí vyšší cena v nižší spotřebě, možná zjistíte, že to může být klidně i za osm let,“ upozorňuje Václav Jandák ze společnosti Lord.

Pozor jen na jednu věc, u kvalitních výrobců už nelze očekávat výraznější pokles spotřeby. „Před patnácti lety mívaly chladničky spotřebu kolem 4,5 kWh, před třemi roky klesla spotřeba tak na 1,5 kWh a dnes nabízíme přístroje se spotřebou 0,29 kWh,“ upozorňuje zkušený odborník Petr Jirků ze společnosti Samsung. Těžko lze očekávat ještě výraznější pokles.

A víte, jakou podle Petra Jirků dělají největší chybu uživatelé chladniček ve spotřebě energie? Většina spotřebičů je už vybavena technologií no-frost, takže se nemusíte bát námrazy, problém je jinde: „Největší chybou je dlouhé ´zírání´ do chladničky, a to i přes zvukový signál, že jsou dveře otevřené již příliš dlouho. Přístroj pak musí vyrovnat teplotu a výrazně zvýší spotřebu.“

Václav Jandák přidává ještě další radu: „Všimněte si záruční doby, ale také toho, na co se vztahuje, často to bývá jen motor, pro prodlouženou záruku na tři roky a podobně se musíte přihlásit do 14 dní na stránkách výrobce, to se přitom často uvádí jen malým písmem někde vzadu a snadno se to přehlédne.“

Naopak na trhu najdete značky, které poskytují záruku na vše pět až sedm let bez jakéhokoliv omezení či přihlašování. A třeba Samsung má u nových typů praček a chladniček záruku na motory a invertorové kompresory dokonce 20 let. Značka Miele zase testuje své pračky s předním plněním na dvacetiletou životnost.

Voda zase zdraží

Od nového roku má vodné a stočné zdražit někde až o 30 procent, přitom už během tohoto roku na mnohých místech cena výrazně stoupla. To se samozřejmě odrazí v nákladech na praní. Je-li lednice tím největším „žroutem“ elektrické energie, pak pračka vládne ve spotřebě vody.

Přitom i zde lze ušetřit jak náklady na vodu, tak na energie. Třeba řada hospodyněk nedá dopustit na vyvářku nebo praní prádla na 60 °C, protože má pocit, že se jinak prádlo dobře nevypere ani se nezbaví bakterií a virů.

Nová řada praček Philco King využívá k praní páru, a to včetně modelu s horním plněním.

Jenže je to zbytečné. Pokud budete prát při 30 °C a použijete páru, pak se zlikviduje 99,9 procent alergenů, bakterií i virů. Samozřejmě pračka musí parní program nabízet.

U vrchem plněných praček ji má pouze značka Philco. „Parní systém SpaCare se u praček Philco King používá už před samotným praním, aby se skvrny důkladně namočily. Zvýší se tak také účinnost enzymů v pracích prostředcích, takže prádlo bude dobře vyprané i při nízké teplotě,“ říká Jana Fabryová za společnost Philco.

Značka AEG přidala zase inovativní technologii SoftWater, takže na vyprání postačí klidně teplota 30 °C. Technologie využívá filtr, který přeměňuje ionty a změkčuje vodu odstraněním abrazivních a škodlivých látek, které přemění na měkkou a čistou vodu. Prací prostředky se tak výborně aktivují i při nižších teplotách, což znamená, že spotřebujete mnohem méně energie. Praní při 30 ºC navíc výrazně rapidně snižuje opotřebení a vyblednutí oblečení.

„Pokud je prádlo pouze propocené, pomačkané nebo chytlo ´restaurační odér´, není nutné je hned prát. Stačí pustit ProSteam program, který spotřebuje jen dva litry vody. Prádlo vyjmete čisté, voňavé a vlastně i vyžehlené, protože pára je vyhladí, a to za pouhých 25 minut,“ radí René Kubaník ze společnosti Electrolux.

Tak funguje filtr mikroplastových částic – je umístěný mimo pračku. Zachytává až 90 procent částic menších než 45 mikronu. Technologie PowerClean zajišťuje u nové řady praček AEG série 9000 AbsoluteCare předmíchání a aktivaci pracích prostředků dříve, než se dostanou do bubnu.

A kdo chce kromě vlastní kapsy šetřit i přírodu, mohlo by ho zajímat, že přídavný filtr pro pračky AEG navíc zachytí až 90 % mikroplastových vláken uvolňovaných ze syntetického oblečení.

Samsung zase používá už několik let u většiny svých praček technologii EcoBubble, kdy se nejprve rychle vytvoří směs vody a pracího prášku, do které se vhání vzduch, během pracího cyklu tak vzniká hustá pěna. Napěněný prací roztok proniká do prádla rychleji než běžný a účinně odstraňuje zašpinění. Pěna také brání tření, což ocení hlavně maminky dětí, jejichž oblečení bývá plné potisků, které při častějším praní rychle mizí.

Pokud to prostor dovolí, měla by být pračka a sušička samostatné přístroje. Takzvaná comba, tedy dva přístroje v jednom, mají u sušení mnohem vyšší spotřebu, nehledě na to, že nikdy nesuší tak dobře jako samostatný spotřebič.

Současně kyslík ze vzduchu urychluje a zlepšuje praní i menším množstvím pracího prášku. Proto je možné prát už při teplotě vody 20 °C stejně účinně jako v teplé. Studená voda je navíc jemná k prádlu a chrání například textilie odpuzující vodu, které se používají třeba na outdoorové oblečení.

„Pokud chcete šetřit na energii, vyplatí se využívat program ECO, trvá to pak sice dlouho, ale vyperete za 150 wattů. Největších úspor lze dosáhnout v pračkách vybavených automatickým dávkováním prášku včetně úpravy praní, což znamená, že si pračka zjistí, jaké prádlo má vyprat, a zvolí si všechno sama – dávkování, teplotu či počet otáček,“ doplňuje Petr Jirků ze společnosti Samsung.