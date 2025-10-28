„Nešlo ani tak o samotnou vstupní investici – sušičky dnes už nejsou žádné luxusní zboží,“ vypráví paní Tereza a dodává: „Jenže jsem se bála, aby nás nezruinovaly provozní náklady. Už tak mám pračku, plně vybavenou kuchyň a plno dalších spotřebičů.“ Tereza se s manželem do nového bytu přestěhovala asi rok předtím, než se jim narodil první syn Marek. Ten druhý, Jonáš, následoval za další dva roky. „Dokud jsme neměli děti, tak jsem vlastně nad sušičkou ani nepřemýšlela. Prala jsem zhruba obden a to množství prádla pro nás dva se dalo poměrně snadno usušit na terase nebo v zimě doma.“
Jenže s dětmi se z praní stala skoro profesionální činnost, především když se narodil druhý syn. „Kamarádky mi říkaly, že bez sušičky se to nedá zvládnout, a já se jim snažila dokázat, že to jde,“ vysvětluje Tereza. „Nechtěla jsem vydávat další peníze za elektřinu, ale nakonec jsem podlehla. To množství prádla už nebylo kde sušit. V létě byla obsazená velká část terasy, což vadilo především většímu Markovi, který si tam chtěl hrát. Ale mnohem horší byla situace v zimě, kdy byl jeden sušák trvale rozložený v koupelně a druhý v obývacím pokoji. Uklízela jsem ho jen při návštěvách, a to ne vždy, protože někdy to prostě nešlo,“ vysvětluje finální rozhodnutí k pořízení sušičky maminka Tereza.
Konec kondenzace vlhkosti
K rozhodnutí pomohlo i to, že v obývacím pokoji mladé rodiny se držela vlhkost a po pověšení prádla se muselo dlouhodobě větrat. Což v zimě není zrovna ekonomické. Tereza už dopředu věděla o výhodách sušiček prádla: nadýchané oblečení, které často není nutné žehlit, oblečení bez roztočů a dalších nečistot, které po praní nezmizí, a v neposlední řadě úspora času a vlastně i nákladů.
Paní Tereza se obávala, že provozní náklady na sušičku budou vysoké. Jenže moderní sušičky jsou velmi úsporné, a přestože poběží i několikrát denně, tak roční náklady se pohybují v jednotkách tisíců korun. Tam, kde se pere a suší dvakrát týdně, budou náklady na elektřinu ve stovkách korun ročně. A to jsou dnes v celkových nákladech domácnosti zanedbatelné položky. Navíc si stačí do další kolonky zapsat úspory za zimní větrání při sušení prádla na sušáku, peníze za provoz žehličky a hlavně čas, který sušička ušetří.
Moderní sušička prádla nevyžaduje žádnou výraznou údržbu. Některé modely lze přímo připojit k odpadu, kterým pak odtéká zkondenzovaná voda. Jinak stačí občas vylít nádobu s vodou. Čas od času si pak moderní sušička řekne o vyčištění od zbytků textilií, vlastně od textilního prachu. A to je záležitost na pět minut. Naopak mnohé modely můžete připojit do domácí wi-fi sítě a můžete je ovládat a kontrolovat přes aplikaci v mobilu.
Praktický energetický štítek
Při výběru sušičky i jiných elektrospotřebičů se od letošního července dá poměrně snadno řídit pomocí nových energetických štítků. Ty poskytují relevantnější údaje než dříve a zákazník podle nich snadno odhadne provozní náklady. Především se zrušilo rozdělení do tříd s plusy (dříve A++ nebo A+++), nově jsou zařízení jednoduše rozdělená do sedmi kategorií od A do G. Což samozřejmě znamená, že některé modely spadající dříve do kategorie A patří nyní do kategorie C. Parametry přístroje se však nezměnily – jen se změnilo značení.
Podstatné je, že spotřeba se už neuvádí za rok, ale za 100 cyklů, což je jasnější a přehlednější než dříve. Na uvedeném příkladu sušičky prádla Electrolux EW7D485UCC je uvedena spotřeba na 100 cyklů 85 kWh. Aktuálně se cena za 1 kWh pohybuje v České republice od 6 do 9 korun v závislosti na tarifu a dodavateli. Kdo by uvedenou sušičku používal každý den, tak by za rok zaplatil průměrně přibližně 2 200 korun. Při sušení dvakrát týdně by to byly už jen stokoruny ročně.
Vybírejte podle údajů
Ale vraťme se zpět k novému energetickému štítku. Ten nově ukazuje i účinnost zachycení vlhkosti, tedy kondenzace. I zde je rozdělení podle písmen, konkrétně ve čtyřech třídách A až D. Čím lepší výsledek, tím méně je potřeba větrat, protože sušička v podstatě žádnou vlhkost z prádla nevypustí, ale dostane se do sběrné nádoby a vy ji jen vylejete do odpadu. Stejné je to s hlučností, opět je rozdělena do čtyř tříd označených A až D a vše je jasně uvedeno na štítku. Poslední dva údaje uvádějí maximální hmotnost prádla na jednu dávku a také délku jednoho průměrného sušicího cyklu.
Tereza se nakonec rozhodla pro úspornou sušičku s vestavěným tepelným čerpadlem. U T.S.BOHEMIA našla pestrý výběr z desítek modelů, takže si snadno vybrala takový, který má požadované parametry a zároveň se vejde do rozpočtu rodiny. „Výhodou bylo, že jsem zvolila i dopravu s výnosem a instalací, takže vše proběhlo snadno a já chvíli po přivezení mohla sušičku vyzkoušet,“ říká maminka Tereza a nemůže si novou sušičku vynachválit: „Vše, co mi kamarádky o výhodách sušiček říkali, se potvrdilo. Spotřeba je nízká, prádlo voňavé a nadýchané a ta úspora času je k nezaplacení. Už si denní rutinu s dvěma malými dětmi bez sušičky prádla nedokážu představit,“ uzavírá.