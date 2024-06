Do obrazu se doslova ponoříte. Samsung v televizorech nasazuje umělou inteligenci

Samsung je od roku 2006, tedy 18 let, světovou jedničkou na trhu s televizními přijímači. Aby dlouhá léta dokázal přesvědčovat zákazníky, musí své produkty neustále inovovat a přinášet nové funkce. Letos to je především umělá inteligence, což je disciplína, ve které má Samsung napříč svými produkty před konkurencí velký náskok.

Umělá inteligence je všeobjímající pojem, ale v případě televizorů je výsledek vidět na pohled. Nejnovější televizory Samsung Neo QLED či OLED mají dvojnásobný výpočetní výkon než předchozí modely a jako vůbec první zařazují do své výbavy nejpokročilejší Generativní AI. Výsledkem je precizní zobrazení obsahu a to jak ve 4K, tak i v 8K rozlišení.

V interiéru jako doma

Nové televizory Samsung Neo QLED 8K či Neo QLED 4K jsou designově doladěné do nejmenšího detailu, třeba tloušťka je pouhých 12,9 mm, takže dokonale splynou s interiérem. Zároveň to jsou nejvýkonnější televizory, jaké Samsung dosud vyrobil, pohání je inovativní a zároveň úsporné procesory. V případě modelů Neo QLED 8K to je procesor NQ8 AI Gen3, který povyšuje zážitek z televizoru na novou úroveň. Mezigeneračně výrazný posun nastal především u neuronové jednotky tohoto čipu. Jednotka je dvakrát rychlejší a samotný počet neuronových sítí vzrostl osminásobně.

Nejnovější Samsung AI televizory zprostředkují dokonalou atmosféru

Nové televize Neo QLED 8K se stanou dominantou každého prostoru, vyberete si takový model, který vám bude vyhovovat a který dokonale zapadne do vaší domácnosti. Volit můžete z několika modelů a několika velikostí displeje: Do nové řady Neo QLED 8K patří dva modely QN900D a QN800D ve velikostech 65, 75 a 85 palců, tedy 165, 190 a 216 cm.

Vrcholná řada Samsung Neo QLED 8K nabízí, jak již označení napovídá, obraz ve špičkovém rozlišení 8K, kdy jsou detaily opravdu detailní. Pokud však obsah v tomto rozlišení není k dispozici, procesor NQ8 AI Gen3 dokáže provést upscaling obrazu na toto rozlišení. Obraz dopočte a doostří. Až člověka překvapí, jak dokonalý a detailní obraz bude sledovat.

Milujete sport? Pak vás jistě potěší další inovace, kterou je funkce AI Vylepšení pohybu PRO. Ta totiž umí přímo kouzla s rychlým pohybem, kterého je ve sportu víc než dost. Místo rozmazaného míče nebo formule budete sledovat ostré objekty. Když budete na obrazovce Samsung AI TV sledovat tenisový zápas, budete si připadat, jako by byl kurt přímo u vás v obývacím pokoji a vaše křeslo se promění v diváckou tribunu.

O vše se opět postará umělá inteligence v současnosti nejvýkonnějšího televizního procesoru NQ8 AI Gen3. Uživatel si samozřejmě může nastavit jednotlivé režimy pro různé žánry, které sleduje. Třeba AI Herní režim nebo AI Režim obrazu.

Zvuk vás vtáhne do děje

S dokonalým zvukem řízeným umělou inteligencí už nebudete pouhým pozorovatelem, ale stanete se přímým účastníkem děje. Uslyšíte dokonale každý dialog a zvuky budou všude okolo vás. Přesně tak, jak tomu je ve skutečnosti.

Umělou inteligenci využívá funkce AI Aktivní zesílení hlasu Pro, která se naučí rozeznávat hlas od ostatních ruchů, a ten pak zesílí. Dialogy perfektně uslyšíte i když se budou odehrávat v hudebním klubu nebo při napínavé přestřelce, a to při jakékoliv nastavené hlasitosti. Dokonalý zvuk zajistí funkce 2024 Q-Symphony. Ta pracuje s připojitelnými bezdrátovými reproduktory, výsledkem je zvuk, který vás naprosto pohltí. Technologie Object Tracking Sound zase zajišťuje plné vtáhnutí diváka do děje pomocí prostorového zvuku.

Nové televizory Samsung se tak stanou středobodem vaší chytré domácnosti

Pro co nejlepší zvuk můžete televizor doplnit některým z nových soundbarů. Ať už je to nejnovější soundbar z řady Q-Series s označením Q990D, s prostorovým uspořádáním 11.1.4 a podporou Wireless Dolby Atmos, nebo ultratenké designové soundbary S800D a S700D, vždy získáte špičkový zvuk, a funkční výbavu, která odpovídá pozici světové jedničky.

Další využití umělé inteligence v nových televizorech Samsung Neo QLED možná není na první pohled jasně patrné, o to důležitější však je. Stará se totiž o spotřebu televizního přijímače, což je dnes velmi sledovaná položka. Pobavíte se a ještě významně ušetříte. Umělá inteligence sleduje okolní světlo a podle něj nastavuje jas. Tím optimalizuje jeho spotřebu energie.

Ničeho se nebojte, KNOX vás ochrání

Stejně jako energie se v současnosti řeší kybernetická bezpečnost. Možná vás překvapí, že něco takového se děje i u televizorů, ale když vezmeme v potaz, co vše dnes televize umí, tak je to velmi podstatná věc. Nové televizory Samsung se tak stanou středobodem vaší chytré domácnosti. Můžete v televizi ovládat nejrůznější domácí přístroje z pohodlí gauče a s pomocí jediného dálkového ovladače. Do virtuálních světů pak proniknete s herní konzolí, kterou k televizorům připojíte a ty se postarají o co nejlepší zážitek. Na vás už bude jen výběr hry a herní postavy.

Integrované zabezpečení KNOX používá Samsung v produktech napříč svým portfoliem

To samozřejmě přináší možná rizika. Integrované zabezpečení KNOX, které Samsung používá v produktech napříč svým portfoliem, je jejich strážcem. V případě nových televizorů služba KNOX získala široce uznávaný certifikát CC. „Naše životy se každým dnem více propojují a Samsung chápe, že zákazníci potřebují soukromí a kvalitní ochranu osobních údajů,“ říká Yongjae Kim, výkonný viceprezident divize zobrazovacích zařízení Samsung Electronics. „Proto máme takovou radost, že se nám už deset let v řadě daří získávat certifikát CC pro systém Samsung Knox v našich televizorech. Svědčí to o neustálém zlepšování našich bezpečnostních opatření a standardů,“ dodává.

Se systémem Samsung KNOX se tak už nemusíte obávat podvržených internetových stránek nebo nejrůznějších pokusů podvodníků vás napálit. Systém totiž neustále hlídá operační systém Tizen v televizorech Samsung a aktivně detekuje případné hackerské útoky na něj. Knox také kontroluje internetové stránky, které navštěvují uživatelé televizorů a dohlíží na případné phishingové útoky. Pokud na takovou stránku narazí, automaticky ji zablokuje. V neposlední řadě Samsung Knox dohlíží na bezpečnost přihlašovacích údajů, o což se stará vlastní bezpečnostní procesor Knox Vault.

Domácí galerie umění

Pro všechny milovníky designu a umění tu jsou letošní novinky u řady televizorů The Frame. Tato unikátní kolekce přístrojů spojuje nejmodernější technologie s neslavnějšími uměleckými díly. The Frame jsou skutečně výjimečné, můžete u nich měnit rám, jako u obrazu. Navíc je jejich obrazovka matná pro co nejvěrnější podání uměleckých děl. Úplnou novinkou je pak model Music Frame, který kombinuje vlastnosti unikátní řady The Frame a přidává i významný hudební zážitek.