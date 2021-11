Barevné dveře a zásuvky, jak potřebujete. Poskládejte si svou chladničku na míru

Dřív byly chladničky bílé. Byla to klasika, na kterou byli lidé zvyklí. Jenže to trendům v bytovém interiéru přestalo stačit. Na trh proto obchodníci vypustili lednice v chromu a ty si rázem získaly oblibu. A občas se v nabídce objevila i lednička černá nebo třeba béžová. Díky chladničce Bespoke od Samsungu se však nemusíte držet při zemi a vybírat jen z toho, co je v obchodech nebo na internetu. Jak bude vaše lednice vypadat, si totiž můžete sami nadiktovat.

A to takřka od A do Z. Chladničky Bespoke totiž Samsung vytvoří doslova na míru svým zákazníkům. Celou chladničku bude možné si sestavit pomocí online konfigurátoru, který Samsung právě chystá na svých webových stránkách. Nejen její barevné provedení, ale i uspořádání vnitřního prostoru. Chladničku Bespoke si tak můžete poskládat jako z kostek – uvnitř i zvenku. To s sebou nese i novou originální možnost, jak sladit kuchyň a nedržet se jen základních barev.

V tuto chvíli je Bespoke dostupná takzvaně v základu, ale začátkem příštího roku už na českém trhu budou k dispozici chladničky s dveřmi v mnoha odstínech, konkrétně Satin Beige, Satin Sky Blue, Glam Lavender, Glam Peach, Glam Navy, Clean Black, Clean White, Cotta White, Cotta Beige, Cotta Sky Blue, Cotta Lavender, Real Stainless, Black Metal, Silver Metal. U dvoudveřových chladniček si dokonce můžete zvolit jinou barvu pro každé dveře.

Tak jako si chladničku personalizujete zvenku, můžete jí vtisknout svůj styl i zevnitř. Vnitřní prostor je přizpůsobitelný, a to tak, že si navolíte, jaké police a další prvky chcete. Kupříkladu multifunkční stojan Rack & Shelf s širším a plošším designem pojme i silnější lahve na víno nebo jídlo, jako je pizza. Dvoustupňovou skládací polici zase můžete zasunout dovnitř a ven nebo ji složit na polovinu pro uložení vysokých lahví a objemných předmětů.

Účty za elektřinu nezvýší, naopak

Chladnička Samsung Bespoke má spoustu vychytávek, přesto je energeticky šetrná. Dokáže efektivně chladit vaše potraviny, a navíc spotřebovává méně energie, čímž šetří i vaši peněženku. Dokazuje to to, že tato chladnička obdržela v rámci nového evropského systému energetického štítkování výjimečné hodnocení energetické účinnosti. Je možné ji koupit i v třídě A, která je hodnocena jako nejúspornější.

Mezi již zmíněné vychytávky potom patří například SpaceMax technologie. Jinými slovy jde o to, že jsou stěny chladniček Bespoke tenčí, než je obvyklé. Tím pádem je v lednici (i v případě klasické hloubky 600 mm) víc úložného prostoru. K tomu jsou dveře chladničky zapuštěné, což znamená, je můžete otevřít o 90°, aniž byste jejich hranou do něčeho kolem narazili.

Chlazení jí skutečně jde

Co potom chladnička Bespoke skutečně umí, a bylo by divné, kdyby ne, je chlazení. Má k tomu několik funkcí. Jednou z nich je systém Twin Cooling Plus, který optimalizuje teplotu a vlhkost v chladničce i mrazničce pomocí nezávislých výparníků a ventilátorů. Uchovává potraviny v nejlepších podmínkách a chrání jejich přirozenou chuť tím, že zabraňuje mísení pachů.

K zachování svěžesti potravin přispívá i flexibilní úložiště. Díky zóně Cool Select Plus lze jedním dotykem přepínat mezi režimy pro ukládání různých potravin při optimální teplotě. O maximální flexibilitě úložiště vypovídá i box Optimal Fresh +, který můžete použít jako jednu zásuvku, nebo jej rozdělit do dvou zón s různými teplotami. Do levé strany, která je chladnější, můžete dát třeba ryby nebo maso, aby vydržely déle čerstvé, do pravé zase ovoce a zeleninu, které si tak déle uchovají svou svěžest. Díky těmto funkcím tak může každá část chladničky fungovat přesně tak, jak potřebujete.

Samsung má v plánu personalizovat lidem na míru celou řadu produktů, nejen chladničky. Časem si tak budete moci nejen barevně uzpůsobit i další domácí spotřebiče – třeba pračky, trouby, myčky nádobí, vysavače, a dokonce i mobilní telefony či chytré hodinky.