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Plíseň v bytě může začít u sušáku s mokrým prádlem. U sušičky ta cesta končí

Zuzana Stiboříková
  5:00
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Sušička prádla usnadňuje sušení na podzim i v zimě a pomáhá omezit vlhkost v bytě. Jaké výhody nabízí kondenzační sušička s tepelným čerpadlem, co prozradí energetická třída a proč je důležité čistit filtr?

Sušička prádla usnadňuje sušení na podzim i v zimě a pomáhá omezit vlhkost v bytě. Jaké výhody nabízí kondenzační sušička s tepelným čerpadlem, co prozradí energetická třída a proč je důležité čistit filtr? | foto: ChatGPT

Sušení prádla v bytě může zejména na podzim a v zimě zvyšovat vlhkost vzduchu. Řešením může být sušička prádla. Jak funguje kondenzační sušička s tepelným čerpadlem, co prozradí energetická třída a proč je důležité čistit filtr? Poradíme také, jak číst symboly na etiketě, kdy použít program na vlnu a jak zabránit poškození oblečení.

V článku se dále dozvíte:

Výhody mechanizovaného sušení

Potřeba sušičky se obvykle zvyšuje s počtem členů domácnosti, zejména pokud se z páru stává rodina a rostou nároky na množství, rychlost praní a čistotu.

Sušička může v první řadě přispět k hygieničtější údržbě prádla, protože kombinace tepla a úplného vysušení omezuje přežívání některých mikroorganismů. Běžnou sušičku ale nelze považovat za sterilizátor a její účinnost závisí na programu, teplotě i délce sušení. Zvláště při praní silně znečištěného prádla nebo textilií nemocného člověka proto sušení nenahrazuje správně zvolený prací program a vhodný prací prostředek.

Další předností sušičky je, že prádlo bývá po usušení měkčí a méně pomačkané. U řady oděvů tak může omezit potřebu žehlení.

A v neposlední řadě pomáhá snížit množství vlhkosti, které se při sušení na stojanu uvolňuje do bytu.

Sušení na čerstvém vzduchu má své výhody i nevýhody. Například přímé slunce není pro některé typy oblečení vhodně a v zimě zase schne prádlo venku dlouho

Sušení prádla v bytě a vlhkost: kolik vody se odpaří z jedné pračky?

Na podzim a v zimě se prádlo často přesouvá z balkonů a zahrad do obytných místností. Sušení na stojanu v bytě je navíc energeticky úspornější a v případě alergiků v pylové sezoně prakticky nevyhnutelné. Ale voda, která po odstředění zůstává v textiliích, se postupně odpařuje do vzduchu a bez dostatečného větrání může přispívat k rosení oken a vzniku plísní.

Modelový výpočet:

Pokud v pěti kilogramech suchého bavlněného prádla zůstane po odstředění voda odpovídající 60 procentům jeho hmotnosti, obsahuje prádlo přibližně tři litry vody. Při sušení na stojanu se tato voda postupně odpaří do vzduchu.

Skutečné množství závisí na materiálu a účinnosti odstřeďování.

Sušení prádla však samo o sobě automaticky nezpůsobí plíseň. Ta vzniká až při dlouhodobě zvýšené vlhkosti, nedostatečné výměně vzduchu a na chladných površích, kde vodní pára kondenzuje.

Kondenzační sušička a sušička s tepelným čerpadlem: kam se poděje voda?

V domácnostech se dnes běžně používají kondenzační sušičky, které fungují na jednoduchém fyzikálním principu, kdy se vlhkost z proudícího teplého vzduchu sráží na vodu a ta se zachytává do nádoby, nebo vypouští do odpadu. Liší se však způsobem, jakým ohřívají vzduch. Starší konstrukce využívají elektrické topné těleso, zatímco modernější sušičky s tepelným čerpadlem opakovaně využívají teplo, a díky tomu spotřebují méně elektřiny.

Rozdíl mezi kondenzační sušičkou a sušičkou s tepelným čerpadlem?

  • Klasická kondenzační sušička ohřívá vzduch elektrickým topným tělesem a vlhkost se poté sráží na vodu. Obvykle má vyšší spotřebu elektřiny.
  • Sušička s tepelným čerpadlem používá chladicí okruh k odvlhčování vzduchu a opakovanému využití tepla a snížení spotřeby elektřiny.

Nové energetické štítky sušiček: Co se změnilo v roce 2025?

  • Od 1. července 2025 platí v Evropské unii nové energetické štítky sušiček prádla.
  • Původní stupnici A+++ až D nahradila přehlednější škála A až G. Změnila se také metodika hodnocení, takže staré a nové energetické třídy nelze přímo porovnávat.
  • Nový štítek uvádí zejména spotřebu elektřiny na 100 sušicích cyklů v kWh, kapacitu bubnu, délku programu, hlučnost a účinnost kondenzace. Díky tomu mohou zákazníci lépe porovnat provozní náklady jednotlivých modelů. Nové požadavky na energetickou účinnost zároveň zvýhodňují úspornější sušičky s tepelným čerpadlem.
  • Nové požadavky se týkají sušiček uváděných na trh, nikoli těch, které již lidé vlastní. Starší modely tak mohou domácnosti nadále používat.

Co do sušičky nepatří a proč se svetr vrátí menší?

Jedním z důvodů, proč se řada lidí stále vyhýbá sušičce, je riziko poškození oblečení, například žmolkování nebo postupné srážení. Záleží tedy, zda jde o nebo oblíbené kousky, nebo běžné konzumní prádlo, nad kterým mávneme rukou.

Chlapecké tepláky jsou víceméně předurčeny k evoluční cestě od záplat na kolenou, přes level šortky až po velké finále v podobě hadru na podlahu. V případě milovaných džínsů nebo památečního trička z koncertu The Rolling Stones z roku 1995 je ale situace složitější a je třeba dodržet instrukce výrobce sušičky i oblečení.

Visačky na oděvech nám napoví, jak s nimi nakládat. Bavlněným věcem například bohatě postačí praní v pračce na 40 °C. Můžete je také dát do sušičky a vyžehlit je.

Technická příručka GINETEX upozorňuje například na citlivost elastanu, akrylu, acetátu, některých povrchových úprav a lepených výztuží. Vyšší srážlivost se může objevit také u některých bavlněných úpletů v důsledku kombinace tepla a mechanického namáhání. U vlněných svetrů může kombinace vlhkosti, tepla a mechanického pohybu vést k plstnatění vláken, při němž se pletenina zhutňuje a zmenšuje. Proto ani program na vlnu není automatické povolení sušit jakýkoli vlněný výrobek. Přednost má vždy informace na etiketě konkrétního oděvu.

Praktické doporučení pro jednotlivé materiály
Materiál nebo výrobekNa co dát pozor
Vlna a vlněné svetryRiziko plstnatění a sražení; použít jen při výslovně povoleném sušení a vhodném programu
Hedvábí a jemné úpletyMohou se deformovat nebo poškodit mechanickým namáháním
Elastan a pružné oblečeníVysoká teplota může zhoršit pružnost
Oblečení s potiskem či lepenými aplikacemiTeplo může poškodit potisk, lepidla nebo výztuže
Bavlněná tričkaNěkteré úplety se mohou srazit, zvlášť při příliš intenzivním sušení
Ručníky a povlečeníČasto vhodné pro sušičku, pokud to dovoluje etiketa

Symboly na etiketě, které se týkají sušení

Pro řadu lidí je textilní etiketa uvnitř oděvu jenom svědivý a protivný naschvál, který se často nedá celý ustřihnout, aniž bychom si částečně nerozpárali nový svetr. Obsahuje však velmi důležité informace nejen pro nositele atopického ekzému, kteří potřebují znát složení materiálu, ale také instrukce, jak o oblečení pečovat.

Mezinárodní systém symbolů údržby určuje, jakým způsobem lze textilie prát, sušit, žehlit nebo odborně čistit, aniž by došlo k jejich nevratnému poškození.

Sušení se označuje čtvercem:

  • Kruh uvnitř čtverce znamená bubnovou sušičku: dvě tečky běžné sušení, jedna tečka šetrné sušení, přeškrtnutý čtverec s kruhem znamená zákaz bubnového sušení
  • Čáry označují přirozené sušení: kolmé čáry je sušení zavěšeného prádla, vodorovné čáry sušení naplocho.
  • Dvě svislé či vodorovné čáry znamenají sušení odkapáváním.
  • Šikmá čára v levém horním rohu čtverce označuje sušení ve stínu.
Jak oblečení sušit určuje mezinárodní systém GINETEX (Zdroj: Sotex.cz)

SOTEX GINETEX CZ je národní výbor pro symboly ošetřování a člen mezinárodní asociace GINETEX, která spravuje jednotný systém symbolů pro označování správné údržby textilií. Podrobné informace o systému GINETEX, jednotlivých symbolech a jejich významu najdete na webových stránkách www.sotex.cz.

Filtr a výměník: údržba, na které stojí spotřeba

I bílá elektronika potřebuje péči a o sušičce to platí dvojnásob. Podle informací od výrobců totiž může ucpaný filtr nebo zanesený kondenzátor prodloužit sušicí cyklus, případně zvýšit spotřebu energie.

Filtr zachycující textilní vlákna je zpravidla nutné čistit po každém sušení, protože jeho přeplnění omezuje proudění vzduchu a může prodlužovat sušicí cyklus. U kondenzačních sušiček je důležitá také údržba výměníku tepla, její způsob a četnost se však liší podle konstrukce spotřebiče. Rozhodující je proto návod výrobce.

Do malých koupelen není snadné kombo pračka a sušička umístit

Kam sušičku postavit? Balkon není dobrý nápad

Sušák, nebo sušičku? Sušička je sice efektivnější, sušák zase nabízí větší flexibilitu v přemisťování, což ocení zejména majitelé bytů z historických epoch, kdy i pračka byla luxus.

Nejčastějším řešením do malých koupelen je umístění na pračku s kompatibilním mezikusem. I tak společně vytvářejí prostorově náročné monstrum, kvůli kterému řada lidí musí přeskládat či rovnou zrekonstruovat a mírně rozšířit koupelnu na úkor toalety nebo vany.

Jako další možnost se nabízí kuchyň, která bývá i panelových domech prostornější než koupelna. Pokud to dispozice bytu či domu umožňuje, lze sušičku umístit také do komory nebo prádelny.

Sušičku není vhodné umisťovat na nezasklený balkon nebo do prostoru vystaveného mrazu, dešti a výrazným teplotním výkyvům. Někteří výrobci, například LG, požadují u vybraných sestav provozní teplotu okolí mezi 5 a 35 °C. Konkrétní podmínky se však řídí návodem daného modelu.

Opět pozor na vlhkost!

Ani běžná kondenzační sušička není zcela nezávislá na prostředí. V malé, nedostatečně větrané místnosti může docházet k zahřívání vzduchu a kondenzaci na chladných površích. Někteří výrobci tedy upozorňují, že je vhodné zachovat prostor kolem spotřebiče a zajistit větrání.

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