Perte perem: ultrazvuková technologie zvládne i skvrny od vína

Pro zavařování v troubě nebo sporáku použijte sklenice s pryžovým těsněním a se skleněnými víčky, případně sklenice s víčky se závitem nebo s kovovými víčky. Používejte vždy jen stejně velké sklenice naplněné stejným obsahem. Před zavařováním zkontrolujte, zda jsou řádně utěsněny.

Nalijte 1 l horké vody do hlubokého pekáče (teplota vody by měla být asi 70 °C) a vložte do něj 6 litrových, případně 8 menších sklenic tak, aby se nedotýkaly. Pekáč vložte do trouby na druhou úroveň, zvolte funkci „Horký vzduch s ventilátorem“ a teplotu nastavte na 170–180 °C. V průběhu zavařování sledujte sklenice a zahřívejte je, dokud se kapalina ve sklenicích nezačne vařit, tedy dokud se v první sklenici nezačnou vytvářet bublinky.

Ovoce a zeleninu takto zavařujte 40–55 minut a poté je ponechte ve vypnuté troubě další půlhodinu odležet.