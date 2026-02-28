Nejlepší z nejlepších
Indukční varné desky SaphirMatt od Electroluxu získaly prestižní mezinárodní ocenění Red Dot: Best of the Best nejen za funkčnosti, ale i za design. Jejich matné provedení přináší řadu výhod: oproti lesklému povrchu jsou desky, jejichž vývoj trval pět let, vysoce odolné proti škrábancům, jejich povrch je až desetkrát odolnější proti škrábání než běžná sklokeramika, odolávají i otiskům prstů.
Varianta s integrovaným odsavačem zajišťuje čistý a svěží vzduch během vaření a zároveň poskytuje větší svobodu při plánování kuchyňského prostoru. Všechny modely pak působí nadčasově a elegantně.
Matný design působí v kuchyni velmi sofistikovaně, protože je méně nápadný a neodráží tolik světla (až o 80 % méně než standardní povrch). To zlepšuje vzhled prostoru. Údržba desky je navíc jednoduchá a pohodlná, což šetří čas i energii při každodenním úklidu domácnosti.
První indukční varná deska, která snese hrubé zacházení i hrubou sůl
Red Dot: Best of the Best je nejvýznamnější ocenění udělované za inovativní design v rámci disciplíny Red Dot Award: Product Design. Každým rokem vybírá vítěze odborná porota, která pečlivě hodnotí kvalitu všech prezentovaných produktů v soutěži.