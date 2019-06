Mobilní klimatizace je řešením, odvod horkého vzduchu je však nutný

Exteriérové stínění je samozřejmě ideální, absorbuje až 52 procent sluneční energie, 42 odrazí odrazí a pouze šest procent propustí skrz stínění na okenní tabuli, z níž se do místnosti dostane velice málo.

„Venkovní clony jsou tak dvakrát až třikrát účinnější než vnitřní stínění a dokážou snížit teplotu v interiéru až o 10 °C, takže se lze vyhnout používání klimatizace,“ vysvětluje Filip Šimara ze společnosti Climax.

Jenže u bytových domů bývá k instalaci předokenních žaluzií a rolet potřeba souhlas SVJ. „Jakmile by totiž došlo k narušení zatepleného pláště domu, porušíte si tím záruku na fasádu. Myslím, že každá firma, která bude vlastníkem domu či bytu k tomuto řešení tlačena, bude požadovat nejen jeho souhlas, ale i stavební firmy, která zateplení prováděla,“ upozorňuje David Šejvl ze společnosti Vekra.

Podobně bývá problematická instalace splitové klimatizace, a to i v případě montáže na balkon nebo lodžii. U tohoto typu chlazení se nejčastěji argumentuje ze strany SVJ hlukem, který by rušil sousedy, a dále opět poškozením nově zateplené fasády, případně oběma důvody.

Kdo nechce riskovat spory se sousedy či SVJ, případně propásl montáž před zateplením fasády, skončí patrně jen u mobilní klimatizace. Bez vyřešení odvodu horkého vzduchu si však příliš nepomůže.

Horko musí pryč

V loňském roce vyvolala obrovskou vlnu zájmu novinka od Electroluxu, okenní sada pro mobilní klimatizaci. Letos byla ovšem poptávka taková, že z nabídky téměř okamžitě zmizela.

Kromě odvodu horkého vzduchu totiž dokáže ještě jednu důležitou věc, a to díky „navlékacímu rukávu“ tepelně izolovat plastové flexi potrubí, kterým se z mobilní klimatizace odvádí horký vzduch. To totiž funguje jako roura od kamen, takže „vyzařuje“ do okolí pořádné horko.

Také japonská značka Sencor má řešení pro odvod horkého vzduchu. „Naše mobilní klimatizace jsme vybavili textilním rámem, který lze jednoduše připevnit a následně opakovaně sundat na okenní rám. Je v něm flexibilní otvor na odvod teplého vzduchu z místnosti. Pokud totiž klienti měli jen odvodní trubici danou do okna, zbytkem prostoru jim horký vzduch zase vstupoval do chlazené místnosti a snižoval daný efekt,“ vysvětluje Jan Rambousek, produktový manažer značky.

V tomto případě je důležité i to, že textilní rám má délku skoro čtyři metry, takže jej nasadíte na většinu standardních okenních křídel. Na trhu najdete i samostatně prodávané textilní sady, ale nejdříve si ověřte jejich délku a řešení.

Letní okno

Dalším řešením pro odvod horkého vzduchu z místnosti je vývod skrz okno. Pokud flexi potrubí mobilní klimatizace totiž pouze položíte do pootevřeného okna, její účinnost se samozřejmě výrazně snižuje. Provizorní „zalepování“ otvoru nebývá právě účinné.

Výměna oken vzhledu domu hodně prospěje, bohužel většinou se neřeší i problém zastínění. Na fasádu těchto domů nelze splitovou jednotku umístit .

Efektivní řešení tak představuje takzvané letní okenní křídlo. „Je to v podstatně standardní okenní křídlo, které již máte doma, pouze jeho výplň netvoří sklo, ale tepelně izolační deska s otvorem. Tato tepelně izolační deska může nahradit okenní sklo úplně, nebo pouze v jeho spodní části. Pak je izolační okenní sklo od desky oddělené pevnou příčkou. Tak se zachová průchod světla do interiéru. Jde o vhodné estetické řešení zejména u balkónových dveří,“ vysvětluje Ing. Pavel Kašpar, manažer montáží společnosti Vekra.

V praxi to funguje tak, že si na léto do okenního rámu osadíte toto „letní“ křídlo s otvorem pro vývod mobilní klimatizace a na zimu je vyměníte za klasické. „Letní verzi si uložíte třeba za skříň, aby nikde nevadila. U menších oken je tato výměna velmi jednoduchá,“ radí Pavel Kašpar.

Pokud si budete chtít pořídit „letní okenní křídlo“, pamatujte však na to, že jeho profil musí být naprosto identický s vaším standardním křídlem. Musíte tak vědět, který výrobce původní okna dodával a o jaký typ jde. Každý profil má totiž jinou konstrukci a jiné dorazové plochy s těsněním, nelze proto kombinovat křídlo a rám z různých profilů.

„Často se setkáváme s dotazem, zda lze v tepelně izolačním skle vyříznout díru a do ní usadit vývod klimatizační jednotky. Toto řešení rozhodně nedoporučujeme. Tepelně izolační zasklení je vyplněné argonem a hermeticky uzavřené. Speciální meziskelní rámečky, které utěsňují prostor, mají omezenou možnost tvarování a spojení. Navíc v zimě je nutné otvor utěsnit, což se nikdy stoprocentně nepodaří. Laikovi nedoporučujeme ani přesklení okna, je to složité a může si neodborným postupem svoje okna poškodit,“ upozorňuje Pavel Kašpar.

Snažte se o domluvu

Pokud se rozhodnete řešit chlazení pomocí splitové jednotky, což s ohledem na dodací lhůty a termíny montáže zvládnete spíš pro příští rok než letošní sezonu, musíte si pro souhlas SVJ připravit pádné argumenty a informace od odborníků.

Ideální situace: majitelé bytů se domluvili na shodném zastínění pomocí předokenních žaluzií.

„Pomocí hlubokých vykružovacích vrtáků s průměrem 45 mm není problém připravit průchod pro trubky, kvalitní tmely pak zabezpečí, že nedojde k narušení tepelné izolace, takové tmely vydrží i velké výkyvy teplot, to máme ověřené díky instalacím v náročných lokalitách,“ vysvětluje Stanislav Ježek z jihlavské společnosti Klimatizace Ježek, který se oboru věnuje již 27 let.

Ideální samozřejmě je, když se lidé na schůzi shodnou na tom, že se při zateplení rovnou připraví podmínky pro případnou instalaci klimatizace.

„Při jednání o zateplení a nové fasádě jsme se rovnou domluvili na přípravě pro montáž nejen klimatizace, ale třeba i truhlíků a podobně. Pokládáme to za nejschůdnější cestu. SVJ je ve vztahu k majitelům bytů tak trochu bezzubé, pokud si klimatizaci někdo nainstaluje bez souhlasu, můžete ho jen vyzvat k odstranění, a pak případně žalovat, což se povleče třeba deset let,“ krčí rameny Vladimír Procházka, předseda jednoho pražského SVJ.