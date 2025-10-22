Největší revoluci horkovzdušné fritézy přinesly do oblasti zdravější přípravy jídla. Díky cirkulaci horkého vzduchu dokážou vytvořit křupavý povrch srovnatelný s klasickým smažením, ale s minimem, nebo dokonce bez jakéhokoli přidaného oleje. To znamená, že si můžete bez výčitek vychutnat hranolky, kuřecí křídla či řízek s až o 95 % nižší spotřebou tuku.
Přístroj navíc eliminuje nepříjemný zápach přepáleného oleje v kuchyni. S vysokým výkonem, ideálně mezi 1 700 a 1 800 watty, je zaručen rychlý ohřev a rovnoměrné propečení pokrmů, čímž se minimalizuje čas strávený u plotny.
Víc než jen fritování a úspora času
Moderní horkovzdušná fritéza je skutečně multifunkční spotřebič, který zastane práci několika jiných. Současné modely totiž nabízejí řadu přednastavených programů, které kromě zdravějšího fritování umožňují také pečení, sušení (například ovoce), kynutí těsta, ohřívání, nebo dokonce grilování.
Díky tomu připravíte kompletní jídlo, od pečené zeleniny přes ryby až po dezerty, a to často jen jediným stisknutím tlačítka. Pro domácnosti se spoustou členů či při potřebě připravit víc chodů současně se vyplatí modely s víc koši nebo funkcí časového synchronu přípravy. Přístroje navíc mohou být i úspornější než provoz klasické trouby, což ocení vaše peněženka.
Horkovzdušné fritézy jsou praktické: chytré funkce jako časovače, odložený start, dotykové displeje nebo propojení s mobilní aplikací a databází receptů, které nabízí prémiová třída, maximálně usnadňují vaření.
Velkou výhodou je také snadná údržba. Většina modelů má vyjímatelné koše s nepřilnavým povrchem, které lze mýt v myčce nádobí, čímž ušetříte čas a nervy při drhnutí. Ačkoli se základní modely pohybují už kolem tisíce korun, pro dlouholetou spolehlivost a bohatou funkční výbavu, která zvládne víc programů, se doporučuje investice do střední či vyšší třídy, kde se ceny pohybují od 4 500 Kč výš.
Kapacita a tipy pro výběr
Při výběru je klíčové zvážit kapacitu fritézy vzhledem k počtu členů domácnosti. Pro jednotlivce a páry jsou vhodné menší modely s objemem do čtyř litrů. Rodiny by měly volit varianty s kapacitou pět až sedm litrů, a pro opravdu početné domácnosti existují modely s obsahem deset a víc litrů, které zvládnou oběd pro všechny najednou.
Kromě výkonu a objemu se vyplatí sledovat také hlučnost (pod 60 dB je tichý provoz) a praktické detaily, jako je okénko pro kontrolu jídla nebo příslušenství, například špízové rošty a jehly.