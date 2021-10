Zkuste hádat, k čemu slouží přístroj, který vyhrál dvě ceny za design

Poslední kousky designérů a techniků se však nezaměřují jen na vzhled, ale také na ekologii. I díky tomu například nová řada čističek Well A7 a Well A5 od Electroluxu získala hned dvě prestižní ceny: iF Design Awards 2021 a tolik vyhledávané ocenění Red Dot Design Award.

Poroty obou soutěží ocenily jak technické parametry, tak vzhled. Při pohledu na nové čističky máte pocit, že se v interiéru objevil zajímavý kufřík. Nebo reproduktor. Látkový potah na přední stěně je totiž vyrobený z recyklovaných PET lahví.

Společnost Kvadrat z nich vyrobila krásně strukturovaný polyester. Kryty se tak snadno udržují, praní je možné při teplotě 40 °C nebo i nižší. Barvu krytu si můžete vybrat podle svého interiéru.

Díky rukojeti z PU kůže lze čističku (je velmi lehká) jednoduše přenášet. Dřevěné nohy z kouřového dubu s jemnou matnou povrchovou úpravou, která ukazuje přirozenou strukturu dřeva, byly vyrobené z udržitelného dřeva z odpovědného lesního hospodářství s certifikátem FSC.

Modely jsou navíc lehké a lze je snadno přenášet z místnosti do místnosti, postavit na podlahu či upevnit na zeď.

Špičková technologie

Samozřejmě nestačí jen zajímavý vzhled. Citlivá technologie nepřetržitě měří úroveň kvality vzduchu v místnosti a automaticky upravuje rychlost proudění a čištění vzduchu. Přístroje jsou vybavené novými a technicky velmi inovativními senzory.

U Well A7 představuje velmi zajímavý prvek senzor VOC: zvládne odstranit těkavé organické látky včetně „odéru“ ze sýrů, ale také látky, které vypouští nový nábytek či nová podlaha.

Senzor světla zase znamená, že nemusíte řešit její chod, čistička se sama přizpůsobuje tomu, zda je den, nebo noc. Senzor RFID ocení ti, kteří si nepamatují, kdy naposledy měnili filtr – čistička si za ně vše pamatuje a ukazuje v aplikaci informace týkající se životnosti filtru.

Aplikace Wellbeing zobrazuje i stav kvality ovzduší v místnosti, historii, teplotu i vlhkost, dokonce i druh prachových mikročástic v ovzduší. Světelný LED pás poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě vzduchu v reálném čase a zobrazená barva na první pohled ukazuje jeho okamžitý stav.

Nové čističky byly navrženy tak, aby nerušily atmosféru v žádné místnosti. Hladiny zvuku 24 dB(A) odpovídají jemnému dešti. Tichý chod však rozhodně neznamená malý výkon, Well A7 dokáže efektivně vyčistit vzduch v pokoji za pouhých sedm minut.