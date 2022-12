Chytrá váha vám sdělí váš zdravotní stav, na rozdíl od lékaře bez kárání

Chytré váhy totiž umí nejen zvážit kilogramy, ale také určit množství tuku, vody i svalů v těle, dokonce i hmotnost kostí, určit příjem kalorií, metabolický věk či hodnoty takzvaného viscerálního tuku. Jde o tuk obklopující naše vnitřní orgány, který může způsobit srdeční zástavu, diabetes, sexuální dysfunkci, obezitu a deprese, zvyšuje nebezpečí rakoviny, deprese i dalších závažných onemocnění.

Osobní váha G3 Ferrari Formula G30047 má analogový i digitální ukazatel, nosnost 180 kg, automatické vypnutí a zapnutí, napájení: 3 AAA baterie.

Měření množství tuků, vody a svalů probíhá nejčastěji tak, že tělem prochází zcela bezpečné množství elektrického proudu, které vůbec necítíte, a váha pak hodnoty vypočítává na základě elektrického odporu (jiné hodnoty vykazuje proud při průchodu tukem, jiné u vody atd.). Přesto by je neměli používat lidé s kardiostimulátory.

„Nejchytřejší“ váhy kromě vážení a analýzy těla dokážou i analyzovat pět částí těla separátně, tedy obě paže, obě nohy a trup.

Diagnostické osobní váhy mohou dokonce případně informovat o hodnotách bazálního metabolismu (BMR, kolik energie tělo uvolňuje v klidu), aktivního metabolismu (AMR, kolik energie tělo spotřebuje během denních aktivit) či měřit BMI. Body mass index označuje index tělesné hmotnosti a používá se jako měřítko obezity. Vypočítá se vydělením tělesné hmotnosti v kilogramech výšky daného člověka umocněné na druhou).

K zajímavostem na trhu patří váha, kterou lze dokonce použít i v kuchyni, váží totiž už od 50 g. Důležitý je i design, zejména pokud máte váhu vystavenou denně na očích v ložnici či v koupelně, měla by tak ladit i s ostatním vybavením. Vedle tvrzeného skla se totiž používá i nerez nebo bambus na nášlapnou plochu či materiály imitující svým dekorem oblázky a dřevo.

Osobní váha Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 zvládne měřit osobní váhu, má přesný čip BIA. dokáže tak zaznamenat 13 tělesných dat , má senzor z manganové oceli, měří hmotnost, BMI, tuk, svaly, vodu, bílkoviny, viscerální tuk, lze ji použít jako kuchyňskou váhu, to vše za necelých 500 Kč.

Jak vybírat

Osobní váhy lze rozdělit zjednodušeně na mechanické, digitální a diagnostické. Jejich cena se pohybuje přibližně od necelých 300 korun až po tisíce, nejdražší stojí dokonce více než 13 tisíc korun.

Mechanické mají jednu výhodu, nepotřebujete si k nim pořizovat žádné baterie, jenže také se kromě své hmotnosti (a navíc ne úplně přesné) nic víc nedozvíte.

Co dokážou nejlevnější digitální? Třeba ultratenká osobní váha za necelých 300 korun Sencor SBS 230 je z tvrzeného skla, které zaručuje snadné čištění. Má čtyři senzory a váží velmi přesně až do hmotnosti 150 kg. Na velkém a čitelném LCD displejem s funkcí Auto-On váží ihned po nástupu na nášlapnou plochu, a to jak v kilogramech, tak v librách (stačí vespodu „přehodit“ na novou jednotku). Displej indikuje i stav baterie či informuje o přetížení váhy.

Osobní váha Beurer BF 180 váží až do 180 kg, zvládne i 7dá vám informace i o tělesném tuku, vodě v těle, procentu svalů, kostní hmoty, doporučí denní příjem kalorií, umí ivýpočet BMI a BMR.

Při výběru si nezapomeňte zjistit, pro jakou hmotnost je váha určena: některé jsou jen do 100 kg, další do 120, 150 či až do 180 kg, na trhu dokonce najdete typy pro 200 i více kilogramů. Praktická bývá možnost nastavit si více uživatelů, běžně jich váhy podporují pět, ale klidně i deset a více. Každý z uživatelů by měl mít možnost nastavit si do paměti váhy pohlaví, věk a výšku.

I když mají váhy často jen malý displej s omezeným množstvím zobrazených údajů, měla by váha každému uživateli ukazovat alespoň změnu v celkové hmotnosti oproti minulému měření (například změna o -0,2 kg).

A zase ty aplikace

Osobní váha Tanita BC 545N měří hmotnost, tělesný tuk, vodu v těle , svaly, viscerální tuk, nabízí hodnocení zdravé úrovně viscerálního tuku, hmotnost kostí, bazální metabolismus, metabolický věk i fyzickou kondici.

Digitální váhy běžně komunikují s vaším mobilním telefon přes wi-fi nebo bluetooth. Za mírný příplatek můžete získat synchronizaci naměřených dat s mobilní aplikací. Nemusíte si tak psát do tabulky, o kolik jste zhubli nebo jak se vám změnil poměr svalové hmoty. Aplikace v telefonu vám ukáže grafy a vypočítá sama trendy.

Vzhledem k tomu, že spolu chytré aplikace mohou často spolupracovat (pokud chcete a umožníte jim to), můžete tak například vzájemně přenášet údaje o stravování a pitném režimu, o aktivitách a právě o váze a stavbě těla. Budete si tak moci udržovat dokonalý přehled.