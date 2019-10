KVÍZ: Co víte o domácích spotřebičích. Vyhrajte jednu z 50 cen

Švédská společnost AB Lux vznikla už v roce 1901 jako výrobce a prodejce petrolejových lamp určených k venkovnímu použití. S příchodem konkurence v podobě elektrického osvětlení však bylo již po pár letech jasné, že se musí poohlédnout po novém výrobku, a tentokrát již s perspektivou na řadu let dopředu. Tehdejší ředitel firmy C. G. Lindblom proto hledal alternativní produkty pro výrobu a prodej.



Po čtyřech letech, v roce 1912, konečně našel vhodného partnera: na jeho dveře zaklepal Axel Wenner-Gren s produktem nazvaným Model I, vysavačem, který vytvořil společně se švédským designérem Svenem Carlstedtem.

Lindblom i Wenner-Gren věděli, že pouze domácí trh je neuživí, oba proto chtěli expandovat na německý trh. Lindblom zariskoval a vsadil odvážně na vysavač. A uspěl, přestože přístroj s označením Model I vážil 14 kilogramů a navíc stál 350 švédských korun, což bylo tehdy opravdu hodně peněz.

Wenner-Gren měl však za sebou desetiletou zkušenost obchodování v Německu, a dokázal Lindbloma přesvědčit. Hned v prosinci 1912 od něho získal výhradní právo na prodej vysavače Model I v Německu. Osobně mu zaručil roční prodej 500 kusů přístrojů. Dnes možná směšné číslo, tehdy, u převratné novinky v úklidu, počet hodně vysoký.

Naštěstí zákazníci se brzy začali hrnout, a to nejen z Německa, objednávky na Lux II přicházely i z Francie a Anglie. Během jediného roku vzrostly poptávky natolik, že AB Lux měl problém všechny uspokojit.

Po sedmi letech se z Wenner-Grena stal generální ředitel firmy. A ta dostala nový název: Electrolux. Novou podobu dostal postupně i vysavač, jeho hmotnost se postupně snižovala, přibyly i praktické kolejnice, které umístil Axel Wenner Gren už na model V, aby usnadňovaly pohyb spotřebiče po podlaze.

Vysavačem to začalo, pak přišly další spotřebiče

Ke cti ředitele Wennera-Grena patři fakt, že se nesoustředil jen na jediný výrobek. K vysavači brzy přibyly další, třeba v roce 1923 první parní žehlička na světě (první elektrické žehličky se objevily kolem roku 1880). Až do té doby museli uživatelé kropit prádlo vodou.

Vedle úklidu a péče o oblečení se značka začala brzy věnovat i vybavení kuchyně: od počátku se designéři radili s profesionálními šéfkuchaři a snažili se do domácností vymyslet „profesionální“ pomocníky. To byl i případ kuchyňského robota s příhodným označením Assistent.

V roce 1939 požádal Electrolux švédského designéra a inženýra Alvara Lenninga, aby zmenšil profesionálního robota do kompaktnějších rozměrů, které by lépe vyhovovaly domácímu použití. Assistent se nakonec stal jedním z vlajkových spotřebičů společnosti.

V roce 1940 přišla další novinka, pračka W20 z roku 1940, přezdívaná „plovoucí křídlo“.

Vývoj po válce

V roce 1959 přibyl do domácností další důležitý pomocník, první průmyslově vyráběná myčka na světě s označením D10. Říkalo se jí trochu posměšně „kulatá plechovka“. Nádobí v myčce se otáčelo, přitom je ostřikovala horká voda. Nádobí pro pětičlennou rodinu zvládla myčka umýt za pouhých osm minut.

Vývojáři dál vylepšovali i vysavače, v roce 1964 třeba dostal model Luxomatic samonavíjecí akční rádius a ukazatel výměny prachového sáčku.

Prvním sériově vyráběným robotickým vysavačem byl Trilobite od Electroluxu.

Obrovským krokem pak byl příchod robotického vysavače: prvním sériově vyráběným zařízením tohoto typu byl Trilobite právě od Electroluxu. Svět jej poprvé spatřil na televizní stanici BBC v pořadu Tomorrow’s World v květnu 1996.

Prvenství ve vývoji patří Electroluxu i v představení první pyrolytické samočisticí trouby (1969). „Devítky“ jsou pro značku vůbec úspěšné: v roce 1999 představila „Screenfridge“, koncept inteligentní chladničky. Byla vybavena řadou funkcí, které ještě nikdo neměl, například navrhování receptů, možnost nákupu na internetu nebo komunikaci s rodinnými příslušníky právě pomocí chladničky.

Další pomocníci

V roce 2004 se na trhu objevila první generace tyčového vysavače Ergorapido, která měla uspokojit zákazníky toužící po malém a skladném spotřebiči, který bude stále po ruce.

O dva roky později uvedl Electrolux na trh svou první bubnovou sušičku prádla. V indexu udržitelnosti Dow Jones byl navíc označen jako lídr trhu mezi výrobci domácích spotřebičů.

V roce 2013 představila společnost pod značkou AEG jako první na světě pračku kombinovanou se sušičkou s technologií tepelného čerpadla. Značka Electrolux je také už řadu let spojena se zaváděním parních trub do domácností, stejně tak jako s technologií sous-vide. Axel Wenner-Gren by měl určitě radost, kdyby viděl, že jeho následovníci hledají stejně jako on řešení, které lidem usnadňuje práci v domácnosti.