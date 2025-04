Tři místnosti mohou opticky vytvořit jedinou, a to díky posuvným dveřím, které oddělují pracovnu od obývacího pokoje propojeného s kuchyní. | foto: Veronika Rafajová

„Propojením tří stávajících místností nově proraženou enfiládou (jde o funkční, ale i optické propojení jednotlivých, za sebou řazených místností, pozn. redakce) vznikl velkorysý obytný prostor, rozčleněný na kuchyni, jídelnu, obývací pokoj a oddělitelnou pracovnu, která může sloužit i jako pokoj pro hosty. Díky vyklápěcí posteli se zde nabízí místo pro příležitostné spaní dvou lidí,“ popisuje architekt Jiří Weinzettl z Atelieru 111 architekti.

Svůj návrh studio přihlásilo do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – novostavba. Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry, které byly dokončeny v průběhu roku 2024. Výsledky budou vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.

Také veřejnost se od 1. do 15. dubna 2025 může stát porotou a vybrat vítěze samostatné kategorie Interiéru roku nazvané Hlasování veřejnosti, cena Ton, a to na stránkách www.interierroku.cz.

Pohled přes celý byt

Jídelní oválný stůl uprostřed mezi třemi propojenými pokoji je pomyslným středobodem celého bytu. Kuchyňská linka na „konci bytu“ pak představuje uzavíratelný nábytkový kus, před nímž dominuje předsazený ostrůvek z barevně výrazného kvarcitu.

„Osa enfilády se ve středu bytu protíná s osou průhledu při příchodu do místnosti. Z centrální vstupní chodby lze vstoupit také do dětského pokoje, toalet a šatny, za kterou je ukryta ložnice s vlastní koupelnou,“ upozorňuje architekt Weinzettl. Ložnice i dětský pokoj jsou v klidnější zadní části bytu s výhledem do dvora.

Návrh kladl důraz na ušlechtilé materiály a propracované detaily. V bytě se prolíná původní charakter interiéru se současným moderním pojetím.

„Časově a architektonicky odlišné prvky opticky spojují mosazné detaily, stejně tak shodný barevný odstín slonové kosti použitý například na špaletová okna, dveře a vybrané nábytkové kusy. Obytné místnosti mají dubovou parketovou podlahu, vstupní chodba a koupelny terazzo,“ doplňuje Jiří Weinzettl.