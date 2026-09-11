Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zmizela plíseň i tma. Stoletý zchátralý výměnek proměnili v luxusní chalupu

Alena Řezníčková
Pohled na dům z ulice: nová zelená okna a dveře výborně ladí se sto let starou...

Pohled na dům z ulice: nová zelená okna a dveře výborně ladí se sto let starou chalupou. | foto: Nikola Tláskalová

Jednoduchá kuchyňská linka na vaření na dovolené nebo o víkendech stačí.
Nově probourané okno s francouzskými dveřmi vede do zahrady.
Stav po rekonstrukci: střecha je v návaznosti na sousední statek kryta...
Detail s lavičkou s výhledem do zahrady
21 fotografií
Ze sto let starého bývalého výměnku, přilepeného ke statku, je po rekonstrukci příjemná rekreační chalupa pro rodinu s dětmi. Jednoduché to však nebylo: do domku zatékalo střechou, voda prosakovala i z terénu do zdiva a o hygienickém zázemí odpovídajícímu dnešním požadavkům si mohli majitelé nechat jen zdát.

Před architektem Vojtěchem Bisem tak stála celá řada úkolů. Respektovat musel zaprvé to, že chalupa navazuje na statek římsou i odstínem střechy. Ta se musela na výměnku kompletně vyměnit, stejně jako podlahy.

Nezbytná byla sanace vlhkého zdiva, výměna oken i dveří. Přibyl pásový vikýř a hlavně přístavek, kde se noví majitelé dočkali moderního hygienického zázemí.

Nový život pro starý domek

„Stavební úpravy objektu byly koncipovány s důrazem na odstranění jeho stavebních poruch, umožnění rekreace pětičlenné rodiny a navození romanticky venkovské atmosféry stavení,“ popisuje architekt Bis.

Při rekonstrukci zachoval dispozici původní stavby, podařilo se mu však i díky výměně střechy a realizací pásového světlíku vytvořit z půdy obytné podkroví, které využívají děti na spaní i ke hrám. Stropní trámy byly odkryty, ošetřeny a ponechány jako pohledové, na trámy přišla podlaha z modřínových fošen.

Jednoduchá kuchyňská linka na vaření na dovolené nebo o víkendech stačí.
Pohled na dům z ulice: nová zelená okna a dveře výborně ladí se sto let starou chalupou.
Nově probourané okno s francouzskými dveřmi vede do zahrady.
Stav po rekonstrukci: střecha je v návaznosti na sousední statek kryta skládanou keramickou tmavě šedou krytinou. Ze světnice je přímý výstup na zahradu.
Detail s lavičkou s výhledem do zahrady
21 fotografií

Starý přístavek z konce minulého století zmizel, nahradila jej veranda, koupelna s toaletou a také sklad přístupný ze zahrady. V přízemí dnes najdete světnici, ložnici rodičů a chodbu.

Interiér je zařízený jednoduše, převažuje zde dřevo a světlé barvy. Velkým a krásným bonusem, který se stoletou chalupou výborně koresponduje, jsou nová modrá kachlová kamna.

Výsledek rekonstrukce dopadl dopadl skvěle, svou zásluhu na tom mají majitelé, kteří práce zčásti zvládli svépomocí, ale také nasazení a zápal jednotlivých řemeslníků.

Zdařilá rekonstrukce chalupy v Pardubickém kraji nechyběla v soutěži Česká cena za architekturu 2025.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Zchátralý dům v Ratajích nad Sázavou dostal nový život. Můj otec mu vdechl duši

Dům si uchoval svou historii a atmosféru.

Můj otec je stavitel tělem i duší, ale jeho skutečnou vášní jsou staré chalupy a rozpadající se domy, od nichž všichni dávají ruce pryč. Jeho nejnovější projekt v Ratajích nad Sázavou však není jen...

Ikonický panelák nakreslil v 25 letech. Jeho betonový sen se stal legendou

Safdie to viděl jinak. Tvrdil, že ani vysoká hustota městského bydlení nemusí...

Když se v 60. letech mluvilo o budoucnosti bydlení ve městech, většina architektů viděla jen nekonečné řady panelových domů. Mladý architekt Moše Safdie se ale ptal: „Proč by si lidé ve městě nemohli...

Nejkrásnější výhled na Řím má nového majitele. Za luxusní byt dal šílenou sumu

Unikátní penthouse v samotném srdci italské metropole bude jen těžko hledat...

Unikátní penthouse v samotném srdci italské metropole bude jen těžko hledat konkurenci. Nový vlastník za nemovitost s neuvěřitelným panoramatickým výhledem nezaváhal zaplatit 12 milionů eur, tedy...

Byt na Žižkově byla kancelář. Geniálním trikem mají dva byty, jeden pronajímají

Oba vystudovali ČVUT a díky tomu ihned viděli, že se dá byt rozdělit na dvě...

Samuel a Michaela toužili po vlastním bytě a přemýšleli, jak na to. Nakonec koupili byt na pražském Žižkově, který byl ale zapsán jako kancelářský prostor. Po dlouhém vyřizování mají dva byty. Jeden...

Majitelé se nápadu architektů báli. Teď je z něj hlavní trhák paneláku v Praze

Velkou výzvou, bylo vytvořit prostor, který by byl plynulý a čitelný.

Původní panelákový byt poblíž pražského parku Gutovka dostal nový kabát. Majitelé dali architektům volnou ruku a ti začali čarovat s materiály i světlem. Zakomponovali i jeden zajímavý prvek, který...

Zmizela plíseň i tma. Stoletý zchátralý výměnek proměnili v luxusní chalupu

Pohled na dům z ulice: nová zelená okna a dveře výborně ladí se sto let starou...

Ze sto let starého bývalého výměnku, přilepeného ke statku, je po rekonstrukci příjemná rekreační chalupa pro rodinu s dětmi. Jednoduché to však nebylo: do domku zatékalo střechou, voda prosakovala i...

11. září 2026

Diktát v americkém ráji. Ve vlastním domě na Floridě nemají žádnou svobodu

Britští manželé si v novém domově na Floridě plánovali svůj americký sen....

Britští manželé si v novém domově na Floridě plánovali svůj americký sen. Překvapila je však místní nesmlouvavá pravidla společenství vlastníků, která přirovnávají k dohledu Velkého bratra. Jakou daň...

11. září 2026

Místo jednoho domu 13 bytů. Na parcele o 1 000 metrech vzniklo skvělé bydlení

Parcela v Humpolci velká 1 000 metrů čtverečních, byla na první pohled vhodná...

Parcela v Humpolci velká 1 000 metrů čtverečních, byla na první pohled vhodná pro rodinný dům. Majitel se nakonec rozhodl pro bytový dům. Náročného úkolu se ujal Luděk Rýzner ze studia OK Plan...

10. září 2026

Byt na Žižkově byla kancelář. Geniálním trikem mají dva byty, jeden pronajímají

Oba vystudovali ČVUT a díky tomu ihned viděli, že se dá byt rozdělit na dvě...

Samuel a Michaela toužili po vlastním bytě a přemýšleli, jak na to. Nakonec koupili byt na pražském Žižkově, který byl ale zapsán jako kancelářský prostor. Po dlouhém vyřizování mají dva byty. Jeden...

10. září 2026

Kuchyň za 10 tisíc? Soňa proplouvá nájemním bydlením se vtipem a fajn nápady

Soňa se v nájemním bytě cítí velmi šťastná.

Kuchyň za 10 tisíc z druhé ruky, linoleum z výprodeje, matrace místo postele a koberečky, které spolehlivě zakryjí téměř vše. Soňa žije s rodinou v nájemním bytě ve Zruči nad Sázavou a přiznává, že...

9. září 2026

Písek požírá vesnici u Dubaje. Obyvatele měly z domů vyhnat záhadné síly

Vesnice vznikla v 70. letech jako projekt bydlení pro místní obyvatele, mimo...

Jen kousek od luxusních mrakodrapů v Dubaji leží tajemná vesnice Al Madam, kterou pomalu, ale jistě pohlcuje nelítostná poušť. Ještě před desítkami let zde žili lidé, které však pravděpodobně vyhnaly...

9. září 2026

Dálkové odečty budou od roku 2027 povinné. Co musí stihnout SVJ a družstva

Ve spolupráci
Konec opisování měřidel v bytech se blíží. Víte, co do roku 2027 musí zařídit...

Do 1. ledna 2027 musejí být všechny bytové domy vybaveny dálkově odečitatelnými měřiči tepla a teplé vody. Pro SVJ, bytová družstva i správce budov tak nastává ideální čas na revizi techniky. Přechod...

8. září 2026

Ikonický panelák nakreslil v 25 letech. Jeho betonový sen se stal legendou

Safdie to viděl jinak. Tvrdil, že ani vysoká hustota městského bydlení nemusí...

Když se v 60. letech mluvilo o budoucnosti bydlení ve městech, většina architektů viděla jen nekonečné řady panelových domů. Mladý architekt Moše Safdie se ale ptal: „Proč by si lidé ve městě nemohli...

8. září 2026

Zchátralý dům v Ratajích nad Sázavou dostal nový život. Můj otec mu vdechl duši

Dům si uchoval svou historii a atmosféru.

Můj otec je stavitel tělem i duší, ale jeho skutečnou vášní jsou staré chalupy a rozpadající se domy, od nichž všichni dávají ruce pryč. Jeho nejnovější projekt v Ratajích nad Sázavou však není jen...

7. září 2026

Zázrak na 23 metrech. Architekt vymyslel parádní trik se stolem na kolečkách

V chodbě jsou umístěné vestavné skříně vyrobené na míru.

Multifunkční stůl na kolečkách dokáže garsonku o 23 metrech čtverečních proměnit v kuchyň, pracovnu i bar. Architekt Marek Abramovič z bratislavského studia Abrama architekti tak vyřešil přání...

7. září 2026

Je to optický klam? Číňané postavili nejšílenější knihkupectví na světě

V čínském městě Chuaj-an stojí knihkupectví Čung-šu-ke, které svým sci-fi...

V čínském městě Chuaj-an stojí knihkupectví Čung-šu-ke, které svým sci-fi interiérem připomíná scénu z futuristického filmu. Zrcadlové stropy, tmavé reflexní podlahy a obloukové regály vytvářejí...

6. září 2026

Majitelé se nápadu architektů báli. Teď je z něj hlavní trhák paneláku v Praze

Velkou výzvou, bylo vytvořit prostor, který by byl plynulý a čitelný.

Původní panelákový byt poblíž pražského parku Gutovka dostal nový kabát. Majitelé dali architektům volnou ruku a ti začali čarovat s materiály i světlem. Zakomponovali i jeden zajímavý prvek, který...

6. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet