Před architektem Vojtěchem Bisem tak stála celá řada úkolů. Respektovat musel zaprvé to, že chalupa navazuje na statek římsou i odstínem střechy. Ta se musela na výměnku kompletně vyměnit, stejně jako podlahy.
Nezbytná byla sanace vlhkého zdiva, výměna oken i dveří. Přibyl pásový vikýř a hlavně přístavek, kde se noví majitelé dočkali moderního hygienického zázemí.
Nový život pro starý domek
„Stavební úpravy objektu byly koncipovány s důrazem na odstranění jeho stavebních poruch, umožnění rekreace pětičlenné rodiny a navození romanticky venkovské atmosféry stavení,“ popisuje architekt Bis.
Při rekonstrukci zachoval dispozici původní stavby, podařilo se mu však i díky výměně střechy a realizací pásového světlíku vytvořit z půdy obytné podkroví, které využívají děti na spaní i ke hrám. Stropní trámy byly odkryty, ošetřeny a ponechány jako pohledové, na trámy přišla podlaha z modřínových fošen.
Starý přístavek z konce minulého století zmizel, nahradila jej veranda, koupelna s toaletou a také sklad přístupný ze zahrady. V přízemí dnes najdete světnici, ložnici rodičů a chodbu.
Interiér je zařízený jednoduše, převažuje zde dřevo a světlé barvy. Velkým a krásným bonusem, který se stoletou chalupou výborně koresponduje, jsou nová modrá kachlová kamna.
Výsledek rekonstrukce dopadl dopadl skvěle, svou zásluhu na tom mají majitelé, kteří práce zčásti zvládli svépomocí, ale také nasazení a zápal jednotlivých řemeslníků.
Zdařilá rekonstrukce chalupy v Pardubickém kraji nechyběla v soutěži Česká cena za architekturu 2025.