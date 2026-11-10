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Žít na 20 metrech a mít všechno? Malostranská garsonka ukazuje geniální bydlení

Alena Řezníčková
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Limitující byla při zařizování interiéru klenba stropu, jejíž oblouk přechází...

Limitující byla při zařizování interiéru klenba stropu, jejíž oblouk přechází do svislých stěn poměrně nízko nad podlahou, běžné přistavení vysokého nábytku ke stěně tu nefungovalo. | foto: Boys Play Nice

Šatna v zádveří za TV stěnou slouží pro svrchníky a obuv.
Zvýšené čelo postele dodává dvojlůžku majestátní charakter a stává se ústředním...
Čelo postele posloužilo i jako šatna pro dva: najdou zde místo na zavazadla,...
Plně vybavená kuchyň je vybavená lednicí, troubou a myčkou.
14 fotografií
Garsonka v přízemí měšťanského domu z 16. století na Malé Straně v Praze má 20 metrů čtverečních. Přesto slouží jako plnohodnotné bydlení, ke spokojenosti přispívá i citlivá rekonstrukce pavlačového a památkově chráněného domu. A samozřejmě funkční proměna interiéru, za níž stojí architektonické studio Tunicate.

„Proces proměny starého domu na moderní byty s sebou nesl mimo jiné úkol návrhu nových dispozic i obohacení interiéru o nové moderní prvky. Vše s respektem k památkově chráněnému objektu a pod dozorem památkové péče,“ popisují architekti Katarína Varsová a Jan Roučka ze studia Tunicate.

S garsonkou v přízemí tohoto domu počítá její majitel pro krátkodobé pronájmy, proto architekti dostali jasné zadání: výsledný design má být jednoduchý, odolný a finančně uměřený, zároveň však také přitažlivý díky historickému prostoru s klenutým stropem.

Střídmý rozpočet

„Důležitým parametrem bylo navázat na historické a místy rafinovaně kontrastní pojetí rekonstrukce domu. Protože jsme se jako studio na proměně podíleli, věděli jsme přesně, do jakého kontextu byt vstupuje. Výzvou byl střídmý rozpočet, který nedovoloval pokračovat v použití prémiových materiálů ze společných prostor,“ vysvětlují autoři.

Šatna v zádveří za TV stěnou slouží pro svrchníky a obuv.
Limitující byla při zařizování interiéru klenba stropu, jejíž oblouk přechází do svislých stěn poměrně nízko nad podlahou, běžné přistavení vysokého nábytku ke stěně tu nefungovalo.
Zvýšené čelo postele dodává dvojlůžku majestátní charakter a stává se ústředním prvkem interiéru.
Čelo postele posloužilo i jako šatna pro dva: najdou zde místo na zavazadla, šatní tyče i příruční zásuvky.
Plně vybavená kuchyň je vybavená lednicí, troubou a myčkou.
14 fotografií

Co si před tím máme představit? Třeba místo patinovaných mosazných plechů ve společných částech domu použili architekti v garsonce laminované desky s jemným metalickým efektem v odstínu šampaňského. „Materiál je cenově dostupný, ale svým výrazem odkazuje k ušlechtilejším předlohám a přirozeně s nimi komunikuje,“ popisují Katarína Varsová a Jan Roučka.

Cenově dostupné desky doplňují stávající dubové parkety ve vzoru chevron a obklad koupelny z přírodního travertinu.

Multifunkční nábytek

„Další výzvou byla minimální podlahová plocha, na které se měly odehrát všechny zásadní funkce bytu. Šatna v zádveří, plně vybavená kuchyň s lednicí, troubou a myčkou, jídelní část, ložnice se šatnou i TV stěna se musely vejít do 18,3 m². Koupelna s toaletou, sprchovým koutem a umyvadlem, navržená již dříve v rámci developerského projektu, zabírá pouhých 2,5 m², i zde hrála roli omezení daná tvarem klenby,“ vypočítává Katarína Varsová.

Architekti si tak pomohli sdružováním funkcí a precizní prací s objemem nábytku. Zvýšené čelo postele dodává dvojlůžku majestátní charakter a stává se ústředním prvkem interiéru. Zároveň posloužilo jako šatna pro dva: najdete zde místo na zavazadla, šatní tyče i příruční zásuvky. Šatna v zádveří pak slouží pro svrchníky a obuv.

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„Také zde jsme funkci šatny propojili s TV stěnou, která současně skrývá úložné prostory před pohledy z místnosti a vizuálně celý prostor zklidňuje. Limitující byla klenba stropu, jejíž oblouk přechází do svislých stěn poměrně nízko nad podlahou, běžné přistavení vysokého nábytku ke stěně tu nefungovalo,“ objasňuje architekt Roučka.

Tvarování nábytkových bloků proto v horní části přebírá tvar klenby, což umožnilo prostor využít do posledního centimetru a zároveň zachovat harmonii linií.

„Konstrukce nábytku musela lokálně reagovat i na výdechy rekuperační jednotky zajišťující stabilní klima a odvod vlhkosti. I tyto technické prvky jsme integrovali do vestavby tak, aby neubíraly cenné centimetry ani nenarušovaly klidný výraz interiéru,“ doplňují na závěr autoři.

O projektu

Materiály:

Travertin: obložení koupelny podle standardu developera
Masivní, olejované dubové parkety, chevron: podlaha podle standardu developera
Lamino Egger Cleaf Idea: nábytek podle autorského návrhu
Černý kov: doplňky, armatury a lampičky
Mosaz: kliky, kličky oken, hlavní osvětlení

Produkty a značky:

Radiátory Tubes agora
Baterie Bongio
Umyvadlo Willeroy Boch, Artis
Toaleta s bidetovou funkcí Tece One
Kompletace elektro: Berker R3
TV Samsung Frame

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O studiu

Tunicate je architektonické studio, vedené Katarínou Varsovou a Janem Roučkou. „Už řadu let se společně věnujeme tvorbě interiérů s duší, rytmem a osobitým vyzněním. V roce 2025 jsme se rozhodli naši tvorbu posunout dál a vytvořit Tunicate, značku, která vyjadřuje naši filozofii: dokonalé naladění na klienta, jeho životní potřeby i estetické vnímání.

V Tunicate věříme, že každý prostor má svůj příběh a naším úkolem je pomoct mu jej vyjádřit. S klienty vedeme dialog, nasloucháme jejich potřebám, snům i drobným detailům, nevnucujeme univerzální řešení, ale hledáme harmonii mezi funkčností, estetikou a osobností člověka, pro kterého prostor vzniká.

Tunicate není jen designové studio, je to partnerství, které ladí, tvoří a přetváří vaše prostory tak, aby byly nezaměnitelně vaše.“

Svůj projekt přihlásilo studio do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Nízkonákladové bydlení. Vítězové byli vyhlášeni 19. května v pražském Centru současného umění DOX.

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