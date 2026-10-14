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Ze dvou krcálků vznikl vzdušný byt pro čtyřčlennou rodinu. Teď má 87 metrů

Alena Řezníčková
Centrem bytu se stal prostor v menším bytě, kde architektka zrušila polonosnou...

Centrem bytu se stal prostor v menším bytě, kde architektka zrušila polonosnou příčku a nahradila ji ocelovým nosníkem. | foto: Apolena Typltová

Závěsná skříňka v obývacím pokoji a bílá výmalba napomáhají pocitu vzdušného a...
K jídelnímu stolu navrhla architektka praktickou lavici.
Zrušením polopříčky, kterou nahradil ocelový nosník, mohl vzniknout dostatečně...
Polonosnou příčku nahradil ocelový nosník natřený na zeleno.
18 fotografií
Zájem o malé byty neustále roste, ale rodina s dvěma dětmi šla opačnou cestou: spojila dvě původně samostatné bytové jednotky 1+kk a 2+kk v jeden byt s celkovou plochou 87 metrů čtverečních. Za konečnou podobou interiéru stojí ateliér Anna Koukolová architekti, který respektoval charakter činžovního domu na rozhraní Vršovic a Vinohrad.

„V návrhu jsme pracovali s nikami pro vestavěný nábytek a integrovanými funkcemi, které pomáhají udržet byt přehledný a kompaktní. Důležité jsou i průhledy napříč dispozicí, které zlepšují orientaci. Přirozené denní světlo přicházející jak z ulice, tak ze světlíků dodává prostoru útulný charakter,“ popisuje architektka Anna Koukolová.

Centrem bytu se stal prostor v menším bytě, kde architektka zrušila polonosnou příčku a nahradila ji ocelovým nosníkem natřeným na zeleno. Vznikl tak prosvětlený centrální prostor, kde najdete sedací soupravu s televizní stěnou a jídelní stůl s lavicí.

Na centrální prostor navazuje kuchyň v původním zádveří menšího bytu. Vysoké skříně v odstínu off white nabízejí dostatečný úložný prostor. Otevřenou pracovní plochu s varnou deskou a dřezem doplnily dřevěné skříně a poličky, kamenná deska a digestoř s keramickým obkladem.

Závěsná skříňka v obývacím pokoji a bílá výmalba napomáhají pocitu vzdušného a velkého prostoru.
Centrem bytu se stal prostor v menším bytě, kde architektka zrušila polonosnou příčku a nahradila ji ocelovým nosníkem.
K jídelnímu stolu navrhla architektka praktickou lavici.
Zrušením polopříčky, kterou nahradil ocelový nosník, mohl vzniknout dostatečně velký obývací pokoj. Průchozí zóna za sedačkou zachovává vzdušnost a plynulost prostoru.
Polonosnou příčku nahradil ocelový nosník natřený na zeleno.
18 fotografií

Proměna vstupu

Vstupní část většího z bytů slouží jako zádveří. Je zde na míru vyrobený úložný prostor i skryté dveře na samostatnou toaletu. Do stěny nechala Anna Koukolová vložit kruhové okno, nahrazující původní špaletové. Vede do světlíku, a přivádí tak denní světlo do zádveří.

Koupelna i toaleta nabízejí větší komfort: koupelna se totiž rozšířila o sprchový kout v místě bývalé toalety vedlejšího bytu. Za zrcadlem nad umyvadlem je okno vedoucí do další světlíkové šachty.

Ložnice a dětský pokoj

Za předsíní byt pokračuje chodbou směřující do klidové části s dětským pokojem a ložnicí s jednoduchým zařízením, které tvoří dřevěná postel s čelem a naproti ní šatní skříň s výplní z pravého hedvábí, to interiér příjemně zútulnilo.

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„Materiálově jsme navázali na charakter vinohradských bytů. Základ tvoří světlé, neutrální tóny doplněné tmavým dřevem a kamenem. Vestavěný nábytek z mořeného i přírodního dubu doplňují jemnější tóny materiálů, kombinace rastrů obkladů pak do interiéru vnáší nenápadnou dynamiku. Zachován zůstal tradiční design nově vyrobených špaletových oken a původní dveře,“ dodává na závěr architektka Koukolová.

Výsledkem je byt, který je v základu střídmý a klidný, ale přirozeně se proměňuje každodenním životem rodiny.

O projektu

Autor: Anna Koukolová , studio Anna Koukolová architekti
Spolupráce: Mariana Chavíková
Lokalita: Praha 10 – Vršovice
Rozloha: 87 m2
Rok studie: 2024
Rok realizace: 2025

O studiu

Anna Koukolová architekti

Ateliér Anna Koukolová architekti založila v roce 2018 architektka Anna Koukolová. Portfolio studia pokrývá projekty napříč měřítky – od interiérů a rodinných domů po veřejné stavby a prostranství. Každý návrh vychází z komplexního uvažování o prostoru s důrazem na praktičnost, potřeby budoucích uživatelů a autentické materiály. Výsledkem je čistá a funkční architektura pevně ukotvená v kontextu místa.

Práce ateliéru staví na otevřeném dialogu s klienty z řad soukromých investorů, developerů i zástupců samospráv – společně pojmenovávají očekávání a nastavují možnosti i limity provedení.

Klíčová je autorská přítomnost v celém procesu od prvního konceptu až po dokončení stavby. Komorní tým s širším zázemím spolupracovníků umožňuje flexibilně reagovat na různé typy projektů. Několik realizovaných staveb vzešlo z architektonických soutěží, kterých se Anna Koukolová architekti pravidelně účastní.

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