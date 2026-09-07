Zchátralý dům v Ratajích nad Sázavou dostal nový život. Můj otec mu vdechl duši

Právě v takových domech dokáže vidět něco, co na první pohled není patrné. Původní proporce, staré řemeslo, materiály, detaily a především atmosféru, kterou novostavba jednoduše nemá. Tam, kde někdo vidí dům na demolici, on přemýšlí, jak mu vrátit jeho původní podobu a život.
Při rekonstrukcích se vždy snaží postupovat citlivě. Nechce ze starého domu udělat novostavbu ukrytou za historickou fasádou. Zachovává a obnovuje původní prvky, používá materiály odpovídající charakteru stavby a každý detail řeší tak, aby dům neztratil svoji přirozenost a původní kouzlo.
Zároveň ale říká, že zachráněný starý dům nemá být muzeem. Má znovu sloužit lidem a dobře se v něm žít. Proto do historických staveb citlivě začleňuje technologie a prvky moderního komfortu. Výsledkem má být dům, který si uchová svoji historii a atmosféru, ale zároveň nabídne vše, co člověk očekává od současného bydlení.
Jeho posledním dílem je rodinný dům v Ratajích nad Sázavou. A právě tento projekt pro něj znamená něco víc než jen další rekonstrukci.
Už získání samotného domu bylo neobvyklé. Nemovitost byla rozdělena mezi sedm různých vlastníků a otec ji proto získával postupně, výkupem jednotlivých spoluvlastnických podílů. Teprve když se mu podařilo vlastnictví sjednotit, mohl začít uskutečňovat svoji představu o záchraně domu.
Následovaly tři roky práce.
Tři roky rozhodování, co zachovat, co opravit a co už zachránit nelze. Hledání správných materiálů, řešení detailů a neustálého vyvažování mezi původní podobou domu a požadavky na dnešní bydlení. Smyslem celé rekonstrukce nebylo vytvořit dokonale nový dům. Cílem bylo, aby po dokončení stále působil, jako by do Ratajů patřil odjakživa.
A právě Rataje nad Sázavou jsou pro mého otce srdeční záležitostí.
Když jsem byl ještě malý kluk, rodiče zde koupili chalupu. Od té doby jsme v Ratajích trávili prakticky všechny víkendy v roce. Pro naši rodinu se tak postupně staly druhým domovem a pro otce místem, ke kterému má dodnes mimořádně silný vztah.
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Rataje mají atmosféru, kterou je těžké popsat někomu, kdo je nikdy nenavštívil. Jejich poloha nad řekou, staré domy a uličky, hrad, zámek a pod nimi meandrující Sázava vytvářejí nádhernou kulisu. Historie je přirozenou součástí místa.
Možná právě dlouholetý vztah k Ratajům vysvětluje, proč se otec do podobných rekonstrukcí pouští. Starý dům pro něj není jen soubor zdí, stropů a střechy. Pro otce je to místo, které v sobě nese také příběhy lidí, kteří zde žili před námi.
Cílem rekonstrukce domu v Ratajích nad Sázavou bylo zachovat jeho genius loci. Zachránit vše hodnotné a vrátit stavbě její původní charakter a současně ji posunout do moderní doby tak, aby sloužila dalším generacím.
Po třech letech práce tak v Ratajích stojí historický dům, který dostal novou šanci na život.
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