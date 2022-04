Koupila zchátralý zámek Loučeň. Dnes láká na 12 labyrintů a bludišť

Zámek poprvé spatřila jeho dnešní majitelka v roce 1998 a šlo spíše o dílo náhody, když se u přátel dozvěděla, že je na prodej. Rozhodně nepřipomínal zámek z pohádky, ale měl své kouzlo a budoucí zámecká paní velmi silně vnímala genia loci.

Když se jí v letadle dostal do rukou časopis představující práci světového designéra a vynálezce bludišť Adriana Fishera, zrodila se přímo v oblacích myšlenka, jak využít areál na maximum.

Rekonstrukce zchátralé památky se tak propojila s celkovou revitalizací zámeckého parku a s vybudováním souboru unikátních labyrintů a bludišť, v Evropě zcela jedinečných. Podobná náhoda svedla majitelku i se Stephenem Weeksem, jehož rukopis je patrný v netradiční koncepci zámecké expozice a její prezentaci návštěvníkům.

Do zámeckého areálu dnes ročně míří tisíce návštěvníků, láká je především unikátní labyrintarium a netradiční kostýmované prohlídky. Kromě toho je to místo, kde do manželství vstupují desítky párů, firmy nalézají přívětivé zázemí pro konání svých akcí, zamilovaní sem jezdí za romantickými pobyty a rodiny za aktivním odpočinkem. Na zámku Loučeň to zkrátka žije.

K zámeckému areálu se pojí spousta příběhů a legend. Vždyť i dnešní majitelka se na zámku převtěluje do Její Milosti paní Terezie Berkové z Dubé a na Loučeni, dobrého ducha zámku.

O dalších významných osobnostech spjatých s loučeňským zámkem se dozvíte při prohlídkách, ale za zmínku jistě stojí Bedřich Smetana, Erich Maria Rilke, Mark Twain nebo Alice Masaryková.

Zámek Loučeň se pyšní mnoha oceněními, např. Nejlepší turistická nabídka regionu okolí Prahy 2009, Park roku 2008 nebo Zlatý erb 2020. Labyrintarium a největší adventní věnec jsou rovněž zapsány do České knihy rekordů.

Zdařilé rekonstrukce jsou k vidění na putovní výstavě Má vlast cestami proměn.