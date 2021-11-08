Mirošovice, Kácov, ale třeba i Hošťálkovy či Slavičín. Zde stojí zámky, které osvícení majitelé či vedení obcí dokázali často zázrakem zachránit. Díky těmto zapáleným nadšencům jsou bývalé ruiny určené k demolici opět ozdobou a některé už lákají k návštěvám. Na snímku je renesanční zámek v Mirošovicích před záchranou. Před ruinou zámku stojí starostka Jana Syslová (vpravo) a místostarostka Jana Čapková.
Mirošovice v Ústeckém kraji v současné době spadají pod obec Hrobčice, ale v minulosti patřily k významnějším lokalitám. Tomu odpovídá množství zdejších památek, jimž vévodí renesanční zámek.
Původní tvrz mirošovických rytířů vznikla v polovině 14. století. Kolem roku 1554 byla pozdně gotická stavba přestavěna v renesančním stylu.
Sídlili tu Šternberkové či Dietrichsteinové, v roce 1668 se stali majiteli Lobkowiczové.
Třípodlažní budova se využívala až do 20. století, poté ji komunistický režim znárodnil a areál zabral státní statek.
Po sametové revoluci se Lobkowiczové vzdali restitučního nároku a místo zůstalo v majetku státu.
Ani to však s jeho obnovou příliš nepokročilo. Zámek chátral už 70 let. Postupně se zřítila i část střechy.
Zámek v Mirošovicích je od roku 1958 na seznamu kulturních památek. Na snímku jsou starostka Hrobčic Jana Syslová (vlevo) a místostarostka Jana Čapková na prohlídce zámku (22. července 2021).
Mít uprostřed jedné z devíti obcí nebezpečnou ruinu, kam si chodí hrát děti a se kterou nemůžete nic udělat, protože je památkově chráněná, nechce mít nikdo.
Zastupitelům Hrobčic velice rychle došlo, že když tuto situaci nezmění obec, už se to nepodaří nikomu.
Hrobčice jsou malá obec, a tak chtěl velký projekt hodně odvahy nejen od starostky Jany Syslové, ale i od celého zastupitelstva.
Stavebníci zachránili mimo jiné původní renesanční omítky a vzácný pískovcový portál z doby kolem roku 1300.
Jana Syslová, starostka Hrobčic, pod něž Mirošovice patří, u kresby šlechtičny.
Kromě kreseb šlechticů byla na zámku odkryta i další díla. Na chodbě v poschodí je kresba vesnice, vedle jednoho z oken pak kresba jelena.
Nečekaný objev vydala jedna ze zdí zámku v Mirošovicích na Teplicku, který prochází rekonstrukcí za více než 60 milionů korun. Při bourání jedné z příček totiž dělníci objevili cihlu se zachovalým otiskem lidské ruky.
Záchrany se dočkal i zámek Kácov. Středočeská obec Kácov neměla dost prostředků na údržbu chátrajícího barokního zámku, a tak ho prodala soukromníkovi se zkušenostmi s opravami historicky cenných domů. Ten jej nyní kompletně rekonstruuje.
Roku 1918 se zámek stal majetkem státu a až do 21. století ho spravovaly České lesy.
Žalostný stav památky vedl současného majitele k myšlence pokusit se ji zachránit. Po několika jednáních se ze strany města našla vůle areál prodat.
Po několika jednáních se ze strany města našla vůle areál prodat. Počáteční nedůvěru časem vystřídaly pozitivní ohlasy.
Stav celého zámku vyžadoval okamžitý zásah. Do střechy v mnoha místech zatékalo, barokní fasáda odpadávala po celých kusech.
Zámek se v době, kdy jej současný majitel kupoval, využíval pro obecní byty. Hospodářská část sloužila jako zázemí pro technické služby a jednotlivé prostory si pronajímalo vícero nájemníků.
V roce 2018 začala rekonstrukce střešního pláště a fasády včetně freskové výzdoby. V současnosti probíhá náročná rekonstrukce interiérů.
Celý zámecký areál je jedinečnou ukázkou barokní stavby inspirované italskými vlivy.
V mase barokního zámku je ukrytá gotická tvrz, která vznikla nejpozději v 15. století.
V roce 1556 došlo k přestavbě na pohodlný renesanční objekt.
Objekt zámku je spojený s kostelem 100 metrů dlouhou krytou chodbou.
Zvláště hodnotná je interiérová výmalba z dob renesance, a především z období baroka.
Po celkové rekonstrukci by měl hlavní objekt paláce sloužit veřejnosti jako zázemí pro spolkovou činnost a rovněž nabízet prohlídkové okruhy pro návštěvníky.
Jako mnoho jiných památek u nás měl i zámek Hošťálkovy v Moravskoslezském kraji to štěstí, že se ho ujali osvícení soukromí majitelé, kteří mu postupně vracejí zašlou slávu.
Po druhé světové válce sloužil jako domov důchodců.
Od 60. let 20. století zámek více než 40 let využíval ústav sociální péče. Na snímku je zámek po rekonstrukci.
Ústav sociální péče se postupně vystěhoval.
V roce 2006 koupil areál do soukromého vlastnictví Ján Ruszó.
Nový majitel se rozhodl unikátní skvost zachránit před další devastací.
Rozhodl se mu vrátit barokní krásu.
Zámek chtěl po letech zapomnění ukázat veřejnosti.
Po majitelově nečekané smrti se manželka Marta rozhodla dokončit jeho sen
Společně se syny vynakládá nemalé úsilí a především finanční prostředky, aby prostory získaly zpět své barokní kouzlo.
Navzdory nepříznivým okolnostem a podmínkám doby si majitelka dala za cíl oživit toto nádherné místo.
Původní představou byla prezentace autenticky dochované a plně vybavené zámecké kaple i hlavního schodiště a občasné mimořádné prohlídky celého objektu.
Zachráněné byly nástěnné malby.
Otevřela se první etapa tras komentovaných prohlídek s průvodcem.
Postupně získaly místnosti dobový nábytek.
A dále se rozšiřují zámecké expozice.
Pro návštěvníky je otevřená i kavárna.
V centru města Slavičín ve Zlínském kraji se nachází Zámek Wichterle, na němž zanechala dlouhá historie mnoho neblahých stop. Nový majitel provedl citlivou kompletní rekonstrukci a celý areál zpřístupnil veřejnosti.
Na místě dnešního zámku stála už ve 14. století tvrz. Na přelomu 15. a 16. století vznikl při přestavbě zděný palác a pravděpodobně i věže. V období baroka se postavila rozměrná patrová budova (dnešní severozápadní křídlo) s krátkými bočními křídly.
V první polovině 19. století byla vytvořena čtyřkřídlá dispozice se zděnými pavlačemi v severozápadní části nádvoří.
Při radikální přestavbě v polovině 19. století bylo strženo jihovýchodní křídlo a vznikla dnešní trojkřídlá dispozice.
Po 2. světové válce byl zámek zestátněn a radikálně přestavěn pro účely kulturního střediska bohuslavického závodu národního podniku Zbrojovka Brno.
Od roku 1964 je zámek zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek.
Zub času se zakousl nejen do exteriéru, ale podepsal se také na vnitřním vybavení.
Kromě restaurace a vinárny tu bývala knihovna, školka, klubovna SSM, kanceláře a obchůdky.
Poslední komplexní rekonstrukce zámku proběhla v letech 2018–2019, kdy se stal vlastníkem Roman Machala.
Všechny nánosy novodobé historie bylo potřeba odstranit, a tak uvnitř zámku zůstaly holé zdi.
Všechny kroky se konzultovaly s památkáři a práce probíhaly se snahou zachovat co nejvíce původních prvků. V celém zámku se dotvářely chybějící štuky a reliéfy.
Po dokončení rekonstrukce zámek funguje jako hotel s restaurací a pivními lázněmi.
Okolí je osázeno novou zelení a přilehlý anglický park spravuje město Slavičín.
Novou dominantou zámku se stala celoroční prosklená terasa.
Největším oříškem byla kompletní renovace sklepení, které se přestavělo na pivní lázně.
Díky zájmu o historii a zámek jako takový nechal majitel zpracovat kompletní stavebně historický průzkum včetně restaurátorských průzkumů, z čehož vznikla unikátní historická galerie.
