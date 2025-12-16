Když se otevřou dveře nově zrekonstruovaných bytů v srdci Karlových Varů, nepozorovaně vás obejme historie, vzduchem se nese nenápadná noblesa.
Prostor, který dřív tvořil jeden velký byt, dnes vítá obyvatele ve třech elegantních podobách. Dvě vzdušné jednotky o dispozici 2+kk doplňuje komorní, přesto plnohodnotná garsonka.
Historie nezmizela
Zadání pro architekty z atelieru BekArch bylo jasné: transformovat původní prostory na stylové byty, které nabídnou moderní pohodlí a zároveň uchovají odkaz minulosti.
„Rekonstrukce probíhala jako kompletní přestavba, od rozvodů elektřiny a vody přes osazení moderních radiátorů až po nové koupelny a kuchyně. Výsledkem je návrh, který ctí původní charakter místa, ale zároveň ho posouvá do 21. století s citem a nadhledem,“ říká Jan Bek, zakladatel architektonického ateliéru BekArch.
A dodává: „Jedním z klíčových momentů celého návrhu bylo navázání na stávající atmosféru bytu. Předchozí majitelka zde totiž zanechala řadu předmětů, obrazy či nábytek, které měly nejen estetickou hodnotu, ale i citový náboj.“
Architekti se rozhodli s těmito prvky pracovat a nechat prostor promluvit jeho vlastní historií. Během broušení omítek se navíc na stěnách objevily fragmenty původních dekoračních maleb, často vytvářených tradiční válečkovou technikou.
Místo jejich překrytí novou vrstvou dostaly tyto stopy minulosti možnost zůstat jako vizuální paměť prostoru. Jemná historická patina stěn se tak stala přirozenou součástí návrhu, která v kombinaci s repasovaným dobovým nábytkem tvoří kontrastní pozadí pro současný interiér.
|
Ve vnitrobloku vznikl díky skvělému nápadu industriální byt
Stejné, ale zároveň každý jiný
Každý z bytů má svou vlastní atmosféru, přesto spolu ladí. Mají společné to hlavní, klid, eleganci, dostatek světla i praktičnost. „Nové dispozice v sobě nesou precizní práci s každým centimetrem, bylo třeba vytvořit funkční zázemí, dostatek úložných prostor i opticky otevřené zóny,“ přibližuje průběh přestavby Aneta Krupková, spoluautorka návrhu rekonstrukce.
Zásadní roli v návrhu sehrálo denní světlo. To se stalo impulsem pro vznik skleněných příček se subtilním rámováním od firmy LIKO-S, které nejen elegantně rozdělují místnosti, ale také umožňují přísun přirozeného světla až do koupelen a chodeb.
„A právě díky nim je už od vstupních dveří obou větších bytů možné spatřit jeden z nejhezčích výhledů Karlových Varů, na hotel Pupp, který se v panoramatu zrcadlí jako tichý patron místa,“ popisuje Jan Bek.
Některé z původních průchodů mezi místnostmi byly zazděny, nové příčky navrhli architekti s důrazem na prostorovou úspornost, například příčky mezi koupelnami a chodbami jsou z materiálu Fermacell o tloušťce pouhých 75 mm.
|
Malý byt v Karlíně zvětšilo otočení pokojů, konečně se zde dobře bydlí
Moderní harmonie s tóny minulosti
Oba větší byty designově souzní, i když mají každý svůj samostatný vstup. Na chodbách jsou k dispozici prostorné vestavné skříně, které splývají se světlými tóny stěn. Koupelny od ložnice odděluje zmíněná skleněná příčka, přičemž průhled částečně kryjí úložné skříně, které zajišťují soukromí.
Světlé čtvercové obklady doplňuje barevně výrazná umyvadlová skříňka a velkoformátové nástěnné zrcadlo. Umyvadlové baterie v tmavém kovu značky Ravak celek designově dotahují.
Jeden z bytů má k dispozici balkon s jedinečným výhledem, kde mohou obyvatelé nerušeně vychutnávat lázeňskou atmosféru. Přístup je z prostorného obývacího pokoje s kuchyňským koutem, jehož pracovní prostor tvoří skříňky v lehce mintovém nádechu. Za pracovním prostorem linky se opakuje vzor obkladů z koupelny.
Výraznější barevný akcent v místnosti najdete na retro zelených židlích Ton a černém jídelním stole. Obývací část nabízí několik míst k odpočinku: pohodlný gauč, čalouněný taburet a renovované retro křeslo ve výrazné tyrkysové barvě. Historickou atmosféru podtrhují i repasovaná svítidla. Kvalitní textilie z dílny JM-Interiér dotvářejí kompaktní a komfortní zázemí.
Design, který spojuje
Menší z dvoupokojových bytů vybavením koresponduje se svým větším bratrem: kuchyňská linka v mátovém odstínu, totožné obklady, retro křeslo i ostatní nábytek vytvářejí dojem, že jste se ocitli v tom samém bytě, jen zrcadlově otočeném. Drobné rozdíly zde však najdete, například jídelní kout s identický černým stolem tentokrát doplňují bílé jídelní židle Ton.
„Kromě historických fragmentů, které byly zachovány a citlivě doplněny, hrají v interiéru důležitou roli i současné materiály. Ať už jsou to již zmíněné dřevěné podlahy nebo na míru zhotovený nábytek, který dodalo studio Pavlis, vše citlivě ladí s repasovanými prvky,“ popisuje architekt Bek.
Garsonka bez kompromisů
I nejmenší z bytových jednotek nabízí plnohodnotný komfort bydlení. Vstupní chodba zaujme svou neokázalou elegancí a čistotou detailu. Podlahu tvoří čtvercová keramická dlažba, jejíž jednoduchý rytmus ladí s precizně hladkými stěnami s omítkou nesoucí jemnou texturu ruční práce.
Neutrální béžové tóny nechávají vyniknout repasovaným dveřím s historickým kováním Alt Wien, zatímco surový betonový překlad nad hlavou dodává prostoru lehký industriální akcent.
Jednoduše a účelně zařízený kuchyňský kout v druhé části chodby je plně dostačující pro příležitostné občerstvení po procházce lázeňským městem. Z chodby je přístupná také koupelna s toaletou a proskleným sprchovým koutem. Prvorepublikový tón podtrhují obklady v decentní béžové barvě od firmy RAKO, kulaté umyvadlo posazené na desce petrolejové koupelnové skříňky i zajímavá kovová nástěnná baterie.
Odpočinek s retro dotekem
Ložnice v garsonce ukazuje, že i malý prostor může nabídnout komfort, styl i klid. Pohodlné dvoulůžko vybízí k oddechu.
Zadní stěna za postelí překvapí svou texturou: kombinace jemně obroušené omítky s náznakem původní malby souzní s tmavým dřevěným obkladem, který barvou navazuje na úložné police. Celek dotahují stylové retro kulaté vypínače i zásuvky značky Kliklap a v neposlední řadě také dřevěná podlaha v klasické parketové skladbě značky Boen, kterou dodala firma Soliter Parket.
V jednom rytmu
Každá jednotka má svou specifickou atmosféru, ale všechny spolu ladí jako dobře napsaná symfonie. V návrhu se snoubí udržitelnost, v podobě opětovného využití vybavení, s precizní realizací všech nových prvků.
„Osobně nám přišlo nejzajímavější poznávání a odkrývání tajemství původní bytové jednotky. Většinou je to pozitivní překvapení, které je pro mě osobně kontextuálně velmi důležité,“ uzavírá Aneta Krupková.
Technické údaje
Lokace bytu: Karlovy Vary
Rok realizace: 2025
Podlahová plocha: 2+kk: 37,4 m2 + balkon 3 m2; 2+kk: 32 m2; 1+kk: 17 m2
Vytápění: teplovodní vytápění, elektrické žebříky
Stavební firma: 4 interior & tiles
Výrobci a dodavatelé:
O autorech
Ing. arch. Jan Bek, MgA. Aneta Krupková, BekArch
Architektonický ateliér BekArch se věnuje jak návrhům rezidenčních staveb, tak tvorbě komerčních a soukromých interiérů. Z toho plyne i rozdělení portfolia do sekcí House, Private a Social.
Ateliér klade důraz na komplexnost služeb, kromě projekční fáze jsou schopni domluvit i odzkoušené dodavatele a pomoci klientovi s realizací. Ve své tvorbě se snaží dosáhnout maximální funkčnosti a vizuálně prostory sjednotit.