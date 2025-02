Po letech užívání horské chaty zatoužili po výtahu. Je dokonalý

Podceňovat se nemá soupeř, ale ani přibývající roky či životní změny. To poznal i investor horské chaty. Po letech užívání se ukázalo, že bude potřeba do stavby s třemi podlažími přidat osobní výtah. Díky architektům se to nejen podařilo, ale stavba navíc získala doslova designový bonus v podobě skleněného výtahu.