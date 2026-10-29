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Unikát v Brdech. Starou chatu odmítli zbourat, teď ukázali dechberoucí proměnu

Alena Řezníčková
Chata ze čtyřicátých let minulého století, postavená architektem a pradědečkem...

Chata ze čtyřicátých let minulého století, postavená architektem a pradědečkem majitelů, začala žít svůj druhý život. | foto: Martin Sodomka

Původní podoba chaty ze 40 .let minulého století
Původní chatu navrhl architekt a zároveň pradědeček dnešních majitelů.
Kuchyň nabízí dostatek úložného i pracovního prostoru.
Kuchyň je vybavená všemi potřebnými spotřebiči.
24 fotografií
Zbourat v CHKO v Brdech starou chatu, nebo se pustit do nákladné rekonstrukce? Novou stavbu by zde úřady povolily jen v podobě chalupy z 19. století. Původní stavba přitom v sobě nesla rukopis dědečka-architekta. Majitelé proto risknuli drahou opravu a díky jejich odvaze vzniklo něco naprosto výjimečného.

Architekt a pradědeček dnešních majitelů postavil chatu ve 40. letech minulého století. Z její dnešní proměny by měl určitě radost. Mají ji i architekti.

„Díky možnosti navázat na modernistický charakter stavby jsme mohli chatu otevřít velkými prosklenými plochami, které poskytují parádní výhledy na Brdské hřebeny. Chata tak začíná svůj druhý život,“ říká architekt Marek Sodomka ze studia Sodomka+Sodomková architekti, které se ujalo rekonstrukce.

Při váhání, zda stavbu zbourat a postavit novou, nebo zrekonstruovat starou, rozhodlo několik faktů. Chata představovala zajímavý příklad poválečné moderní architektury, nechyběly ani zajímavé detaily v podobě kazetového stropu, špaletových okének či romantických krakorců nad verandou. Všechno to byly památky na šikovného pradědečka.

Chata ze čtyřicátých let minulého století, postavená architektem a pradědečkem majitelů, začala žít svůj druhý život.
Původní podoba chaty ze 40 .let minulého století
Původní chatu navrhl architekt a zároveň pradědeček dnešních majitelů.
Kuchyň nabízí dostatek úložného i pracovního prostoru.
Kuchyň je vybavená všemi potřebnými spotřebiči.
24 fotografií

Proměna začala u střechy

„Kvůli nízkému stropu v podkroví a nemožnosti střechu zvedat jsme podkroví zvýšili o prostor původního sbíjeného vazníkového krovu. Odvážné rozhodnutí ponechat tuto utilitární, až nehezkou konstrukci v interiéru se vyplatilo. Viditelný krov a prosklené nadsvětlíky dveří zvětšily a obohatily prostor o nevšední zážitek,“ popisuje architekt Sodomka.

Při rekonstrukci bylo ponecháno původní hmotové členění fasády na vzájemně lehce posunuté kvádry. Toto řešení podpořil i dřevěný obklad:„Kromě svislých a vodorovných fasádních prken jsou na třetím typu fasády, velkých šindelích, využity i odřezky,“ doplňuje Marek Sodomka.

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Pokud jde o dispozici, hlavní „život“ probíhá v přízemí, které se podařilo přímo propojit hned se třemi typy venkovních prostorů, a to otevřenou terasou, zastřešenou verandou i terasou s pergolou. Majitelé si tak mohou užívat pobyt venku za každého počasí.

Přízemí s kamennou podlahou, která v létě příjemně chladí, zvládne včetně podkroví vytopit plechový krb. Podkroví s ložnicemi má naopak dřevěnou podlahu, opticky „zahřívající“ prostor během chladnějších dnů. Komfortně zařízená kuchyň dovoluje rodině trávit zde nejen víkendy, ale třeba i delší dobu během dovolené nebo prázdnin.

O projektu

Autoři: studio Sodomka+Sodomková architekti

Projekt: 12/2021 až 5/2023

Realizace: 1/2024 až 9/2025

Dodavatelé: Stavby Nejepsa, Stavitel Jan Pavel, Okna PKS, Zámečnictví Tomáš Pavlata, Truhlářství Boudník

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