Udržitelné bydlení nemusí znamenat nový dům

Když se řekne udržitelné bydlení, snadno si představíme pasivní dům na zelené louce. Jenže většina lidí řeší úplně jinou realitu: starší byt, rodinný dům po rodičích, koupelnu z devadesátek, stará okna nebo kuchyň, která už neodpovídá potřebám domácnosti. Právě tam může mít udržitelnost největší dopad.
Nejde přitom jen o ekologii. Udržitelnější bydlení může znamenat nižší provozní náklady, lepší technický stav nemovitosti, vyšší komfort i delší životnost domova. Výměna oken, zateplení fasády, nová koupelna nebo modernější vytápění tak nejsou jen estetické úpravy, ale investice do toho, aby bydlení fungovalo lépe i za několik let.
Rekonstrukce místo stěhování
Roli stavebních spořitelen dnes stále víc určuje právě zájem lidí o úpravy stávajícího bydlení. „Tato čísla říkají, že se stavební spořitelny etablovaly v oblasti zlepšování standardu bydlení,“ říká Ondřej Hák, výkonný ředitel Raiffeisen stavební spořitelny. Jak dodává, klienti dnes typicky chtějí rekonstruovat a často na to využívají nezajištěné úvěry. Prakticky to znamená, že cesta k lepšímu bydlení nemusí vést přes koupi nové nemovitosti. Pro mnoho domácností je dostupnější postupná modernizace toho, co už mají.
Nejdřív potřeba, potom produkt
Zásadní je nezačínat otázkou, jestli člověk potřebuje hypotéku, úvěr ze stavebního spoření nebo jiný typ financování. Důležitější je pojmenovat konkrétní potřebu: co chci doma změnit, kolik to bude stát, jak rychle to potřebuji a jaký dopad to bude mít na rodinný rozpočet.
„Naším cílem je, abychom mu v rámci skupiny na jednom místě dokázali poradit a najít nejlepší způsob financování,“ říká Hák. Tím může být hypotéka, nezajištěný úvěr od stavební spořitelny se splatností až 20 let, kratší bankovní spotřebitelský úvěr, nebo dotační poradenství.
Právě propojení více možností na jednom místě je pro domácnosti důležité. Jinak se bude financovat kompletní rekonstrukce domu, jinak nová kuchyň a jinak energetická úprava, u které může dávat smysl i dotační poradenství.
Stavebko jako rezerva na budoucí domov
Vedle úvěrů má ale své místo i samotné stavební spoření. Po omezení státní podpory už jeho hlavním argumentem nemusí být jen příspěvek od státu, ale hlavně jistota, předvídatelnost a vazba na konkrétní životní plán.
„Největší přidaná hodnota je jistota a předvídatelnost,“ říká Hák. Podle něj stavební spoření umí nabídnout stabilní a dopředu čitelný výnos, což je pro konzervativní klienty pořád relevantní. RSTS na webu u stavebního spoření uvádí garanci úroku na šest let a možnost spořit pravidelně i jednorázově.
Pro domácnosti, které vědí, že je za pár let čeká rekonstrukce, může stavební spoření fungovat jako příprava. Ne jako produkt „do šuplíku“, ale jako rezerva na konkrétní věci: výměnu topení, novou koupelnu, kuchyň, dětský pokoj nebo další úpravy v domácnosti.
Budoucnost je v poradenství
Udržitelné bydlení tedy nemusí být velké gesto ani jednorázová investice za miliony. Často je to série menších rozhodnutí, která pomáhají prodloužit životnost současného domova a zlepšit jeho kvalitu.
Právě tady může být prostor pro moderní stavební spořitelnu: nebýt jen místem, kde si lidé odkládají peníze, ale partnerem, který jim pomůže promyslet, jak své bydlení postupně posouvat dál. Nejlepší cesta k udržitelnějšímu bydlení totiž nemusí začínat stěhováním. Někdy stačí lépe využít domov, který už máme.
Příklad rekonstrukce staršího středně velkého rodinného domu s REKO půjčkou
Manželé Hoškovi zdědili starší rodinný dům z 80. let, který vyžadoval rozsáhlejší opravy. Největším problémem byla vysoká spotřeba energií způsobená netěsnícími okny, nezateplenou fasádou a starým plynovým kotlem.
Rodina se rozhodla investovat do zlepšení energetické účinnosti domu a na rekonstrukci si sjednala v červenci 2026 REKO půjčku ve výši 1,3 mil. Kč.
|Účel rekonstrukce
|Náklady
|Výměna všech oken
|150 000 Kč
|Zateplení fasády včetně nové omítky
|500 000 Kč
|Zateplení střechy
|110 000 Kč
|Tepelné čerpadlo
|420 000 Kč
|Drobné související stavební práce
|120 000 Kč
|Celkem
|1 300 000 Kč
Po dokončení rekonstrukce získal dům modernější vzhled, zvýšil se komfort bydlení a výrazně se snížily tepelné ztráty a náklady na vytápění a ohřev vody. Rodina očekává nižší náklady na energie a vyšší hodnotu nemovitosti do budoucna.
„Díky REKO půjčce jsme mohli zrealizovat úpravy najednou a nemuseli jsme rekonstrukci rozdělovat do několika let. Dům je nyní úspornější, pohodlnější a připravený na další desítky let bydlení,“ říká Zuzana Hošková.
„O REKO půjčku jsme požádali v Raiffeisen stavební spořitelně, kterou máme přímo v našem městě. Poradce nám pomohl s celým procesem, vše nám podrobně vysvětlil a připravil propočet podle našich možností. Překvapilo nás, jak jednoduché vyřízení bylo. Nemuseli jsme složitě dohledávat dokumenty ani řešit zbytečnou administrativu. Díky rychlému schválení jsme mohli s rekonstrukcí začít téměř okamžitě a brzy čerpat potřebné finanční prostředky,“ doplňuje Robert Hošek.
REKO půjčka – konkrétní parametry úvěru manželů Hoškových dle jejich volby splatnosti a fixace úroků
1,3 mil. se splatností 20 let
Roční úroková sazba 4,89 % s fixací na 5 let
RPSN 5,01 %
Výše splátky 8 650 Kč, splátka včetně pojištění úvěru je 9 507 Kč.