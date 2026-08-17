Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Udržitelné bydlení nemusí znamenat nový dům. Často stačí chytře vylepšit ten současný

Autor:
Advertorial   0:01 – ADVERTORIAL

Fotogalerie3

Udržitelné bydlení nemusí znamenat nový dům | foto: Raiffeisen

Udržitelné bydlení si mnoho lidí spojuje hlavně s novostavbami, solárními panely nebo technologiemi za statisíce. Ve skutečnosti ale často začíná mnohem praktičtěji: rekonstrukcí, modernizací a lepším plánem, jak si současné bydlení upravit tak, aby bylo komfortnější, úspornější a dávalo smysl i do budoucna.

Když se řekne udržitelné bydlení, snadno si představíme pasivní dům na zelené louce. Jenže většina lidí řeší úplně jinou realitu: starší byt, rodinný dům po rodičích, koupelnu z devadesátek, stará okna nebo kuchyň, která už neodpovídá potřebám domácnosti. Právě tam může mít udržitelnost největší dopad.

Nejde přitom jen o ekologii. Udržitelnější bydlení může znamenat nižší provozní náklady, lepší technický stav nemovitosti, vyšší komfort i delší životnost domova. Výměna oken, zateplení fasády, nová koupelna nebo modernější vytápění tak nejsou jen estetické úpravy, ale investice do toho, aby bydlení fungovalo lépe i za několik let.

Rekonstrukce místo stěhování

Roli stavebních spořitelen dnes stále víc určuje právě zájem lidí o úpravy stávajícího bydlení. „Tato čísla říkají, že se stavební spořitelny etablovaly v oblasti zlepšování standardu bydlení,“ říká Ondřej Hák, výkonný ředitel Raiffeisen stavební spořitelny. Jak dodává, klienti dnes typicky chtějí rekonstruovat a často na to využívají nezajištěné úvěry. Prakticky to znamená, že cesta k lepšímu bydlení nemusí vést přes koupi nové nemovitosti. Pro mnoho domácností je dostupnější postupná modernizace toho, co už mají.

Udržitelné bydlení nemusí znamenat nový dům

Nejdřív potřeba, potom produkt

Zásadní je nezačínat otázkou, jestli člověk potřebuje hypotéku, úvěr ze stavebního spoření nebo jiný typ financování. Důležitější je pojmenovat konkrétní potřebu: co chci doma změnit, kolik to bude stát, jak rychle to potřebuji a jaký dopad to bude mít na rodinný rozpočet.

„Naším cílem je, abychom mu v rámci skupiny na jednom místě dokázali poradit a najít nejlepší způsob financování,“ říká Hák. Tím může být hypotéka, nezajištěný úvěr od stavební spořitelny se splatností až 20 let, kratší bankovní spotřebitelský úvěr, nebo dotační poradenství.

Právě propojení více možností na jednom místě je pro domácnosti důležité. Jinak se bude financovat kompletní rekonstrukce domu, jinak nová kuchyň a jinak energetická úprava, u které může dávat smysl i dotační poradenství.

Stavebko jako rezerva na budoucí domov

Vedle úvěrů má ale své místo i samotné stavební spoření. Po omezení státní podpory už jeho hlavním argumentem nemusí být jen příspěvek od státu, ale hlavně jistota, předvídatelnost a vazba na konkrétní životní plán.

„Největší přidaná hodnota je jistota a předvídatelnost,“ říká Hák. Podle něj stavební spoření umí nabídnout stabilní a dopředu čitelný výnos, což je pro konzervativní klienty pořád relevantní. RSTS na webu u stavebního spoření uvádí garanci úroku na šest let a možnost spořit pravidelně i jednorázově.

Pro domácnosti, které vědí, že je za pár let čeká rekonstrukce, může stavební spoření fungovat jako příprava. Ne jako produkt „do šuplíku“, ale jako rezerva na konkrétní věci: výměnu topení, novou koupelnu, kuchyň, dětský pokoj nebo další úpravy v domácnosti.

Budoucnost je v poradenství

Udržitelné bydlení tedy nemusí být velké gesto ani jednorázová investice za miliony. Často je to série menších rozhodnutí, která pomáhají prodloužit životnost současného domova a zlepšit jeho kvalitu.

Právě tady může být prostor pro moderní stavební spořitelnu: nebýt jen místem, kde si lidé odkládají peníze, ale partnerem, který jim pomůže promyslet, jak své bydlení postupně posouvat dál. Nejlepší cesta k udržitelnějšímu bydlení totiž nemusí začínat stěhováním. Někdy stačí lépe využít domov, který už máme.

Udržitelné bydlení nemusí znamenat nový dům

Příklad rekonstrukce staršího středně velkého rodinného domu s REKO půjčkou

Manželé Hoškovi zdědili starší rodinný dům z 80. let, který vyžadoval rozsáhlejší opravy. Největším problémem byla vysoká spotřeba energií způsobená netěsnícími okny, nezateplenou fasádou a starým plynovým kotlem.

Rodina se rozhodla investovat do zlepšení energetické účinnosti domu a na rekonstrukci si sjednala v červenci 2026 REKO půjčku ve výši 1,3 mil. Kč.

Jak byly prostředky využity
Účel rekonstrukceNáklady
Výměna všech oken150 000 Kč
Zateplení fasády včetně nové omítky500 000 Kč
Zateplení střechy110 000 Kč
Tepelné čerpadlo420 000 Kč
Drobné související stavební práce120 000 Kč
Celkem1 300 000 Kč

Po dokončení rekonstrukce získal dům modernější vzhled, zvýšil se komfort bydlení a výrazně se snížily tepelné ztráty a náklady na vytápění a ohřev vody. Rodina očekává nižší náklady na energie a vyšší hodnotu nemovitosti do budoucna.

„Díky REKO půjčce jsme mohli zrealizovat úpravy najednou a nemuseli jsme rekonstrukci rozdělovat do několika let. Dům je nyní úspornější, pohodlnější a připravený na další desítky let bydlení,“ říká Zuzana Hošková.

„O REKO půjčku jsme požádali v Raiffeisen stavební spořitelně, kterou máme přímo v našem městě. Poradce nám pomohl s celým procesem, vše nám podrobně vysvětlil a připravil propočet podle našich možností. Překvapilo nás, jak jednoduché vyřízení bylo. Nemuseli jsme složitě dohledávat dokumenty ani řešit zbytečnou administrativu. Díky rychlému schválení jsme mohli s rekonstrukcí začít téměř okamžitě a brzy čerpat potřebné finanční prostředky,“ doplňuje Robert Hošek.

REKO půjčka – konkrétní parametry úvěru manželů Hoškových dle jejich volby splatnosti a fixace úroků

1,3 mil. se splatností 20 let

Roční úroková sazba 4,89 % s fixací na 5 let

RPSN 5,01 %

Výše splátky 8 650 Kč, splátka včetně pojištění úvěru je 9 507 Kč.

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Sama s obří hypotékou riskla všechno. Proměna domu na Svitavsku vyráží dech

Stav před rekonstrukcí byl tristní.

Nikola si před patnácti lety jako svobodná žena vzala obří hypotéku a koupila řadový dům z roku 1881 na Svitavsku, ve kterém prožila dětství. Sama se pak pustila do drsné dvouleté rekonstrukce, na...

Koupil pozemek, co náhodou viděl z auta. Teď má u Brd snové bydlení bez schodů

Hnědé terasy barevně korespondují s fasádou v bílé a šedé.

Bezbariérový a výrazně prosvětlený dům, oddělená společenská a soukromá část a hlavně skvělé místo nedaleko středočeských Brd v blízkosti Prahy, a tedy s dobrou dostupností do hlavního města. Všechna...

Peklo, ve kterém uvázli lidé. Dělnické slumy stály v Manchesteru ještě nedávno

Fotografie z padesátých a šedesátých let často překvapí. Děti si na nich hrají...

Dnes po nich zůstaly jen fotografie, mapy a názvy ulic. Ještě před několika desetiletími však tvořily spletité řady dělnických domků celé čtvrti anglického Manchesteru. Hovořilo se o nich jako o...

Žít v 320 m2 už nechtěli. Majitelé bytu na Malé Straně udělali radikální krok

Částečným odstraněním příčky vznikl otevřený prostor, který propojil kuchyň,...

Byt s plochou 320 metrů čtverečních jen tak nenajdete. V historických domech na Malé Straně ale existují i takové. Majitelé se ho však rozhodli rozdělit na dvě samostatné bytové jednotky a bydlet jen...

Češi našli domov v Karibiku. Podívejte se, jak žijí na divokém ostrově Dominika

Pavla a Honza jsou majitelé Orchid resortu.

V roce 2011 jsme s manželem podnikli delší dovolenou po karibských ostrovech jen tak s batohy na zádech. Říkali jsme si, že kdyby se nám někde líbilo, tak zakotvíme, píše Pavla ve svém příspěvku do...

Udržitelné bydlení nemusí znamenat nový dům. Často stačí chytře vylepšit ten současný

Advertorial
Udržitelné bydlení nemusí znamenat nový dům

Udržitelné bydlení si mnoho lidí spojuje hlavně s novostavbami, solárními panely nebo technologiemi za statisíce. Ve skutečnosti ale často začíná mnohem praktičtěji: rekonstrukcí, modernizací a...

17. srpna 2026

Jak dostat všechno do 40 m2: Podívejte se na promyšlený byt mladého medika

Architekti se oprostili od dogmatu pravoúhlého uspořádání místností, získali...

Barev ani originálních řešení se nebál medik a zároveň kytarista, který si pro návrh svého bytu s plochou necelých 40 metrů čtverečních vybral toho správného parťáka. Studio Purpura si na sterilní...

17. srpna 2026

Žádní sousedé, jen nekonečný oceán. Plovoucí apartmán stojí 10 tisíc na noc

Zapomeňte na klasický hotel. U Key Westu na Floridě kotví plovoucí apartmán,...

Zapomeňte na klasický hotel. U Key Westu na Floridě kotví plovoucí apartmán, kam se dostanete jen lodí a kde vás ráno místo sousedů vítá oceán. Španělský influencer Rubén Holgado v něm strávil noc a...

17. srpna 2026

Bydlení z říše snů: Nahlédněte do dokonalé vily u lesa s úchvatnými výhledy

Jednopodlažní vila Vicus na svažitém pozemku pod vrchem Zobor nabízí z každého...

Jednopodlažní vila Vicus na svažitém pozemku pod vrchem Zobor nabízí z každého pokoje úchvatný výhled na slovenský Nitranský hrad. Spojuje pasivní chlazení pomocí dřevěné pergoly, přírodní materiály...

16. srpna 2026

Dům v Bohnicích s nejhezčím výhledem šokuje bílou. Sterilní nudu nečekejte

Dispozice hlavního obývacího prostoru nabízí hned dvě výškové úrovně.

Romantický výhled, jaký jen tak někde nenajdete. Takový nabízí novostavba domu na vyvýšeném místě nad starou částí pražských Bohnic. Třípodlažní stavba se okny obrací na barokní kostel svatého Petra...

15. srpna 2026

Harmonizace díky feng-šuej. Jak žijí Michal Viewegh s Olenou a jejím synem na Sázavě

Premium
S Vieweghem zde žije jeho přítelkyně Olena se svým synem Sašou.

Že na lásku není pozdě v žádném věku, dokazuje asi nejznámější žijící obyvatel města Sázava spisovatel Michal Viewegh. Svůj dům obývá s přítelkyní Olenou a jejím dvanáctiletým synem Sašou, a jak...

14. srpna 2026

Vila v Praze chytla druhý dech. Architektka jí vrátila šarm a přistavěla patro

Jídelní část navazuje širokým průchodem na kuchyň.

Architektka Lenka Míková patří k tuzemské špičce v proměnách domů a bytů, což potvrzují i její úspěchy v architektonických soutěžích. Že má cit pro detail i odvahu k velkým změnám, dokazuje i zdařilá...

14. srpna 2026

Češi našli domov v Karibiku. Podívejte se, jak žijí na divokém ostrově Dominika

Pavla a Honza jsou majitelé Orchid resortu.

V roce 2011 jsme s manželem podnikli delší dovolenou po karibských ostrovech jen tak s batohy na zádech. Říkali jsme si, že kdyby se nám někde líbilo, tak zakotvíme, píše Pavla ve svém příspěvku do...

13. srpna 2026

Vesnice na Šumpersku zažila zázrak. Neskutečná proměna rychty stála 17 milionů

Historická rychta v obci Dlouhomilov na Šumpersku zažila zázrak. Našla osvícené...

Rychta v obci Dlouhomilov na Šumpersku zažila zázrak. Našla osvícené investory, kteří z chátrající památky vytvořili opět jednu z nejcennějších historických staveb regionu. Obnova jedinečného areálu,...

13. srpna 2026

Žít v 320 m2 už nechtěli. Majitelé bytu na Malé Straně udělali radikální krok

Částečným odstraněním příčky vznikl otevřený prostor, který propojil kuchyň,...

Byt s plochou 320 metrů čtverečních jen tak nenajdete. V historických domech na Malé Straně ale existují i takové. Majitelé se ho však rozhodli rozdělit na dvě samostatné bytové jednotky a bydlet jen...

12. srpna 2026

Před 60 lety začal zázrak na Ještědu. Retro fotky ukazují, jak vznikala ikona

Stavbu Ještědu výrazně usnadnila visutá lanovka z Horního Hanychova.

Letos uplynulo 60 let od zahájení výstavby hotelu a televizního vysílače na Ještědu. Základní kámen jedinečné stavby architekta Karla Hubáčka byl slavnostně položen 30. července 1966. Dnes je Ještěd...

12. srpna 2026

Koupil pozemek, co náhodou viděl z auta. Teď má u Brd snové bydlení bez schodů

Hnědé terasy barevně korespondují s fasádou v bílé a šedé.

Bezbariérový a výrazně prosvětlený dům, oddělená společenská a soukromá část a hlavně skvělé místo nedaleko středočeských Brd v blízkosti Prahy, a tedy s dobrou dostupností do hlavního města. Všechna...

11. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×