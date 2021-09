V Šumperku mají klenot. Podívejte se, jak radnice rozsvítila náměstí

Přístavba Tomáše a Jitky vyrostla u původního rodinného domu z 80. let minulého století. Nemovitost z cementu a dřeva v...

Manželé Charley a George Athertonovi se sami pustili do zvelebení svého rodinného domu. Zdařilá modernizace je vyšla na...

Snila o dřevěné chaloupce, manžel věřil cihle. Štěstí našli v roubence

Hanka s Radkem začínali svou společnou cestu v bytě. Vydrželi to několik let, ale věděli, že na celý život to nebude....