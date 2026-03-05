Když se šetřit nevyplácí. Nejčastější chyby při výběru a stavbě střechy

Advertorial   0:01 – ADVERTORIAL
Střecha je nejnamáhanější částí domu a každá snaha o pochybnou úsporu se u ní dříve či později projeví. Špatné rozhodnutí v projektu nebo nevhodně zvolený materiál totiž často vedou k opravám, které svou cenou násobně převýší původní investici. Ukážeme vám nejčastější chyby v přípravě i realizaci, kterým je lepší se vyhnout.

Když se šetřit nevyplácí. Nejčastější chyby při výběru a stavbě střechy | foto: Betonpres

Většina z nás staví nebo opravuje střechu jednou za život. Je proto logické, že v záplavě technických parametrů a cenových nabídek snadno přehlédneme detaily, které se projeví až po letech. Aby vaše střecha skutečně vydržela desítky let bez nutnosti drahých oprav, připravili jsme pro vás přehled kritických míst, ve kterých se nejčastěji chybuje.

1. Řešíte vše na poslední chvíli

Jedním z nejpodceňovanějších kroků je samotný čas, kdy střechu začnete řešit. Ideální doba na výběr střešní krytiny je už v zimě. Vyhnete se tak hlavní sezóně, kdy nejvyšší poptávka často znamená omezený sortiment a menší prostor pro vyjednávání.

Střecha je investicí na desítky let a úspora několika desítek tisíc korun při realizaci nestojí za to, aby se za pár let musela za mnohonásobně vyšší částku opravovat.

To samé platí i u realizačních firem. Ověřené pokrývačské týmy mívají kapacity obsazené na dlouhé měsíce dopředu, což může vést buď k nepřiměřeně vysokým přirážkám, nebo naopak výběru nezkušeného řemeslníka bez referencí. Výsledkem mohou být nejen vyšší náklady, ale i kompromisy v kvalitě provedení, jejichž dopady se projeví až po první zimě, silném větru nebo vydatných deštích.

Střecha je investicí na desítky let | foto: Tondach

2. Posloucháte rady laiků

Dobrá rada nad zlato? Ne vždy. Soused, známý i kolega vždy rád poradí, ale zkušenost z jedné konkrétní střechy ještě neznamená univerzální řešení pro každý dům. Každá stavba má jiné statické podmínky, jinou orientaci ke světovým stranám, jinou nadmořskou výšku i zatížení větrem a sněhem.

Nenechte se proto ovlivnit laickými názory a raději si pozvěte odborníka. Ten zhodnotí stav krovu a únosnost konstrukce, navrhne vhodnou skladbu střechy a doporučí správný typ krytiny. Konzultace s odborníkem hned na začátku plánování může ušetřit desítky tisíc korun za budoucí opravy i zbytečné kompromisy.

Jak na stárnoucí střechu? Celková rekonstrukce nemusí znamenat kompletní výměnu

3. Vybíráte krytinu jen podle ceny

Výměna nebo realizace nové střechy přirozeně svádí k nejlevnějším řešením. Cena by však nikdy neměla zůstat jediným kritériem výběru krytiny. Velkou roli v celkovém fungování a životnosti střechy hrají také rozdíly v konstrukčním řešení, tloušťka materiálu, způsob kotvení nebo kvalita povrchové úpravy.

„Střecha je investicí na desítky let a úspora několika desítek tisíc korun při realizaci nestojí za to, aby se za pár let musela za mnohonásobně vyšší částku opravovat. Problémy se často netýkají jen samotné krytiny, ale i izolací a krovu, což může ve výsledku zvýšit i provozní náklady celého domu,“ říká technický odborník Jakub Hemza z Aliance taškových střech.

4. Neberete v potaz lokalitu

Při výběru je rovněž důležité zohlednit i samotnou lokalitu, kde bude dům stát. Střecha, která dobře funguje v chráněné městské zástavbě, totiž nemusí obstát v otevřené krajině nebo ve vyšší nadmořské výšce. Přesto lidé často vybírají krytinu bez ohledu na podmínky, kterým bude dlouhodobě čelit.

Střecha v kondici. Po extrémním počasí obvykle postačí jen malá lokální oprava

„Větrné oblasti nebo otevřená krajina kladou na střechu jiné nároky než chráněná zástavba. Při silném větru působí na krytinu vztlakové síly, které ji nadzvedávají. Těžší střešní krytina má tu výhodu, že svou vlastní hmotností přispívá ke stabilnějšímu chování celé konstrukce. Lehčí krytiny jsou naopak více závislé na kvalitě kotvení a mohou být citlivější na dynamické namáhání a vibrace,“ vysvětluje Jakub Hemza z Aliance taškových střech.

S lokalitou souvisí i akustický komfort. Při běžném dešti nemusí být hluk ze střechy slyšet, u přívalových srážek nebo krupobití se se již však projeví výraznější rozdíly mezi různými typy krytin. Intenzivní krupobití navíc může u méně odolných nebo tenčích materiálů způsobit promáčknutí, praskliny či narušení povrchové úpravy, a zkrátit tak jejich životnost.

Před stavbou myslete na přípravu střechy na budoucí fotovoltaiku | foto: KM Beta

5. Volíte nevhodný sklon střechy

Kvalitní střecha nestojí pouze na samotné krytině, ale také na správně navržené skladbě. Ačkoliv jsou domy s plochou střechou aktuálně oblíbenou volbou mnoha Čechů, její nedostatečný sklon střechy může v oblastech s častými dešti nebo vyšší sněhovou zátěží spíše uškodit. Střechám s příliš nízkým sklonem hrozí zvýšené riziko zatékání do konstrukce domu. Nejvíce ohrožená jsou špatně přístupná místa jako úžlabí, hřeben, prostupy střešním pláštěm a napojení na komín, kde se chyby projeví nejrychleji.

TIP: Pokud si nejste jistí, jestli je vybraná krytina na váš dům vhodná, jednoduše si to zkontrolujte online – každý typ krytiny má výrobcem stanovený minimální sklon.

6. Nepřipravíte střechu na fotovoltaiku

Posledním, avšak neméně zásadním pochybením, je nepřipravenost na budoucí instalaci fotovoltaiky. Dodatečné zásahy do již hotové střechy mohou narušit její těsnost, zvýšit riziko zatékání a zároveň prodražit samotnou montáž panelů.

Pokud tedy o fotovoltaice uvažujete byť jen do budoucna, je vhodné tomu přizpůsobit už návrh střechy. Promyšlená příprava totiž nejen usnadní instalaci, ale pomůže zachovat dlouhodobou funkčnost a bezpečnost celé střechy.

Témata: střecha

Nejčtenější

Měly jít k zemi, teď berou dech. Příběhy českých zámků, které vstaly z popela

Zámek Mirošovice. Starostka Jana Syslová (vpravo) a místostarostka Jana Čapková...

Mirošovice, Kácov, ale třeba i Hošťálkovy či Slavičín. Zde stojí zámky, které osvícení majitelé či vedení obcí dokázali často zázrakem zachránit. Díky těmto zapáleným nadšencům jsou bývalé ruiny...

Pozemek, který nikdo nechtěl. Na trojúhelníku postavili architektonický zázrak

Vstup do bytových jednotek tvoří společné zastřešené patio, které funguje jako...

Takový pozemek byste určitě nechtěli, možná ani zadarmo. Téměř trojúhelníková parcela, kterou svírá ze dvou stran komunikace, to opravdu není výhra. Navíc v zadání nebyl jeden dům, ale hned dvojdům,...

Veronika Žilková po 40 letech mění dům v Suchdole. Pomáhá jí dcera Kordula

Čas doma tráví herečka v obležení zvířat.

Herečka Veronika Žilková se po téměř čtyřiceti letech rozhodla dát svému domu nový život. A výsledek? Moderní, elegantní a překvapivě útulný domov, který jí pomohla vytvořit dcera Kordula Stropnická.

Vypadá jako tuctový domek. Pod tunami kamene se však skrývá nečekaný unikát

Chcete bydlet jako středověký dobrodruh, ale s rychlým internetem a pračkou? V...

Chcete bydlet jako středověký dobrodruh, ale s rychlým internetem a pračkou? V Británii je právě na prodej jedinečný jeskynní dům z roku 1511. Vyjde na 15 milionů korun a nabízí luxus, který v...

Luxus vytesaný do skály. Proč poslední obyvatelka odešla až v roce 1956?

Bydleli v jeskyních, a proto byli obyvatelé skalní vesničky Kinver Edge...

Bydleli v jeskyních, a proto byli obyvatelé skalní vesničky Kinver Edge považováni za zaostalé primitivy. Ve skutečnosti si žili mnohem lépe než lidé z anglických měst. Jejich skalní domy dnes...

Krkonošský luxus za 39 milionů. Má wellness, kinosál a tři hektary soukromí

Nemovitost je na prodej za 39 milionů korun.

Sauna, vířivka, kinosál a pozemek velký téměř 3 hektary. Tak vypadá krkonošská chalupa z roku 1849 v Horních Dušnicích, která je nyní na prodej za 39 milionů korun.

5. března 2026

Váš strach, náš byznys. Bunkry jsou hit, v Dakotě z nich postavili celé město

Jak píše Vivos, tyto zahloubené stavby z betonu a oceli, odolné vůči všem...

Americká společnost Vivos se pyšní tím, že na všechny chmurné předpovědi, jaderné apokalypsy a katastrofy má spolehlivé řešení. V jihodakotském XPoint můžete přečkat konec světa v luxusním krytu....

5. března 2026

Luxus vytesaný do skály. Proč poslední obyvatelka odešla až v roce 1956?

Bydleli v jeskyních, a proto byli obyvatelé skalní vesničky Kinver Edge...

Bydleli v jeskyních, a proto byli obyvatelé skalní vesničky Kinver Edge považováni za zaostalé primitivy. Ve skutečnosti si žili mnohem lépe než lidé z anglických měst. Jejich skalní domy dnes...

4. března 2026

Jak postavit roubenku u Lipna s výhledem. Aleš vsadil na chytrou strategii

Samotná stavba trvala asi rok – začalo se v dubnu 2024 a hotovo bylo v červnu...

Každý rok do Lipna nad Vltavou míří stovky návštěvníků – mezi nimi i Aleš s rodinou. Ti sem jezdili tak dlouho, až se rozhodli, že je nejvyšší čas pořídit si zde vlastní zázemí.

4. března 2026

Dům jako pec na chleba. Má jen 48 m2, ale ohromí elegancí i skvělými nápady

Vlastní dům je neformálně rozdělen do tří úrovní, členěných podle svého...

Horno de Pan znamená v překladu pec na chleba. Přesně tak vypadá unikátní dům v ekvádorské oblasti Auqui, který svou klenbou připomíná pec. Navzdory skromné rozloze 48 m2 však nejde o žádnou...

3. března 2026

Veronika Žilková po 40 letech mění dům v Suchdole. Pomáhá jí dcera Kordula

Čas doma tráví herečka v obležení zvířat.

Herečka Veronika Žilková se po téměř čtyřiceti letech rozhodla dát svému domu nový život. A výsledek? Moderní, elegantní a překvapivě útulný domov, který jí pomohla vytvořit dcera Kordula Stropnická.

3. března 2026

Vypadá jako tuctový domek. Pod tunami kamene se však skrývá nečekaný unikát

Chcete bydlet jako středověký dobrodruh, ale s rychlým internetem a pračkou? V...

Chcete bydlet jako středověký dobrodruh, ale s rychlým internetem a pračkou? V Británii je právě na prodej jedinečný jeskynní dům z roku 1511. Vyjde na 15 milionů korun a nabízí luxus, který v...

2. března 2026

Pozemek, který nikdo nechtěl. Na trojúhelníku postavili architektonický zázrak

Vstup do bytových jednotek tvoří společné zastřešené patio, které funguje jako...

Takový pozemek byste určitě nechtěli, možná ani zadarmo. Téměř trojúhelníková parcela, kterou svírá ze dvou stran komunikace, to opravdu není výhra. Navíc v zadání nebyl jeden dům, ale hned dvojdům,...

2. března 2026

Z bývalého starého skladu vznikla stylová chata s obří terasou

Bývalý sklad a rybářská základna se proměnil na chatu pro čtyři sourozence....

Prapůvodně to byla rybářská základna, pak dlouho jen sklad. V 90. letech ji majitel předělal na chatu pro své čtyři ratolesti, ale upřímně: stále vypadala jako sklad. Teď se konečně proměnila zvenčí...

1. března 2026

Dům z Perníkového táty s pizzou koupil slavný streamer. A má s ním velké plány

Fanoušci ji ale začali v reálném světě napodobovat s takovou vervou, že...

Měl to být obchod století, je to realitní noční můra. Ikonický dům z Perníkového táty má nového majitele. Původní cena 4 miliony dolarů (82 milionů korun) padla kvůli fanouškům, kteří na střechu...

1. března 2026

Nejlepší oceněné domácí spotřebiče roku 2025: vyberte si svého favorita

Tradičně je pro varné desky nebezpečná vysypaná sůl, skleněný povrch snadno...

Nemají olympiády, přesto se velmi rády pyšní svými oceněními. Ty nejlepší domácí spotřebiče dokážou svým majitelům šetřit čas i peníze. A jak si vybrat ty správné favority? Vodítkem by mohla být...

28. února 2026

Kavárnu na hlavním nádraží zná snad každý. Ale Fanta je podepsán i pod dalšími stavbami

Noblesní Fantova stavba. Palác podnikatele a filantropa Bohumila Bondyho v...

Když se řekne jméno architekta Josefa Fanty, na první dobrou si asi všichni vzpomeneme na Fantovu kavárnu pražského hlavního nádraží. Ale tento gigant české secesní architektury toho má na svědomí...

27. února 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.