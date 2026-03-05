Když se šetřit nevyplácí. Nejčastější chyby při výběru a stavbě střechy

Většina z nás staví nebo opravuje střechu jednou za život. Je proto logické, že v záplavě technických parametrů a cenových nabídek snadno přehlédneme detaily, které se projeví až po letech. Aby vaše střecha skutečně vydržela desítky let bez nutnosti drahých oprav, připravili jsme pro vás přehled kritických míst, ve kterých se nejčastěji chybuje.
1. Řešíte vše na poslední chvíli
Jedním z nejpodceňovanějších kroků je samotný čas, kdy střechu začnete řešit. Ideální doba na výběr střešní krytiny je už v zimě. Vyhnete se tak hlavní sezóně, kdy nejvyšší poptávka často znamená omezený sortiment a menší prostor pro vyjednávání.
Střecha je investicí na desítky let a úspora několika desítek tisíc korun při realizaci nestojí za to, aby se za pár let musela za mnohonásobně vyšší částku opravovat.
To samé platí i u realizačních firem. Ověřené pokrývačské týmy mívají kapacity obsazené na dlouhé měsíce dopředu, což může vést buď k nepřiměřeně vysokým přirážkám, nebo naopak výběru nezkušeného řemeslníka bez referencí. Výsledkem mohou být nejen vyšší náklady, ale i kompromisy v kvalitě provedení, jejichž dopady se projeví až po první zimě, silném větru nebo vydatných deštích.
2. Posloucháte rady laiků
Dobrá rada nad zlato? Ne vždy. Soused, známý i kolega vždy rád poradí, ale zkušenost z jedné konkrétní střechy ještě neznamená univerzální řešení pro každý dům. Každá stavba má jiné statické podmínky, jinou orientaci ke světovým stranám, jinou nadmořskou výšku i zatížení větrem a sněhem.
Nenechte se proto ovlivnit laickými názory a raději si pozvěte odborníka. Ten zhodnotí stav krovu a únosnost konstrukce, navrhne vhodnou skladbu střechy a doporučí správný typ krytiny. Konzultace s odborníkem hned na začátku plánování může ušetřit desítky tisíc korun za budoucí opravy i zbytečné kompromisy.
|
Jak na stárnoucí střechu? Celková rekonstrukce nemusí znamenat kompletní výměnu
3. Vybíráte krytinu jen podle ceny
Výměna nebo realizace nové střechy přirozeně svádí k nejlevnějším řešením. Cena by však nikdy neměla zůstat jediným kritériem výběru krytiny. Velkou roli v celkovém fungování a životnosti střechy hrají také rozdíly v konstrukčním řešení, tloušťka materiálu, způsob kotvení nebo kvalita povrchové úpravy.
„Střecha je investicí na desítky let a úspora několika desítek tisíc korun při realizaci nestojí za to, aby se za pár let musela za mnohonásobně vyšší částku opravovat. Problémy se často netýkají jen samotné krytiny, ale i izolací a krovu, což může ve výsledku zvýšit i provozní náklady celého domu,“ říká technický odborník Jakub Hemza z Aliance taškových střech.
4. Neberete v potaz lokalitu
Při výběru je rovněž důležité zohlednit i samotnou lokalitu, kde bude dům stát. Střecha, která dobře funguje v chráněné městské zástavbě, totiž nemusí obstát v otevřené krajině nebo ve vyšší nadmořské výšce. Přesto lidé často vybírají krytinu bez ohledu na podmínky, kterým bude dlouhodobě čelit.
|
Střecha v kondici. Po extrémním počasí obvykle postačí jen malá lokální oprava
„Větrné oblasti nebo otevřená krajina kladou na střechu jiné nároky než chráněná zástavba. Při silném větru působí na krytinu vztlakové síly, které ji nadzvedávají. Těžší střešní krytina má tu výhodu, že svou vlastní hmotností přispívá ke stabilnějšímu chování celé konstrukce. Lehčí krytiny jsou naopak více závislé na kvalitě kotvení a mohou být citlivější na dynamické namáhání a vibrace,“ vysvětluje Jakub Hemza z Aliance taškových střech.
S lokalitou souvisí i akustický komfort. Při běžném dešti nemusí být hluk ze střechy slyšet, u přívalových srážek nebo krupobití se se již však projeví výraznější rozdíly mezi různými typy krytin. Intenzivní krupobití navíc může u méně odolných nebo tenčích materiálů způsobit promáčknutí, praskliny či narušení povrchové úpravy, a zkrátit tak jejich životnost.
5. Volíte nevhodný sklon střechy
Kvalitní střecha nestojí pouze na samotné krytině, ale také na správně navržené skladbě. Ačkoliv jsou domy s plochou střechou aktuálně oblíbenou volbou mnoha Čechů, její nedostatečný sklon střechy může v oblastech s častými dešti nebo vyšší sněhovou zátěží spíše uškodit. Střechám s příliš nízkým sklonem hrozí zvýšené riziko zatékání do konstrukce domu. Nejvíce ohrožená jsou špatně přístupná místa jako úžlabí, hřeben, prostupy střešním pláštěm a napojení na komín, kde se chyby projeví nejrychleji.
TIP: Pokud si nejste jistí, jestli je vybraná krytina na váš dům vhodná, jednoduše si to zkontrolujte online – každý typ krytiny má výrobcem stanovený minimální sklon.
6. Nepřipravíte střechu na fotovoltaiku
Posledním, avšak neméně zásadním pochybením, je nepřipravenost na budoucí instalaci fotovoltaiky. Dodatečné zásahy do již hotové střechy mohou narušit její těsnost, zvýšit riziko zatékání a zároveň prodražit samotnou montáž panelů.
Pokud tedy o fotovoltaice uvažujete byť jen do budoucna, je vhodné tomu přizpůsobit už návrh střechy. Promyšlená příprava totiž nejen usnadní instalaci, ale pomůže zachovat dlouhodobou funkčnost a bezpečnost celé střechy.