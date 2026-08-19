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Nafoukli polovinu dvojdomku ve Šternberku. Sousedy neprovokuje, ale inspiruje

Alena Řezníčková
Na terase lze odpočívat i na vyvýšeném místě...

Na terase lze odpočívat i na vyvýšeném místě... | foto: Tomáš Loutocký

Od jídelního stolu a samozřejmě z terasy je nádherný výhled do okolí.
Dům respektuje výšku hřebene a tvar střechy druhé poloviny dvojdomku, zachovává...
Mezi kuchyňskou linkou a horními skříňkami je velké fixní okno s výhledem do...
Z obývacího pokoje je pohled na část zelené střechy.
21 fotografií
Dvojdomky jsou tak trochu jako siamská dvojčata: co se stane, když se jedna polovina výrazně rozroste? Přístavba bývá u tohoto typu staveb oříšek. Architekt Pavel Martinka se však s těžkým úkolem ve Šternberku vyrovnal skvěle. Dům zvětšil pro potřeby rodiny, aniž by narušil celkové měřítko a harmonii ulice.

Novostavba rodinného domu na okraji Šternberka vznikla na místě původní poloviny takzvaného finského dvojdomku, který byl postavený v poválečných letech jako součást dělnické kolonie. Jenže nevyhovující stav si vyžádal demolici. Starou polovinu dvojdomku tak nahradila nová podle návrhu studia Masparti, autory jsou Pavel Martinka a Ondřej Spusta.

Ačkoli se výrazně zvětšila obytná plocha spodního podlaží, aby se do domku vešla rodina s dětmi, při pohledu zvenčí vás nový objem stavby nezarazí: dům respektuje výšku hřebene, tvar střechy i drobné měřítko okolní zástavby. Zvětšení se totiž „odehrálo“ ve spodní části domu, což zvenčí chytře skrývá oplocení.

Dům je třípodlažní: dole najdete tři ložnice, koupelnu a technickou místnost, prostor pokračuje na pobytovou zahradu s koupacím bazénkem. Uprostřed domu byl umístěný obytný prostor s kuchyní, jídelnou a knihovnou navazující na střešní terasu a vstup, nahoře je hlavní ložnice a podesta pro relax přístupná po ocelovém schodišti.

Od jídelního stolu a samozřejmě z terasy je nádherný výhled do okolí.
Na terase lze odpočívat i na vyvýšeném místě...
Dům respektuje výšku hřebene a tvar střechy druhé poloviny dvojdomku, zachovává i drobné měřítko okolní zástavby.
Mezi kuchyňskou linkou a horními skříňkami je velké fixní okno s výhledem do bylinkové zahrádky.
Z obývacího pokoje je pohled na část zelené střechy.
21 fotografií

„Fasáda kombinuje bílou omítku a dřevo, výrazný dřevěný ‚nos‘ zastřešuje vnitřní schodiště a zároveň nabízí místo k vyvýšenému posezení. Spodní rozšířená část má provětrávanou fasádu z cementovláknitých desek, střecha je částečně zelená, terasa dřevěná,“ popisuje návrh architekt Martinka.

Interiér po třech letech

Pro rodinu s dětmi není snadné postavit si nový dům a vybavit i celý interiér najednou. Raději zvažovali každý krok a pečlivě vše konzultovali s architektem. Fotografie interiéru tak vznikly až tři roky po nastěhování.

A výsledek? Obývací pokoj propojený s kuchyní a jídelnou tvoří srdce domu. „Velké fixní okno u pracovní plochy kuchyně rámuje výhled do bylinkové zahrádky. Dvoupatrová knihovna nabízí klidné místo k odpočinku i v kompaktním prostoru,“ popisuje Pavel Martinka.

Vstup do domu vede z ulice přes předzahrádku a po venkovním schodišti na hlavní podlaží s velkou západní terasou. K dispozici mají majitelé i druhý vstup, a to zezadu přes užitkovou zahrádku a dvorek s ranní terasou.

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Dům získal ocenění Stavba roku 2024 Olomouckého kraje, nechyběl ani v soutěži Česká cena za architekturu 2025.

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