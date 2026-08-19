Novostavba rodinného domu na okraji Šternberka vznikla na místě původní poloviny takzvaného finského dvojdomku, který byl postavený v poválečných letech jako součást dělnické kolonie. Jenže nevyhovující stav si vyžádal demolici. Starou polovinu dvojdomku tak nahradila nová podle návrhu studia Masparti, autory jsou Pavel Martinka a Ondřej Spusta.
Ačkoli se výrazně zvětšila obytná plocha spodního podlaží, aby se do domku vešla rodina s dětmi, při pohledu zvenčí vás nový objem stavby nezarazí: dům respektuje výšku hřebene, tvar střechy i drobné měřítko okolní zástavby. Zvětšení se totiž „odehrálo“ ve spodní části domu, což zvenčí chytře skrývá oplocení.
Dům je třípodlažní: dole najdete tři ložnice, koupelnu a technickou místnost, prostor pokračuje na pobytovou zahradu s koupacím bazénkem. Uprostřed domu byl umístěný obytný prostor s kuchyní, jídelnou a knihovnou navazující na střešní terasu a vstup, nahoře je hlavní ložnice a podesta pro relax přístupná po ocelovém schodišti.
„Fasáda kombinuje bílou omítku a dřevo, výrazný dřevěný ‚nos‘ zastřešuje vnitřní schodiště a zároveň nabízí místo k vyvýšenému posezení. Spodní rozšířená část má provětrávanou fasádu z cementovláknitých desek, střecha je částečně zelená, terasa dřevěná,“ popisuje návrh architekt Martinka.
Interiér po třech letech
Pro rodinu s dětmi není snadné postavit si nový dům a vybavit i celý interiér najednou. Raději zvažovali každý krok a pečlivě vše konzultovali s architektem. Fotografie interiéru tak vznikly až tři roky po nastěhování.
A výsledek? Obývací pokoj propojený s kuchyní a jídelnou tvoří srdce domu. „Velké fixní okno u pracovní plochy kuchyně rámuje výhled do bylinkové zahrádky. Dvoupatrová knihovna nabízí klidné místo k odpočinku i v kompaktním prostoru,“ popisuje Pavel Martinka.
Vstup do domu vede z ulice přes předzahrádku a po venkovním schodišti na hlavní podlaží s velkou západní terasou. K dispozici mají majitelé i druhý vstup, a to zezadu přes užitkovou zahrádku a dvorek s ranní terasou.
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Dům získal ocenění Stavba roku 2024 Olomouckého kraje, nechyběl ani v soutěži Česká cena za architekturu 2025.