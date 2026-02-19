Renovační projekt, který navrhli architekti Camilla Lapucci a Lapo Bianchi Luci ze Studia Cipiuelle, vdechuje vile Gli Arcipressi nový život a zároveň zachovává její historii.
Krásné kazetové stropy, nádherné kamenné portály z pietra serena (modrošedý pískovec, který se hojně používal v renesanční Florencii pro architektonické detaily), dobové dveře, okna a krby byly restaurované nejlepšími místními řemeslníky. Přirozeně se propojily s nábytkem a zakázkovými dekorativními prvky, které vyrobily místní firmy a které předvádějí dokonalost florentského savoir-faire.
Umění bydlení
Aristokratická elegance a půvab formálních prostor vytvářejí rovnováhu mezi barvami a texturami, profily a stínováním. Z jedné místnosti do druhé se starožitný nábytek a současná umělecká díla vzájemně prolínají a zvou hosty, aby si plně užili potěšení z objevování.
Každý detail zde ztělesňuje umění bydlení, které je definováno elegantní a zároveň příjemnou společenskou atmosférou, zdůrazněnou prostornými objemy a dynamickým plynulým chodem interiérů s velkou kuchyní, barem a domácím kinem.
Horní patro se soustředilo kolem soukromého obývacího prostoru rodiny, který se otevírá do dětských pokojů majitelů a hlavní ložnice. Před ní je velkolepá šatna, kde jsou kabelky a boty vystaveny jako šperky. Naproti tomu suterén nabízí útulnou atmosféru s překvapivým krytým bazénem, vířivkou a posilovnou.
Nádherné soukromé koupelny i ty pro hosty jsou stejně luxusní. Mramorové podlahy, keramické obložení, tapety, nábytek, koupelnové doplňky a baterie jsou pečlivě vybrané z ikonických kolekcí Devon&Devon. Hlavní koupelna pak ukazuje řemeslnou dokonalost zakázkové designové služby Tailored Interiors.