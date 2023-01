Spojením dvou bytů vznikl jeden velký, soukromí mají rodiče i děti

Sídliště postavené v letech 1986 až 1989 se nevyhnulo u koupelen umakartovému jádru, které zůstalo zachované v nově zakoupeném bytě, v „rodinném“ už byla koupelna vyzděná, ovšem podle vkusu prvního majitele. Proto došlo k celkové rekonstrukci.

Původní chodba v bytě 2+kk

„Nově vytvořený celek měl sloužit pro potřeby čtyřčlenné rodiny. V původním bytě měl chlapec s dívkou společný pokoj, což už nevyhovovalo, syn ve studentském věku nechtěl mít společný pokoj se školačkou. Proto chtěl klient byt pomyslně rozdělit na funkční část pro děti a ostatní obytné prostory, což se v případě spojení dvou bytů přímo nabízelo,“ vysvětluje Jindřich Vintr ze studia Beligi Design.

Navíc se rodině podařilo domluvit s ostatními vlastníky bytů o dlouhodobém pronájmu prostoru před byty, jeho přepažení a vytvoření nového vstupu do obou bytových jednotek najednou.

„Byt pro děti“

V části přikoupeného bytu 2+kk vznikla část pro děti včetně nové vlastní koupelny a šatny. „Dispozice nebyla pro náš případ zrovna ideální, protože se z většího pokoje s kuchyňským koutem vcházelo rovnou do menšího pokoje. Proto jsem větší pokoj rozdělil, takže vznikla chodba se šatnou a pokoj pro chlapce. Menší pokoj získala dcera,“ popisuje Jindřich Vintr.

V prostoru původní koupelny a toalety navrhl architekt novou koupelnu včetně WC, které je doplněné o bidetovou spršku, což by měl být v dnešní době již standard. Součástí koupelny je sprchový kout s hlavovou sprchou. Sprchový kout je vytvořen na vyvýšeném pódiu se zapuštěným odtokovým kanálkem s vloženou dlažbou.

Dominantu koupelny tvoří velkoformátové obklady 120 × 60 cm, které jsou ze stejné série jako dlažba na podlaze, koupelnové doplňky nesou značku Nimco. V chodbě proti koupelně se našel prostor pro bílé vestavné skříně. Celý prostor chodby osvětluje lištový systém s reflektory. Na konci chodby je vstup do šatny, která slouží jako hlavní úložný prostor pro děti klientů.

Soukromí pro rodiče

Prim v ložnici hraje kombinace dubové dýhy s šedým matným lakem a černé detaily.

Proti vstupním dveří do bytu jsou vestavné skříně s botníkem. Dominantní materiál na atypických nábytkových prvcích tvoří dubová dýha, doplněná o bílé části. Z chodby naproti botníku se vchází do ložnice rodičů s obkladem z desek s dubovou dýhou, které jsou děleny na jednotlivé segmenty. Ložnice je zařízena postelí Orme Ariel s průhlednými nohami, což vytváří dojem, že ve vzduchu levituje. Prim v ložnici hraje kombinace dubové dýhy s šedým matným lakem na dveřích šatní skříně a černé detaily.

Chodbou dále do bytu se dostanete do části, z níž se vchází do jídelny. Původně byla v místě jídelny ložnice a vchod do ní byl přes kuchyni. Do té se nyní vchází přes jídelnu pomocí původního stavebního otvoru, který předchozí majitel zazdil při rekonstrukci koupelny a chodby.

Také v jídelně architekt použil obklad stěny z desek s dubovou dýhou navazující na charakter stěny s obkladem v ložnici. V jídelně je jídelní stůl s masivní dubovou deskou a kovovou podnoží a klavír, využívaný otcem rodiny. Na jídelnu navazuje kuchyň s bíle lakovanými dvířky i čely zásuvek. Pracovní deska kuchyně z materiálu Corian tvoří také odkapávací plochu dřezu. Obklad stěny je ze skla Lacobel v krémové barvě.

Z chodby se vchází do hlavní koupelny bytu, a to dveřmi se skrytou zárubní, kterou jsou tak v jedné rovině se stěnou. Koupelnu navrhl Jindřich Vintr ve stejném designu jako koupelnu pro děti. Je zařízena skříňkami s umyvadly na desku a stojánkovými bateriemi Paffoni.

Skříňka vyrobená v kombinaci bílého a černého kompaktního materiálu je odolná vůči vodě i vlhkosti. U velkého zrcadla s osvětlením a tepelnými foliemi, které zrcadlo při zapnutí zahřívají, nedochází ani při intenzivním sprchován k zamlžení. V koupelně nechybějí vestavné skříně s úložným prostorem na prášky a prací prostředky a vestavěnou pračkou a sušičkou.

Skříně jsou odděleny příčkou, za kterou je umístěno WC. Ve výklenku nad podomítkovou nádrží WC se vešla skříňka na míru, vytvářející další úložný prostor, například na toaletní papíry či úklidové prostředky.

Koupelna je vybavená sprchovým koutem se zástěnou Walk-in na zvýšeném pódiu a osazena odtokovým kanálkem s vloženou dlažbou a hlavovou sprchou.

Revizní dvířka v koupelnách vytvořili šikovní řemeslníci z jedné velkoformátové dlaždice umístěnou na „neviditelných“ dvířkách, která se v případě potřeby otevřou i s obkladem. Takovéto řešení eliminuje nevzhledná dvířka revizních otvorů. Vyrábí je například firma Havos, a to pro různé formáty obkladů.

Na konci chodby je vchod do obývacího pokoje, opět se dveřmi se skrytou zárubní, které jsou součástí obkladu stěny tvořeného deskami s dubovou dýhou. K odpočinku slouží šedá pohovka Noti Meltemi, doplněná o konferenční stolek ze stejného materiálu, jako je obklad stěny. Podnož stolku je z tvrzeného skla a vytváří dojem, že levituje v prostoru.

Jídelna navazuje přímo na kuchyň

„Klienti chtěli v obývacím pokoji velké množství úložného prostoru, proto jsem celou stěnu s TV řešil jako jeden velký uzavřený úložný prostor s prosklenou knihovničkou, osazenou dveřmi s kouřovým sklem v dubovém rámu. Dveře stěny jsou povrchově upravena pomocí bílého matného laku. Zajímavý detail pokoje tvoří křeslo H269 od Jindřicha Halabaly,“ vypočítává architekt Vintr.

A největší problém rekonstrukce? Doslova šibeniční termín, vše se muselo zvládnou během dvou měsíců prázdnin. A samozřejmě „klasické“ problémy panelákových rekonstrukcí: nerovnosti podlah a stěn, nízké stavební otvory dveří, nutnost kompletního řešení nových rozvodů elektroinstalace, protože původní bývají hliníkové.

Dále se musí počítat s nemožností zasekání rozvodů vody a odpadů. „Proto se v koupelnách staví předstěny, do kterých se pak rozvody zasekávají, jenže toto řešení vám poměrně výrazně zmenší prostor koupelny, tedy pokud zůstanete u původních rozměrů,“ dodává na závěr Jindřich Vintr..

Technické informace Rok realizace: 2019 Užitná plocha: 116 m² Subdodavatelé: sanita a obklady: SIKO koupelny; vinylová podlaha v desénu dubu: Ipsal C.R.; jídelní židle: Alax - výrobce Colos, kolekce Split; interiérové dveře: Dorsis; atypický nábytek a kuchyně: Devoto; manželská postel: Alax - výrobce Orme, kolekce Ariel; pohovka Alax - výrobce Noti, kolekce Meltemi; koupelnové doplňky: Nimco.

