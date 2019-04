Jednoduchý dům si sami navrhli i postavili. Na terasu už finance nezbyly

Před pár lety jsme s přítelkyní začali uvažovat o tom, že bychom si postavili rodinný dům pro naši budoucí rodinu. Začal samozřejmě dlouhý koloběh počítání financí, kalkulací hypoték, čtení různých článků o stavění domů a nekončících debat o tom, zdali na to vůbec máme. I naši nejbližší si občas klepali na čelo a říkali nám, jestli nejsme blázni, že chceme stavět dům.

My jsme se ale rozhodli jít za svým snem a pustili jsme se do hledání pozemku. Vyhlíželi jsme parcely v nejbližším okolí Zlína, ale buď byly mimo naše finanční možnosti, špatně orientované anebo se u nich vyskytly problémy s inženýrskými sítěmi.

Po téměř dvou letech hledání, kdy ceny stavebních pozemků šly rapidně nahoru, jsme již téměř rezignovali na náš sen o stavění a začali jsme (ač neradi) uvažovat o koupi bytu. V té době již byly na světe naše dvě dcerky – dvojčata – a začal nás tedy tlačit čas.

Asi to byl osud, ale jednoho dne jsme čirou náhodou narazili na internetu na nádhernou částečně zasíťovanou parcelu kousek od Zlína na velmi klidném místě nedaleko lesa. A navíc byla skvěle orientovaná a cenově pro nás dostupná.

Lokalitu jsme již znali z našich vyjížděk za pozemkem, takže po velmi krátké debatě bylo rozhodnuto a ihned jsme kontaktovali majitele. Slovo dalo slovo a zanedlouho jsme byli majiteli pozemku o výměře 700 metrů čtverečních a mohli jsme začít pracovat na projektu našeho budoucího domu.

Dům jsme si v podstatě navrhli sami a projektant již s námi jen doladil technická řešení a vyřešil nezbytnosti pro vyřízení ohlášení stavby. Jelikož jsme od prvopočátku plánovali stavět svépomocí, protože náš plánovaný rozpočet nebyl příliš velký, rozhodli jsme se pro tvarově jednoduchou stavbu se sedlovou střechou.

Veškeré obytné místnosti jsou orientované na jih a jihozápad. Snad jedinou “specialitou” a zároveň dominantou našeho domu je obývací část s otevřeným krovem, přiznanými kleštinami a atypickou prosklenou sestavou ve štítu.

Tímto řešením jsme se chtěli maximálně přiblížit přírodě, jelikož je z této strany domu krásný a ničím nerušený výhled na les a zbytek parcely. Právě před touto prosklenou stěnou s francouzskými okny plánujeme terasu o rozměru cca 4 × 8,5 metru.

Terasa bude částečně zastřešená prodlouženou sedlovou střechou, aby se na ní dala vychutnat káva i v případě špatného počasí. Výhodou je také jihozápadní orientace plánované terasy, a tedy jistota slunečního svitu až do podvečera s možností sledovat nádherný západ slunce za nedaleký les.

Soutěž Léto na zahradě O novou terasu, nebo plot včetně montáže může soutěžit ten, kdo zašle nejpozději do 17. dubna 2019 prostřednictvím soutěžního formuláře text v rozsahu 30 řádek neboli 1 800 znaků, kde uvede místo realizace v České republice, které je v jeho vlastnictví, a popíše, kde a proč si budoucí terasu, či plot představuje včetně odhadované plochy. Současně je třeba poslat minimálně 8 nejlépe šířkových fotografií současné terasy, plotu či místa, kde by měly být nová terasa, nebo plot umístěné. Bližší podmínky soutěže najdete ZDE.

Vyhlášení tří vítězů se uskuteční

28. května 2019 na stránkách webu Bydlení iDNES.cz.

V okolí terasy plánujeme menší okrasnou skalku s palisádami na přilehlém břehu. Tento břeh také využijeme pro skluzavku, kterou zde chceme zapracovat přímo do břehu. Holky se tedy budou moci sklouznout z horní části pozemku téměř přímo na terasu.

Na přiložených fotografiích je vidět místo pro naši plánovanou terasu. Zatím máme pouze nachystaný zhutněný podklad. Našim dvojčatům to ale evidentně moc nevadí a již využila prvního hezkého počasí na to, aby si mohla na této provizorní „terase“ spolu hrát na dece. Na domě nám ještě chybí dodělat fasáda, ale jak už to tak bývá, finance jsou vyčerpané, a tak musíme nějaké peníze zase došetřit, abychom ji mohli zrealizovat. I proto jsme se přihlásili do soutěže, protože na terasu tento rok jinak nedojde.

O materiály WPC na terasu jsem se zajímal již dříve a velmi se mi líbí jejich přírodní vzhled a také nízké náklady údržbu a dlouhá životnost oproti klasickým dřevěným prknům. Dominantou interiéru našeho domu je dekor dřeva, a proto bychom chtěli i terasu se vzhledem přírodního materiálu, aby přirozeně navázala na prostor obývacího pokoje s kuchyňským koutem.

Časem bychom chtěli vybudovat i druhou, menší terasu na jižní straně domu, kde mají dcery dětské pokoje s francouzskými okny, aby zde mohly v budoucnu trávit čas pod otevřeným nebem.

