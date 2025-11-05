S chytrými nápady a výsledky práce šikovných rukou našich čtenářů jsme se mohli setkat už mnohokrát, takže věříme, že i tentokrát se pochlubíte dalšími proměnami, které ohou inspirovat i ostatní.
Pro účast v soutěži pošlete minimálně 10 fotografií, nejlépe v šířkovém formátu, a to před proměnou (nejlépe), případně pouze po proměně. Fotografie musí být ve formátu jpg.
Zde vkládejte své příspěvky
Fotografie vložte do soutěžního formuláře včetně popisu proměny, který by měl samozřejmě svou délkou odpovídat rozsahu prací, minimálně však 1 000 znaků.
Své příběhy můžete posílat do 1. prosince 2025, čím dříve, tím lépe! Vybrané příspěvky budeme průběžně zveřejňovat. Z nich pak v anketě budete moci vybrat svého vítěze.
Tři nejlepší se mohou těšit na opravdu hodnotné ceny od firmy Saumsung: špičkový tyčový vysavač, mobilní telefon a sluchátka. Vítěze bude vybírat sponzor soutěže, v anketě zvolí svého favorita čtenáři, třetího určí redakce.
Výhry v soutěži Nejlepší proměna
Na tři čtenáře, jejichž soutěžní příspěvek zaujme redakci i porotu, čekají atraktivní ceny, které věnovala společnost Samsung. Tyto pomocníky ocení každý moderní domov, ať už jde o čistotu, zábavu nebo každodenní komfort.
1. cena: Tyčový vysavač Samsung BESPOKE AI Jet Lite Pet (včetně vysýpací stanice All-in-One)
Profesionální úklid bez námahy. Tyčový vysavač BESPOKE AI Jet Lite Pet nabízí extrémní sací výkon až 280 W a je navržen nejen pro domácnosti se zvířaty. Díky chytré vysýpací stanici se vyprazdňování nádoby obejde bez obláčku prachu, stačí zasunout a systém vše hygienicky uzavře. Lehká konstrukce, dlouhá výdrž baterie a speciální nástavce na chlupy ze sedaček i koberců dělají z tohoto vysavače špičkového parťáka pro dokonalý pořádek. Cena: 21 990 Kč
2. cena: Mobilní telefon Samsung Galaxy A36 5G
Stylový telefon, který zvládne tempo všedního dne. Galaxy A36 5G v barevném provedení Awesome Levander spojuje elegantní design s odolností a spolehlivým výkonem. Displej s plynulým obrazem potěší při sledování videí, zatímco pokročilý fotoaparát zachytí rodinné momenty i večerní atmosféru v plných detailech. Podpora 5G přináší bleskové připojení, takže fotky, recepty či videa budete mít okamžitě online. Ideální volba pro ty, kteří chtějí kvalitu bez kompromisu. Cena: 9 499 Kč
3. cena: Sluchátka Samsung Galaxy Buds3 FE
Skvělý zvuk pro chvíle klidu i na cesty. Galaxy Buds3 FE v elegantním odstínu Gray potěší čistým poslechem, aktivním potlačením hluku a tvarem, který bezpečně drží v uchu i při pohybu. Ať už si chcete vychutnat podcast při vaření, nebo se ponořit do oblíbené hudby cestou do práce, tato sluchátka nabídnou výdrž až několik hodin a kompaktní pouzdro, které se vejde do každé kapsy. Cena: 3 699 Kč