Vždycky jsem miloval podkrovní prostor našeho domu. Byl to svět sám pro sebe, plný vzpomínek a klidu. Přesto v něm po letech něco chybělo – světlo a teplo. Původní střešní okna, věrní strážci naší střechy možná i třicet let, už dosluhovala.
Dřevěná okna ztěžklá léty vlhkosti a mrazu, s poškrábanými skly, která propouštěla do místnosti šedavé, studené světlo. V zimě kolem nich profukovalo a jemně svištělo, v létě se zase nedala pořádně otevřít. Říkal jsem si, že je to takový charakter starého domu, ale pak přišel zlom.
Jednoho deštivého odpoledne, kdy kapky bušily do oken jako tisíce malých kladívek, jsem si uvědomil, že je čas na změnu. Nestačilo je už jen natřít nebo zalepit. Bylo potřeba je vyměnit. A tak začalo mé dobrodružství.
První fází byl pečlivý „průzkum“. Strávil jsem hodiny na internetu, četl recenze, porovnával parametry a učil se tajnou řeč izolačních trojskel, hodnot Uw a systémů těsnění. Nakonec má volba padla na moderní, plastová okna s tepelně-izolačním dvojsklem. Zvolil jsem o něco větší rozměry, než měla ta původní, chtěl jsem do podkroví přivést maximum denního světla.
A pak přišel ten velký den. S pomocí mého zkušenějšího kamaráda, bez kterého bych si na to troufl jen stěží, jsme se vrhli do díla. Prvním a nejdůležitějším krokem bylo bezpečně odstranit stará okna. S respektem a trochou nostalgie jsem odšrouboval poslední držáky. Když jsme je společně zvedli z dilatační lišty, otevřel se mi před očima úplně nový pohled: čistý, nekompromisní výřez naší krásné krajiny, bez starého zákalu. Bylo to, jako když se obraz poprvé správně zaostří.
Rám nového okna jsme pečlivě osadili do připraveného otvoru, za pomoci vodováhy jsme jej vyrovnali do všech směrů. Ten pocit, když je rám dokonale rovný a sedí na milimetr přesně, je nesmírně uspokojující. Následovalo upevnění pomocí distančních konzol a pak ta nejdůležitější část, utěsnění.
S pečlivostí jsme aplikovali parotěsnou pásku zevnitř a na vnější straně zase hydroizolační lemování, takzvaný kšilt, který bude dokonale odvádět vodu od okna. Věděl jsem, že právě v této fázi se rozhoduje o tom, zda bude okno těsné a suché na dlouhé roky.
Když přišel čas vsadit vlastní okenní křídlo do rámu, srdce mi bušilo o něco rychleji. Zapadlo s charakteristickým, tichým „cvaknutím“. Bylo tam. Hotovo. Ještě jsem otočil kličkou, abych otestoval otevírání, plynulé, tiché, lehké. A pak jsem ho zavřel.
Nastalo ticho. A v tom tichu jsem poprvé pocítil ten rozdíl. Absence toho jemného průvanu, který byl po léta součástí místnosti, byla naprosto hmatatelná. Ale to hlavní teprve přišlo. Podíval jsem se skrz nové, dokonale čiré sklo. Byl to jiný svět. Barvy venku byly sytější, obloha modřejší, tráva zelenější. Do místnosti se vlilo čisté, jasné světlo, které okamžitě prohřálo a prosvětlilo každý kout. Odstranil se ten starý, nažloutlý filtr času.
Večer jsem si v podkroví zapálil lampu a jen tam seděl a vnímal. Když venku zesílil vítr, už jsem neslyšel známé hvízdání, jen tiché šumění. Byla to neuvěřitelná proměna. Z tmavého, trochu chladného pokoje se stal útulný, prosluněný prostor.
Výměna oken nebyla jen o fyzické práci. Byl to akt obnovy, investice do pohody a kvality života našeho domu. Každé ráno, když se probudím a vidím, jak slunce prochází dokonale čistým sklem a kreslí na podlahu ostré obdélníky světla, vím, že ta námaha stála za to. Byl to jeden z těch projektů, kde výsledek předčí i ta nejsmělejší očekávání. A to světlo… To nové, živé světlo, je teď mým každodenním společníkem.
Soutěž o nejlepší proměnu
Zvládli jste přes léto zrekonstruovat vaši chatu či chalupu, nebo třeba „jen“ proměnit kuchyň, koupelnu či dětský pokoj? Nebo jste si z vaší lodžie vytvořili zimní zahradu, našli jste a vytvořili skvělé místo pro malou pracovnu v obývacím pokoji? Pochlubte se! Není až tak důležitý rozsah prací, ale chytrý nápad!
Pro účast v soutěži pošlete minimálně 10 fotografií, nejlépe v šířkovém formátu, a to před proměnou (nejlépe), případně pouze po proměně. Fotografie musí být ve formátu jpg.
Fotografie vložte do soutěžního formuláře včetně popisu proměny, který by měl samozřejmě svou délkou odpovídat rozsahu prací, minimálně však 1 000 znaků.
Zde vkládejte své příspěvky
Své příběhy můžete posílat do 1. prosince 2025, čím dříve, tím lépe! Vybrané příspěvky budeme průběžně zveřejňovat. Z nich pak v anketě budete moci vybrat svého vítěze.
Tři nejlepší se mohou těšit na opravdu hodnotné ceny od firmy Samsung: špičkový tyčový vysavač, mobilní telefon a sluchátka. Vítěze bude vybírat sponzor soutěže, v anketě zvolí svého favorita čtenáři, třetího určí redakce.
Komerční rámeček
Výhry v soutěži Nejlepší proměna
Na tři čtenáře, jejichž soutěžní příspěvek zaujme redakci i porotu, čekají atraktivní ceny, které věnovala společnost Samsung. Tyto pomocníky ocení každý moderní domov, ať už jde o čistotu, zábavu nebo každodenní komfort.
1. cena: Tyčový vysavač Samsung BESPOKE AI Jet Lite Pet (včetně vysýpací stanice All-in-One)
Profesionální úklid bez námahy. Tyčový vysavač BESPOKE AI Jet Lite Pet nabízí extrémní sací výkon až 280 W a je navržen nejen pro domácnosti se zvířaty. Díky chytré vysýpací stanici se vyprazdňování nádoby obejde bez obláčku prachu, stačí zasunout a systém vše hygienicky uzavře. Lehká konstrukce, dlouhá výdrž baterie a speciální nástavce na chlupy ze sedaček i koberců dělají z tohoto vysavače špičkového parťáka pro dokonalý pořádek. Cena: 21 990 Kč
2. cena: Mobilní telefon Samsung Galaxy A36 5G
Stylový telefon, který zvládne tempo všedního dne. Galaxy A36 5G v barevném provedení Awesome Levander spojuje elegantní design s odolností a spolehlivým výkonem. Displej s plynulým obrazem potěší při sledování videí, zatímco pokročilý fotoaparát zachytí rodinné momenty i večerní atmosféru v plných detailech. Podpora 5G přináší bleskové připojení, takže fotky, recepty či videa budete mít okamžitě online. Ideální volba pro ty, kteří chtějí kvalitu bez kompromisu. Cena: 9 499 Kč
3. cena: Sluchátka Samsung Galaxy Buds3 FE
Skvělý zvuk pro chvíle klidu i na cesty. Galaxy Buds3 FE v elegantním odstínu Gray potěší čistým poslechem, aktivním potlačením hluku a tvarem, který bezpečně drží v uchu i při pohybu. Ať už si chcete vychutnat podcast při vaření, nebo se ponořit do oblíbené hudby cestou do práce, tato sluchátka nabídnou výdrž až několik hodin a kompaktní pouzdro, které se vejde do každé kapsy. Cena: 3 699 Kč