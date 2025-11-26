Splněný sen: místo ruiny kůlny má skvělou pergolu. Funguje jako obývák

Některé ženy mají neuvěřitelný dar: i z hrůzy dokážou vytvořit útulný kout, který dělá radost jim i jejich okolí. To je i příběh Radky z naší soutěže o nejlepší proměnu, kde v místě bortící se kůlny vyrostla půvabná pergola.
Pergola funguje jako příjemný malý obývací pokoj.

Pergola funguje jako příjemný malý obývací pokoj.

Stará kůlna ještě v „provozu“
Kůlna se začala naklánět a bylo nutné ji rychle strhnout.
Stav po odstranění dřevěné kůlny
Novou bílou fasádu dostal dům i přístavek.
Polovinu starého malého dvojdomku na Vysočině majitelka upravuje už několik let, zatím jej využívá pro rekreaci a víkendové pobyty. Časem došlo i na zahradu a hlavně na vytvoření příjemného zázemí, které rozšířilo možnost odpočinku přímo na zahradě.

Ta má do ideálu daleko: Je poměrně úzká a hlavně se „vine“ do hodně svažitého kopce, jehož kvality by ocenily možná děti v zimě na sáňkování. Rozhodně však nenadchne nikoho, kdo se trmácí nahoru se sekačkou na trávu nebo se pokouší vyjet nahoru autem.

Stačil nápad a dcera má v pokoji stolek jako filmová hvězda

Kůlna musela pryč

Za domkem je malá přístavba s kotelnou, která dnes slouží i pro uložení zahradního nářadí. To se původně ukládalo do kůlny, ale ta se začala naklánět a musela se strhnout, protože hrozilo její zřícení.

Dlouho tam zůstávalo volné místo, než jsem se rozhodla využít uvolněný prostor pro pergolu. Pro její umístění se nabízelo i místo u dveří z kuchyně, která má přímý výstup na zahradu, ale střecha domku je zde hodně šikmá a na Vysočině není nouze o sníh, proto jsem tuto možnost rychle zavrhla.

Protože nejsem statik, nechala jsem si pergolu navrhnout od specializované firmy, právě i kvůli sněhu. Postavit se musela i opěrná zídka kvůli zpevnění svahu nad pergolou. Místní truhlářská firma ji postavila z kvalitního dřeva, ale velmi rychle jsem si ověřila, že bez zasklení prostoru nad zídkou to nepůjde. Vítr i déšť mně i návštěvám dokázaly pobyt v pergole hodně znepříjemnit. Naštěstí zasklení stěny místní sklenáři hravě zvládli.

Stěnu otevřenou do zahrady jsem nejdříve doplnila o závěsy z IKEA, přidala jsem však i stahovací „průhlednou“ roletu, kterou mi vyrobila jedna brněnská firma. Prostoru pergoly teď říkáme „obýváček“, po stažení rolety je zde tak o deset stupňů více než na zahradě, takže zde lze odpočívat i za deště, klidně od brzkého jara až do podzimu.

Konečně má svou koupelnu snů. Průchozí hrůza ze „socíku“ je pryč

Na podlaze jsou položené velkoformátové dlaždice jen do štěrku, nechybí osvětlení a také wi-fi, takže tu lze v klidu pracovat i na počítači. Nábytek tu může zůstat celoročně, stačí jen uklidit sedáky a rostliny přenést do domku.

Celá akce trvala přibližně rok, ale rozhodně nelituji, pergola je pro mě i mé hosty nejpříjemnějším místem, které rádi využíváme. Počkat musela i část interiéru domku, venku je přece nejlépe!

Soutěž o nejlepší proměnu

Zvládli jste přes léto zrekonstruovat vaši chatu či chalupu, nebo třeba „jen“ proměnit kuchyň, koupelnu či dětský pokoj? Nebo jste si z vaší lodžie vytvořili zimní zahradu, našli jste a vytvořili skvělé místo pro malou pracovnu v obývacím pokoji? Pochlubte se! Není až tak důležitý rozsah prací, ale chytrý nápad!

Pro účast v soutěži pošlete minimálně 6 fotografií, nejlépe v šířkovém formátu, a to před proměnou (nejlépe), případně pouze po proměně. Fotografie musí být ve formátu jpg.

Fotografie vložte do soutěžního formuláře včetně popisu proměny, který by měl samozřejmě svou délkou odpovídat rozsahu prací, minimálně však 1 000 znaků.

Zde vkládejte své příspěvky

Výhry v soutěži Nejlepší proměna

Na tři čtenáře, jejichž soutěžní příspěvek zaujme redakci i porotu, čekají atraktivní ceny, které věnovala společnost Samsung. Tyto pomocníky ocení každý moderní domov, ať už jde o čistotu, zábavu nebo každodenní komfort.

1. cena: Tyčový vysavač Samsung BESPOKE AI Jet Lite Pet (včetně vysýpací stanice All-in-One)

Profesionální úklid bez námahy. Tyčový vysavač BESPOKE AI Jet Lite Pet nabízí extrémní sací výkon až 280 W a je navržen nejen pro domácnosti se zvířaty. Díky chytré vysýpací stanici se vyprazdňování nádoby obejde bez obláčku prachu, stačí zasunout a systém vše hygienicky uzavře. Lehká konstrukce, dlouhá výdrž baterie a speciální nástavce na chlupy ze sedaček i koberců dělají z tohoto vysavače špičkového parťáka pro dokonalý pořádek. Cena: 21 990 Kč

2. cena: Mobilní telefon Samsung Galaxy A36 5G

Stylový telefon, který zvládne tempo všedního dne. Galaxy A36 5G v barevném provedení Awesome Levander spojuje elegantní design s odolností a spolehlivým výkonem. Displej s plynulým obrazem potěší při sledování videí, zatímco pokročilý fotoaparát zachytí rodinné momenty i večerní atmosféru v plných detailech. Podpora 5G přináší bleskové připojení, takže fotky, recepty či videa budete mít okamžitě online. Ideální volba pro ty, kteří chtějí kvalitu bez kompromisu. Cena: 9 499 Kč

3. cena: Sluchátka Samsung Galaxy Buds3 FE

Skvělý zvuk pro chvíle klidu i na cesty. Galaxy Buds3 FE v elegantním odstínu Gray potěší čistým poslechem, aktivním potlačením hluku a tvarem, který bezpečně drží v uchu i při pohybu. Ať už si chcete vychutnat podcast při vaření, nebo se ponořit do oblíbené hudby cestou do práce, tato sluchátka nabídnou výdrž až několik hodin a kompaktní pouzdro, které se vejde do každé kapsy. Cena: 3 699 Kč

