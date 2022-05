Mlýn ze čtrnáctého století šokuje skvělým propojením starého a nového

Jen málokdy dostanou architekti šanci proměnit na současné bydlení stavbu, jejíž historie sahá až do čtrnáctého století. V případě Spáleného mlýna se to však stalo. Pro architekty ze studia ADR to byla opravdu velká výzva.