V bytě vybourali všechny příčky. Ze sloupu uprostřed je „dubové srdce“

Mladý pár nechtěl bydlet v některém z nových projektů s předraženými cenami, kde by si stejně ještě musel připlatit za dřevěné podlahy nebo obklady podle svého výběru.

Z kuchyně je skvělý přehled o celé místnosti.

Byt s plochou 85 m2 v činžovním domě je lákal možností úprav podle vlastních představ, zejména s ohledem na dva neposedné potomky. Ty chtěla mít maminka stále na dohled, a to při vaření i při všech domácích pracích. Tento požadavek mohl splnit jen otevřený prostor, to však znamenalo radikální zásah do dispozice.

Proto se manželé obrátili o pomoc na trojici architektů z ateliéru Master Design, Martina Náhlovského, Michala Janáče a Jana Jadrníčka. Výsledek autoři přihlásili do soutěže Interiér roku 2018 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce.

Soutěž, kam se mohou hlásit architekti a designéři z České a Slovenské republiky, měla uzávěrku 20. února 2019. Vítězové budou oficiálně vyhlášeni 2. dubna na závěr kongresu o bydlení, designu a architektuře Living forum v pražském Centru současného umění DOX. Jeho tématem je tentokrát „Luxus a budoucnost versus štěstí“.

Díky za skeletový systém

Většina rekonstrukcí bytů, kde je třeba bourat příčky, bojuje se statikou. V domech postavených pomocí skeletového systému tento problém odpadá. A to byl i tento případ. Žádná z vnitřních stěn nebyla nosná, takže jejich odstranění umožnilo vytvořit z původního 3+1 nové 4+1, jak si přáli majitelé.

Kromě obvodového zdiva zde představoval jediný nosný prvek „sloup“ uprostřed bytu. Architekti se z něj rozhodli vytvořit „dispoziční i funkční srdce“ interiéru.

Obestavěli jej tolik důležitým úložným nábytkem, povrch nechali upravit dubovou dýhu. „V rytmu jakéhosi kruhového pohybu po půdorysu bytu se od ´dubového´ srdce dostanete nejkratší cestou do kterékoliv místnosti bytu. Za každým rohem se díky tomu ukrývá nový pohled, a jak se ukázalo, toto řešení děti nesmírně baví,“ popisují autoři projektu.

Funkční i vtipná řešení

V hale se střídají bílé a dřevěné stěny. Díky vestavěným skříním zde vznikla spousta úložných prostor. Bezúchytkové řešení dveří všech skříní v bytě a dveře se skrytými zárubněmi vytvářejí „čisté“ velké plochy, které opticky zvětšují prostor a zvyšují bezpečnost pro neustále pobíhající dvojici sourozenců.

Kuchyň má dispozici ve tvaru písmene U

Kuchyňská linka ve tvaru „U“ není přehnaně velká, je však přehledná a její autoři pamatovali také na ergonomii provozu. Na vaření navazuje jídelní stůl a maminka má i výhled do obývacího pokoje. Díky tomu je rodina stále pohromadě a v očním kontaktu.

Nika v obývacím pokoji posloužila pro knihovnu integrovanou do zdi. Umístěním pohovky pod okno se uvolnila dispozice, pohodlně se na ni může posadit i pět osob.

Úložné prostory nechybějí ani v ložnici

Vestavěné šatní skříně jsou umístěny podél celé jedné stěny ložnice. Pravidelný rastr dvířek ponechává opět prostor v maximální čistotě. Po stranách postele navrhli architekti úložné skříňky, které plní funkci nočních stolků se skrytými lampičkami pro noční svícení.

„Jediná volná zeď zůstala ponechána pro fotografie z dovolených. Postupně se počítá s jejich rozšířením po celé ploše stěny,“ upozorňují architekti ze studia Master Design.

Pracovna slouží také pro ubytování návštěv, proto je zde kromě pracovního stolu i rozkládací pohovka. „Klientovou velkou vášní je hra na kytaru, a tak jsme zde umístili dřevěnou stěnu vytvořenou z podlahových prken, kde jsou jeho ´klenoty´ důstojně umístěny,“ upozorňují autoři návrhu.

Odkladní nika nechybí ani ve sprchovém koutě.

Požadavek na velký sprchový kout a vanu se podařilo vměstnat do prostoru s necelými pěti metry čtverečními. Obklady a dlažby zvolili tvůrci po domluvě s investory v klidných pískovcových odstínech. Baterie, háčky a ostatní doplňky vycházejí z tvaru krychle.

„Při návrhu jsme na toaletě vytvořili niku, kde bylo nejdříve na plánováno umístit nějaký dekorativní předmět. Během jednání klient sám navrhl, že vlastní malého krokodýla jako staré rodinné dědictví ležící dlouhá léta ´bokem´. Na architektuře je krásné, že akce vyvolává reakci. Nápad jednoho člověka vede k nápadu druhého. Společně pak vytvoří to, na co by jedinec sám nikdy nepřišel,“ vzpomínají na příjemnou spolupráci s rodinou architekti.