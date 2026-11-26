Liebiegovo městečko je unikátní zaměstnanecká kolonie v Liberci, vybudovaná jako zázemí pro dělníky a úředníky textilní továrny Johann Liebieg & Co. (pozdější Textilany) na svahu nad bývalým závodem. Vilka od architekta Jakoba Schmeissnera vznikla ve třetí etapě výstavby a byla určená pro zahradníka nebo hlídače.
Garáž musela pryč
Nevelký čtvercový dům se stanovou střechou umístil architekt Schmeissner do středu parcely ve tvaru kapky. Moc soukromí stavba nenabízela, protože ji téměř ze všech stran obkroužily komunikace, ale to jejím prvním obyvatelům nevadilo, byl zřejmě určený pro rodinu zahradníka či hlídače.
„Jako elementární solitér působil vyváženě, než byl v 90. letech poznamenán nevhodnými úpravami a přístavbou garáže, která narušila jeho symetrii,“ vysvětluje architektka Jana Janďourková Medlíková.
„Návrat“ k starým dobrým časům znamenal, že na prvním místě bylo nutné odstranit garáž. Naopak se domek neobešel bez zvětšení, protože pro čtyřčlennou rodinu byl příliš malý a podkroví stísněné.
„Tentokrát ovšem citlivě a s respektem. Řešením se stala nízká přístavba, symetricky navazující na západní stranu. Její střecha využívá celou šíři pozemku a jako rozpjaté křídlo se rozmachuje od plotu k plotu. Přes svou velkorysost nepůsobí rušivě a původní dům je hlavním aktérem celého místa,“ objasňuje architektka Janďourková Medlíková.
Staré doplnilo nové
O garáž sice dům přišel, řešení se však našlo: pod jižní částí střechy vzniklo kryté parkovací stání. Pod severní částí střechy je pak zahradní sklad.
„Obytná část přístavby uprostřed je díky zkosení stěn z ulice téměř neviditelná. Zahrada je novotvarem rozdělena na dva světy, přední část vizuálně propojenou s ulicí a intimní prostor za domem, který díky odclonění křídlem přístavby získává klid a soukromí,“ popisuje architektka Michaela Doležalová, druhá z autorek návrhu rekonstrukce.
Historická část domu získala svůj původní vzhled díky navrácení bobrovek, vyrobené byly i repliky špaletových oken s laťovými okenicemi, vikýře dostaly souměrnější podobu. Přístavba je už o něčem jiném: architektky použily subtilní betonovou střešní desku se zelení, velkorysé prosklení a lineární omítku.
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Nová dispozice
Před rekonstrukcí sloužil dům kancelářskému provozu. Nové uspořádání mu vrátilo obytný charakter s dispozicí 5+1. Hlavní vstup v prvním nadzemním podlaží zůstal zachovaný, schodišťová hala si ponechala svůj původní výraz hlavně díky zrenovovanému schodišti.
Je však jemně prodloužena a tvoří přirozenou osu domu. Odtud se otevírají dveře do koupelny, technického zázemí, kuchyně i ložnice.
Kuchyň představuje křižovatku každodenního života. Přes průchozí spíž propojuje dům s pracovnou a zároveň se spolu s ní po odstranění západní stěny plynule otevírá do hlavního obytného prostoru v přístavbě, který v sobě spojuje funkci jídelny a obývacího pokoje s výhledy do zahrady.
O projektu
Autor: studio atakarchitekti - Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková, Ing. arch. Michaela Doležalová
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Jakob Schmeissner
1874 - 1955
Absolvent mnichovské Technické univerzity Jakob Schmeissner by měl z proměny domu určitě radost. Kvalitní návrh a řemeslnou kvalitu uměl ocenit, vždyť pocházel ze starého stavitelského rodu sahajícího až do 17. století! Jeho syn Heinz stál jako architekt za poválečnou obnovou Norimberku.
Jakob se učil u norimberského architekta Emila Hechta a po studiích na průmyslové škole v Norimberku absolvoval techniku v Mnichově, nejspíše u architekta Georga Hauberrissera. Poté odešel do Trevíru, kde pracoval pod vedením Wilhelma Schmitze na obnově zdejší katedrály. Pravděpodobně díky tomu si oblíbil historizující tvarosloví, patrné na většině jeho realizací.
V roce 1901 se usadil natrvalo v Norimberku. V Čechách dlouhodobě spolupracoval se severočeskými textilními průmyslníky Liebiegy. Schmeissnerovým vrcholným libereckým dílem je urbanistické řešení tzv. Liebigova městečka.