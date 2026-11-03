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Skrytý poklad na Malé Straně. Při proměně objevili parádní strop, teď bere dech

Alena Řezníčková
Rekonstrukce historického bytu je jako sázka do loterie – nikdy dopředu nevíte, jaká tajemství na vás čekají. Architektka Radka Valová ze studia OOOOX proto raději nejdřív domům naslouchá, než cokoli navrhne. S tímto respektem se pustila i do proměny bytu na pražském Újezdě, kde na nové majitele čekal úchvatný bonus.

Byt už jednou rekonstrukcí prošel (podívejte se do fotogalerie), ale ta nerespektovala historické konstrukce ani prostorové vztahy. Nádherný malovaný dřevěný strop se skrýval v zadní ložnici, kuchyň se nesmyslně tísnila v chodbě a logice provozu neodpovídaly ani dvě zbytečné chodby s několika výškovými úrovněmi.

Centrem bytu se tak naprosto logicky stal obývací pokoj s restaurovaným malovaným stropem. Nebylo to však úplně jednoduché: architekti se potřebovali zbavit nenosné příčky, aby zvětšili prostor. Jenže ta držela pohromadě historické konstrukce. Nahradila ji ocelová traverza, kterou však v interiéru snadno přehlédnete.

Ve středu pokoje teď představuje zajímavou dominantu plynový krb. Komín vedle něj byl v tak špatném stavu, že by většina architektů sáhla okamžitě po jeho zbourání. Jenže to by bylo příliš jednoduché. Komín stáhly ocelové obruče a zůstal na svém místě.

„A pak přišla největší odměna. Pod omítkou se objevila středověká kamenná zeď. Nechtěli jsme ji zaplnit světly. Proto ji osvětlují pouze skrytá svítidla integrovaná do nábytku,“ popisuje Radka Valová.

Obývací pokoj nabízí lehce středověkou atmosféru díky malovanému stropu. Historický byt podle Radky Valové nepotřebuje historizující nábytek nebo stylovou dekoraci. Mnohem silněji funguje současný minimalistický interiér, který nechává vyniknout původní architekturu domu.
Centrem bytu je obývací pokoj s malovaným dřevěným stropem a plynovým krbem.
Nejsilnější výsledky podle studia OOOOX často vznikají kontrastem mezi původní historickou architekturou a současným minimalistickým interiérem.
Plynový krb je nový, komín za ním byl v dezolátním stavu. Stáhly jej ocelové obruče a zůstal na svém místě.
Pod omítkou v obývacím pokoji se objevila středověká kamenná zeď.
30 fotografií

Kontrast, který baví

Stav po předchozí rekonstrukci neměl žádnou logiku, takže dispozici bylo nutné radikálně změnit. Prostor orientovaný do dvora má teď lehce středověkou atmosféru díky malovanému stropu a kamenným zdem. Na všech původních konstrukcích byly použité tradiční kletované vápenné omítky.

Naopak pokoje směřující do ulice jsou plné světla zásluhou vysokých špaletových oken a vysokých štukových stropů. Nové prvky jsou čisté a hladké.

„Nové dubové podlahy jsme nechali ručně bělit, kartáčovat a jemně opracovat dlátem, aby získaly přirozenou patinu. Štukové stropy nechává vyniknout subtilní závěsné svítidlo a téměř neviditelné mikrobodovky,“ doplňuje architektka Valová.

Oáza klidu i ložnice jako domácí kino

Rohovou část bytu jasně určovaly mohutné historické nosné zdi. Vzniklo zde úžasné klidné místo jak na práci, tak na odpočinek s dobrou knihou.

Nejvíc času a změn si nakonec vyžádala ložnice kvůli uspořádání koupelny, historické konstrukce tady totiž představovaly velké komplikace. Nakonec se zde podařilo vytvořit ojedinělý prostor s ložnicí, koupelnou, saunou i domácím kinem.

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„Ze stropu se spouští projekční plátno, které večer promění ložnici v domácí kino a přes den zároveň funguje jako blackout. Jedno řešení, dvě funkce. Na ložnici navazuje koupelna en suite. I tady jsme pod vrstvami omítek objevili původní kamenné zdivo. Nepřekryli jsme ho ani nezaplnili detaily. Jeho strukturu zvýrazňuje pouze nepřímé světlo z podsvětleného zrcadla,“ vysvětluje Radka Valová.

Do nové dispozice se vešla ještě druhá koupelna a samostatná toaleta. Sprchový kout má kouřovou skleněnou zástěnu v nepravidelném tvaru, který kopíruje pohyb člověka při průchodu a zároveň chrání prostor koupelny před odstřikující vodou.

Slovo architektky

„Rekonstrukce historických domů máme rádi právě proto, že se nedají naplánovat do posledního detailu. Nové stavby člověk nakreslí na čistý papír. Rekonstrukce začíná tím, že postupně odkrývá jednotlivé vrstvy domu. Každý den může přinést překvapení. Někdy objevíte malovaný strop, jindy středověkou kamennou zeď. A občas také konstrukci, která drží pohromadě jen silou vůle. Postupujeme proto vždy krok za krokem. Nejdřív dům posloucháme a teprve potom navrhujeme.

Historický byt podle nás nepotřebuje historizující nábytek nebo stylovou dekoraci. Mnohem silněji funguje současný minimalistický interiér, který nechává vyniknout původní architekturu domu. Minimalismus zde není otázkou trendu. Je způsobem, jak vytvořit klidnou současnou vrstvu vedle výrazné historické struktury. Nesnažíme se vytvářet historickou repliku,“ konstatuje architektka Valová.

O studiu

Studio OOOOX založila více než před 20 roky Ing. arch. Radka Valová společně s Ing. Jakubem Valou. Jde o ateliér zaměřený na rekonstrukce domů a interiéry vil.

„Typické jsou pro nás projekty, které nevznikají od nuly, ale z toho, co už existuje. V původní architektuře hledáme kouzlo historických konstrukcí, řemeslných detailů i nečekaných stop, které stojí za to zachovat a rozvíjet. U vil řešíme prostor jako celek, od dispozice přes materiály až po interiér, který domu dává finální punc a proměňuje ho v dotažené místo pro současný život.“

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O projektu

Autoři: studio OOOOX – Ing. arch. Radka Valová, Ing. arch. Petr Vlach

Plocha: 103 m2

Projekt a realizace: 2024 až 2026

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