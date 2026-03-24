Seznamte se s revolučním řešením přestavby bytů - bLOCK

Komerční sdělení   14:06
Rekonstruujete dům nebo bytové jádro? Máme pro vás rychlé a snadné řešení! Firma Schedel PS, která působí na evropském trhu již přes třicet let, přichází s lehkou, pevnou a inovativní stavební kostkou pro vaše interiéry. Navíc se můžete na chvíli vrátit do dětských let, protože kostka, které říkají bLOCK, tak trochu připomíná oblíbené lego.

Inovativní stavební kostka bLOCK Schedel PS

Hlavní výhody stavební kostky bLOCK

Se stavebními kostkami se při rekonstrukci bytu velice snadno manipuluje díky jejich nízké hmotnosti. Jsou odolné vůči mechanickému poškození a vyznačují se vysokou pevností. Stávají se populárními i pro svou bezprašnost. Řezy se provádějí odporovým drátem a výsledkem je mnohem čistější a zdravější pracovní prostředí. Jsou ideální do vlhkého prostředí, jelikož nenasakují vzdušnou ani jinou vlhkost. Navíc mají skvělé izolační vlastnosti – zajistí tepelnou i akustickou ochranu. A co se týče montáže, je až 6 x rychlejší než klasická výstavba. Práce s těmito kostkami vám zkrátka ušetří čas i peníze.

Inovativní stavební kousek se vyrábí ve dvou variantách - bílé a šedé - liší se v hustotě, hmotnosti a v možnostech využití, přičemž oba dva typy jsou vyrobeny z expandovaného (vysokotlakého) polystyrenu (tzv. EPS). „Tento materiál je certifikovaný pro stavebnictví, má dlouhou životnost a rozhodně se po pár letech nerozpadne,“ ujišťuje Václav Polcar, obchodní zástupce firmy Schedel PS pro Českou a Slovenskou republiku.

Pevnost, kotvení a akustické vlastnosti bLOCKu

Do bLOCKu můžete kotvit běžnými hmoždinkami se závitem: 100 kg v tahu na jednu hmoždinku a 140 kg ve smyku na jednu hmoždinku, takže kuchyňské linky, skříňky nebo těžší police nejsou žádný problém.

Co se týče akustických vlastností, tak má bLOCK vzduchovou neprůzvučnost 42 dB (40 dB Rw + Ctr). Pro lepší představu se nacházíme na úrovni lepších pórobetonových příček a jsou srovnatelné se standardním sádrokartonem.

Kde se bLOCK hodí nejvíc?

Díky své pevnosti, lehkosti a snadné manipulaci je stavba z bLOCKů univerzálním řešením pro interiérové příčky. Zároveň je ideální volbou i pro rekonstrukce starších budov, jelikož nezatěžuje stropy ani konstrukce. Skvěle se však hodí i pro novostavby, kanceláře a komerční prostory.

Montáž bLOCKu: rychlá, čistá a jednoduchá

Montáž kostek je velmi jednoduchá – bloky do sebe vzájemně zapadají podobně jako stavebnice, takže si při tom užijete i zábavu a zmiňovaný návrat do dětských let. Potřebujete jen polymerové lepidlo a pro lepší fixaci k zemi a zdi profily UW/UD. „Práce je díky tomu rychlá, čistá a vysoce efektivní a hravě ji zvládne i jeden člověk. Elektroinstalace i vodoinstalace se pak následně do bLOCKu jednoduše vyříznou odporovým drátem,“ doplňuje pan Polcar.

Cena bLOCKu a srovnání se sádrokartonem

Zatím to tedy vypadá na samá pozitiva, ale jak je to například s cenou? „Pokud porovnáváme pouze cenu materiálu, může vyjít sádrokarton levněji. bLOCK nám však nabízí ucelený systém od produktu až po přístup k práci – rychlou montáž díky polymerovým lepidlům, vysokou pevnost na kotvení, minimální odpad a úsporu času i starostí. Ve výsledku se tak počáteční investice kompenzují ve formě rychlejší a kvalitnější realizace,“ vysvětluje pan Václav Polcar.

Ekologie a recyklovatelnost materiálu

Čím dál více lidí klade důraz i na ekologii výrobku a celého výrobního a logistického procesu. A i v tomto ohledu je bLOCK vyjímečný. Jak jsme již psali, je vyráběný z recyklovatelného EPS, takže po skončení životnosti lze materiál jednoduše zpracovat a znovu využít. Navíc díky nízké hmotnosti se při dopravě i manipulaci šetří energie a snižuje se tím uhlíková stopa.

Koupě domu na Sicílii byla lekcí důvěry. Teď v něm Matěj vítá další Čechy

Matěj se na Sicílii poprvé dostal před třemi lety. Dnes zde žije už trvale.

Když jsem poprvé vešel do Casa Asmara v sicilském městě Scicli, byl jsem spíš zaskočený než nadšený. Dům mi přišel tmavý, studený a malý. Chyběla terasa a po náročné cestě, kdy nás o několik hodin...

Zázrak v Alpách. Z vysídlené středověké vesnice se stal skutečný ráj na zemi

Italové neváhali o víkendech jezdit do ligurské Albengy, odkud se dalších...

V Ligurských Alpách v Itálii stojí vesnice, která už jednou zemřela, aby znovu ožila. Kamenné zdi v obci Colletta mohou vyprávět o saracénských nájezdech, zemětřesení, vylidnění i zapomnění. Dnes...

Výjimečná historická vila na pražských Hřebenkách je na prodej za 59 milionů

Historická kamenná vila z roku 1914, která stojí na pražských Hřebenkách, je na...

Historická kamenná vila z roku 1914, která stojí na pražských Hřebenkách, je na prodej za 59,3 milionu korun. Předmětem prodeje je samostatná část dvojvily, která se nachází v ulici Tichá. Nemovitost...

Trpělivost s domem se vyplatila. Martina s Danielem mají po letech bydlení snů

V obývacím pokoji byste televizi hledali marně, majitelé si přáli prostor pro...

Rekonstrukce sto let starého domu vyčerpá majitele často finančně i fyzicky. Nejde vše zvládnout najednou. Martina a Daniel tak nejdříve dali do pořádku převážně stavební část domu a teprve po pár...

Černý klenot od slavného Delniqa. Jak vypadá dům, který navrhl pro bratra

Díky černé barvě fasády i střechy si stavba vysloužila přezdívku „Batmaní dům“.

Výrazná fasáda z opalovaného dřeva, ale také dům s netradičním vztahem: bratr-architekt navrhoval dům pro bratra-investora. Přehlédnout nelze jméno autora, je jím Lukáš Janout, známý svým...

