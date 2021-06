Sklo, po němž můžete bez obav chodit, chrání cenné podlahy v muzeu

Po uvolnění situace s covidem míří Češi na plovárny i do restaurací, ale mnozí se v horkých dnech rádi možná uchýlí i do muzea. Pro ty máme skvělý tip: Severočeské muzeum v Liberci je po druhé etapě rekonstrukce a rozhodně stojí za to vidět její výsledek.