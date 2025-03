Skvělá záchrana hradu Rychmburk. Můžete si jej projít od sklepení až po věž

V Brně si postavili skvělou saunu z pražců, prken, desek a minerální vaty

Rádi sbírají materiály, které by se ještě mohly na něco hodit. Možná to zní jako hromadění, ale když jste zároveň architekti, najednou máte spoustu skvělých věcí, ze kterých by šlo něco postavit. A...