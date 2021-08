Ten váš zvon jsme chtěli ukrást, zmínil starosta. Dnes Linka ve „zvoničce“ žije

Jazzový kytarista Rudy Linka, který žije už více než pětatřicet let v New Yorku, je známý mimo jiné i tím, že téměř při každém z veřejných vystoupení neopomene vyseknout poklonu své švédské ženě Anně, bez níž by nikdy nedosáhl toho, čeho si v životě považuje. Není tedy bez zajímavosti, že do pořízení chalupy, která se posléze ukázala být spolehlivě tou časově i finančně nejnákladnější kratochvílí rodiny Linků, se hudebník vrhl naprosto střemhlav, aniž cokoliv konzultoval se svojí praktickou a nesmírně organizovanou paní. Mnohé kolem nákupu téhle, dnes až dechberoucí nemovitosti u Prachatic se odehrálo jakoby pouhou souhrou náhod.

Když jsem zjistil, že na tuhle hromadu kamení a dřevěných trámů mám, tak jsem ji na místě koupil. Rudy Linka