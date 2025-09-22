Dům snů pro mladou rodinu. Díky fantastické proměně mají komfortní bydlení

Lenka Weberová
Třípodlažní rodinný dům v pražských Čimicích prošel komplexní přestavbou podle návrhu ateliéru Plus One Architects. Za projektem stojí architektky Petra Ciencialová a Kateřina Průchová. Výsledkem je komfortní bydlení pro mladou rodinu s výhledem do budoucna – dům pro jednu, případně dvě další generace.
Třípodlažní rodinný dům v pražských Čimicích prošel komplexní přestavbou podle... Rodinný dům v klidné části pražských Čimic zakončuje řadovou zástavbu z konce... Zadáním klientů bylo redefinovat původní rozložení i funkce místností. Cílem... Architektonický návrh respektoval okolní kontext objektu, akcentoval hodnotné... Celková rekonstrukce včetně fasády se dotkla dispozice, materiálů i objemu... Fasádě dominují v přízemním patře sytě červené cihlové obklady a originální... V horních patrech zanikly majiteli dnes nepreferované balkony, což umožnilo... O to víc byl kladen důraz na pocitový i optický kontakt s okolní zelení a... Rohové umístění domu má hned několik výhod – budova je lemována zelení ze tří... V dřívějším rozložení ale byly místnosti spíš uzavřené a tmavé. Návrh se proto... Byly odstraněny nadbytečné příčky, rozšířeny otvory a v interiéru replikován... „Nejzajímavější pohledy se nabízejí ráno a večer, kdy přímé sluneční paprsky...

