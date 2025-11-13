Dům z roku 1966 se po rekonstrukci proměnil ve sběratelskou perlu

Co mají společného Modrý Mauricius či Bugatti Type 57 SC Atlantic? Jde o výsledek sběratelství, hobby, které spočívá v získávání specifického druhu předmětů i zážitků. V dnešní Kalifornii k nim patří i záchrana modernistických budov z poloviny minulého století. To platí také o domě z roku 1966.
Pro obývací pokoj jsou příznačné teplé tóny obkladů z červeného dřeva.

Pro obývací pokoj jsou příznačné teplé tóny obkladů z červeného dřeva.

Vchod do domu je nenápadný.
Strom v atriu byl zasazený společně se stavbou domu.
Pohled na dům z terasy
Domácí bar je součástí obývacího pokoje.
Dům se třemi ložnicemi, postavený v roce 1966 ve čtvrti Los Feliz v Los Angeles a navržený Williamem R. Stephensonem, je mistrovským dílem z poloviny minulého století. Obsahuje všechny charakteristiky stále populárního designového hnutí, včetně hojnosti skla, organických materiálů, ostrých úhlů a zcela otevřeného půdorysu.

Dům má obývací a společenský pokoj, tři prostorné ložnice (každá s vlastní koupelnou), kuchyň, pracovnu, krytou dvojgaráž a atrium, to vše na ploše 370 m2. Toto zrestaurované moderní mistrovské dílo z poloviny minulého století, zasazené do prestižního komplexu Los Feliz Estates, je harmonickou směsicí architektonické brilantnosti a přírodní krásy.

Nabízí bezkonkurenční životní styl pro ty, kteří hledají něco mimořádného. Rezidence ve tvaru obdélníku je navržená tak, aby bezproblémově propojila vnitřní a venkovní bydlení. Stojí na rozlehlém pozemku o rozloze 915 m2, který nabízí bezkonkurenční soukromí i úchvatné výhledy.

Na domě nemuseli téměř 70 let nic měnit, tak byl chytře vymyšlený

Výhled na město i do kaňonu

Za vstupem do budovy vás vítá klidné atrium udávající tón celému domu. Obytný prostor se pyšní velkými vysokými okny, která vpouštějí přirozené světlo do každého koutu a zdůrazňují teplé tóny obkladů z červeného dřeva. Rezidence nabízí i pracovnu a bonusovou místnost poskytující možnost využití podle potřeb majitelů.

Kuchyň šéfkuchaře je vybavena špičkovými spotřebiči a má dostatek pracovního prostoru pro kulinářské výtvory. Z kuchyně se můžete doslova kochat panoramatickým výhledem na centrum Los Angeles, z obývacího pokoje i hlavní ložnice zase obdivovat výhled na kaňon plný zeleně.

Ať už jde o vzpomínky na mládí, nebo úctu k progresivnímu a jednoduchému stavění v poválečných letech, skutečností je, že tyto stavby přitahují pozornost a jsou dnes na pobřeží Pacifiku velmi vyhledávané a ceněné.

Téměř 70 let starý dům je stále pokládán za architektonickou perlu

Úcta k historii

Renovace starého domu je více než jen způsob, jak aktualizovat prostor. Je to příležitost vdechnout nový život kousku historie. Mnoho lidí přitahují staré budovy kvůli svému jedinečnému kouzlu, charakteru a příběhům, které nabízejí.

Základy modernismu v architektuře jsou dodnes velmi ceněné. Architekti se řídili ideálem, že forma následuje funkci. Tvůrci tohoto stylu se proto vyjadřovali jednoduše, jasnými pohledy na konstrukční prvky a vyhýbali se zbytečným detailům v designu.

