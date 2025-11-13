Dům se třemi ložnicemi, postavený v roce 1966 ve čtvrti Los Feliz v Los Angeles a navržený Williamem R. Stephensonem, je mistrovským dílem z poloviny minulého století. Obsahuje všechny charakteristiky stále populárního designového hnutí, včetně hojnosti skla, organických materiálů, ostrých úhlů a zcela otevřeného půdorysu.
Dům má obývací a společenský pokoj, tři prostorné ložnice (každá s vlastní koupelnou), kuchyň, pracovnu, krytou dvojgaráž a atrium, to vše na ploše 370 m2. Toto zrestaurované moderní mistrovské dílo z poloviny minulého století, zasazené do prestižního komplexu Los Feliz Estates, je harmonickou směsicí architektonické brilantnosti a přírodní krásy.
Nabízí bezkonkurenční životní styl pro ty, kteří hledají něco mimořádného. Rezidence ve tvaru obdélníku je navržená tak, aby bezproblémově propojila vnitřní a venkovní bydlení. Stojí na rozlehlém pozemku o rozloze 915 m2, který nabízí bezkonkurenční soukromí i úchvatné výhledy.
Na domě nemuseli téměř 70 let nic měnit, tak byl chytře vymyšlený
Výhled na město i do kaňonu
Za vstupem do budovy vás vítá klidné atrium udávající tón celému domu. Obytný prostor se pyšní velkými vysokými okny, která vpouštějí přirozené světlo do každého koutu a zdůrazňují teplé tóny obkladů z červeného dřeva. Rezidence nabízí i pracovnu a bonusovou místnost poskytující možnost využití podle potřeb majitelů.
Kuchyň šéfkuchaře je vybavena špičkovými spotřebiči a má dostatek pracovního prostoru pro kulinářské výtvory. Z kuchyně se můžete doslova kochat panoramatickým výhledem na centrum Los Angeles, z obývacího pokoje i hlavní ložnice zase obdivovat výhled na kaňon plný zeleně.
Ať už jde o vzpomínky na mládí, nebo úctu k progresivnímu a jednoduchému stavění v poválečných letech, skutečností je, že tyto stavby přitahují pozornost a jsou dnes na pobřeží Pacifiku velmi vyhledávané a ceněné.
Téměř 70 let starý dům je stále pokládán za architektonickou perlu
Úcta k historii
Renovace starého domu je více než jen způsob, jak aktualizovat prostor. Je to příležitost vdechnout nový život kousku historie. Mnoho lidí přitahují staré budovy kvůli svému jedinečnému kouzlu, charakteru a příběhům, které nabízejí.
Základy modernismu v architektuře jsou dodnes velmi ceněné. Architekti se řídili ideálem, že forma následuje funkci. Tvůrci tohoto stylu se proto vyjadřovali jednoduše, jasnými pohledy na konstrukční prvky a vyhýbali se zbytečným detailům v designu.