„Po výmalbě štuků se barva bohužel oloupala, proto jsme se nakonec rozhodli ponechat strop ve velmi surovém stavu, a ukázat tak všechny vrstvy historie. Tento přistup vytváří v prostoru jedinečnou atmosféru,“ popisuje architekt Jakub Žoha, jeden z autorů projektu ze studia Turkney.

To svůj návrh přihlásilo do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry, které byly dokončeny v průběhu roku 2024. Výsledky budou vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.

Také veřejnost se od 1. do 15. dubna 2025 může stát porotou a vybrat vítěze samostatné kategorie Interiéru roku nazvané Hlasování veřejnosti, cena Ton, a to na stránkách www.interierroku.cz.

Výška na prvním místě

„Hlavní místnost o velikosti 28 m2 jsme rozdělili do dvou částí, přičemž určující prvek představuje výška stropu 3,75 metru. Prostor pod ním je rozdělený na dvě zóny. V první části, pod vloženým patrem, je kuchyň a TV kout s pohodlným gaučem, což vytváří útulné místo pro relaxaci,“ popisuje architekt Žoha.

Tuto část autoři projektu koncipovali tak, aby byla funkční a praktická: schodiště, které vede do patra, plní zároveň funkci nábytkové stěny a ukrývá v sobě i chladničku, šetří tak místo a přispívá k celkové organizaci prostoru.

Druhá část místnosti, která není rozdělená patrem, nabízí pocit vzdušnosti a otevřenosti. „Je to místo pro jídelní stůl a nyní i pro postel. Zadavatel kladl důraz na to, aby garsonka nabízela kapacitu pro spaní, a zároveň byla koncipována tak, aby bylo možné prostor přetvořit pro plnohodnotné bydlení,“ vysvětluje Jakub Žoha.

Garsoniéra tak dnes může sloužit pro sdílené bydlení studentů, krátkodobý pronájem i jako startovní byt mladého páru. Stačí jen přesunout postel.

Po přemístění postele by tak spodní část mohla sloužit jako obytný prostor s kuchyni, zatímco v patře by vznikl prostor pro spaní a třeba i pracovnu. Důmyslné využiti prostoru a neotřelý design sází na eleganci a funkčnost.

Nábytek navrhli autoři na míru, aby co nejlépe vyhovoval specifickým potřebám prostoru. K tomu byly použité materiály Kronospan v dřevodekoru s akcenty výrazných barev, jako je modrá a chilli červená, které přinášejí do interiéru energii a živost. „Tento design nejenže splňuje požadavky na praktické využiti, ale zároveň dokáže nabídnout moderní a příjemné prostředí pro každodenní život,“ dodává na závěr architekt Žoha.

O projektu Autoři: TurnKey - Ing. arch. Elena Kerďova, Bc. Zdeněk Tretiak, Ing. arch. Jakub Žoha Projekt: 2024 Realizace: 2024 Výměra: 40,8 m2 Náklady: 675 000 Kč bez DPH Dodavatele: Hotel na klič, Signal Mont, VKN, Dakros, Království křesel, CreaAve cables, Designový nábytek, Designspot, Fleysen, Supermobel, Alza, Bonami, HM home, IKEA, Jysk, Svět svítidel, Westwing

Fotografie: Iveta Kulhavá