Majitelé chtěli původní stavbu nejdřív zrekonstruovat, ale brzy se ukázalo, že by to bylo finančně i technicky příliš náročné. Statek šel proto k zemi a na jeho místě vyrostla dřevostavba, stodola se postupně opravuje a zahrada vzniká přirozeně, bez ambice mít „učesanou satelitní zahrádku“, spíš naopak. Majitelé chtějí, aby prostor kolem domu působil živě, organicky a trochu divoce.
Ve volbě dřevostavby nehrály hlavní roli emoce, ale praktičnost. Rychlejší výstavba a finanční úspora byly silné argumenty. Přesto dnes dům působí velmi osobitě, hlavně díky výrazné fasádě z opalovaného sibiřského modřínu.
Investoři zvolili „krokodýlí kůži“, intenzivní tepelnou úpravu se zuhelnatělou vrstvou na povrchu bez kartáčování. V českém prostředí jde stále o poměrně netradiční řešení, které na sebe přirozeně strhává pozornost. Fasáda se navíc v čase proměňuje. Jinak stárne na slunci, jinak ve stínu.
„Baví nás, jak na různých světových stranách různě zraje, jak je někde stále patrnější struktura dřeva, skoro jako kdyby byla prkna vykartáčovaná, a jinde se černá barva zase vůbec nemění. Návštěvy nám pořád dům „osahávají“ a ptají se, zda špiní. Ano, špiní, respektive špinil, zkrátka jako když sáhnete na uhlí. Ale jak jde čas, už to rozhodně není tak intenzivní,“ říkají majitelé.
Vedle estetiky hrála roli i praktičnost. Opalované dřevo je totiž odolnější vůči škůdcům a povětrnosti a v zásadě bezúdržbové. Drobné vrtochy materiálu se ale přece jen objevily. Na víc namáhané jihozápadní fasádě se některá prkna časem kroutí a občas „vyskočí“ z kotvení. Řešení je naštěstí jednoduché – žebřík, pár pohybů rukou a je zase hotovo.
Světlo, zahrada a velká okna
Obývací pokoj je orientovaný na jižní stranu a velká okna propojují interiér se zahradou. Původní sen o rohovém okně bez sloupku narazil na konstrukční limity, ale kompromisu majitelé nijak nelitují. Dům je i s rohovým sloupkem krásně prosvětlený a kontakt se zahradou zůstal zachovaný, což je přesně to, co majitelé chtěli.
Pocit otevřeného prostoru, světlo během celého dne a výhled do zeleně. Interiér kombinuje přírodní materiály s praktickými povrchy. V obýváku je dubová podlaha v teplém karamelovém odstínu, v kuchyni a na chodbě dlažba v dekoru přírodního kamene. Schodiště z modřínu s dubovým zábradlím dostalo nakonec vinylový povrch, aby ladilo s podlahou v patře. Celek působí civilně, ale útulně jako dům, kde se skutečně žije.
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Komfort bez zbytečných technologií
Energetický koncept domu je postavený na dobré izolaci, velkých oknech se stíněním a tepelném čerpadle v kombinaci s podlahovým vytápěním. V létě pomáhají předokenní žaluzie držet v interiéru příjemnou teplotu okolo 25 °C. Letos majitelé poprvé vyzkoušeli i reverzibilní režim tepelného čerpadla pro mírné chlazení. „Zima od nohou není vůbec cítit, přitom se tímto způsobem daří teplotu srazit o další dva stupně,“ říkají spokojeně.
Na rozdíl od mnoha současných novostaveb majitelé nešli cestou nuceného větrání s rekuperací. Důvody byly praktické i estetické – investice navíc, zásahy do interiéru i fasády, a hlavně touha větrat klasicky. Majitelé mají rádi průvan, otevřená okna a dveře dokořán. S odstupem času ale přiznávají, že by dnes možná volili jinak.
„Měla jsem nedávno možnost strávit prodloužený víkend u kamarádky v domě s rekuperací a ten rozdíl tam je a není malý. Takže s trochou nadsázky říkám – ten další dům už rekuperaci mít bude,“ říká majitelka.
Dům, který dává smysl svým obyvatelům
Krbová kamna na dřevo neslouží jako hlavní zdroj tepla, ale spíš zdroj pohody. Zapalují se v sychravých podzimních dnech nebo na konci zimy, kdy už se všichni těší na jaro, ale večery jsou pořád chladné. Stejně jako zahrada i celý dům vznikal postupně, s ohledem na potřeby majitelů, jejich životní styl a vztah k místu. Výsledkem tak není dům z katalogu, ale domov s charakterem. Dřevostavba, která zapadla do staré zástavby, respektuje historii místa, ale zároveň nabízí současný komfort.