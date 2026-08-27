Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rekonstruovat, nebo zbourat? Rodina se nebála demolice a teď žije v ráji

Lenka Weberová
Původní plán na rekonstrukci starého statku majitelé zavrhli jako finančně i...

Původní plán na rekonstrukci starého statku majitelé zavrhli jako finančně i technicky nereálný. | foto: ATRIUM

Moderní dřevostavba vyrostla na místě původního starého statku se stodolou a...
Velká okna orientovaná na jih přivádějí do obytného prostoru přírodní světlo po...
Přírodní materiály v interiéru vytvářejí hřejivou a civilní atmosféru pro...
V namáhané zóně kuchyně a chodby dala rodina přednost praktické dlažbě v dekoru...
27 fotografií
Na místě, kde kdysi stál starý statek se stodolou a sadem, dnes stojí moderní dřevostavba. Parcela se nachází uprostřed staré zástavby, jen pár kilometrů od původního bydliště majitelů. V novém domově našli klid, volný prostor i propojení se zahradou.

Majitelé chtěli původní stavbu nejdřív zrekonstruovat, ale brzy se ukázalo, že by to bylo finančně i technicky příliš náročné. Statek šel proto k zemi a na jeho místě vyrostla dřevostavba, stodola se postupně opravuje a zahrada vzniká přirozeně, bez ambice mít „učesanou satelitní zahrádku“, spíš naopak. Majitelé chtějí, aby prostor kolem domu působil živě, organicky a trochu divoce.

Ve volbě dřevostavby nehrály hlavní roli emoce, ale praktičnost. Rychlejší výstavba a finanční úspora byly silné argumenty. Přesto dnes dům působí velmi osobitě, hlavně díky výrazné fasádě z opalovaného sibiřského modřínu.

Investoři zvolili „krokodýlí kůži“, intenzivní tepelnou úpravu se zuhelnatělou vrstvou na povrchu bez kartáčování. V českém prostředí jde stále o poměrně netradiční řešení, které na sebe přirozeně strhává pozornost. Fasáda se navíc v čase proměňuje. Jinak stárne na slunci, jinak ve stínu.

Moderní dřevostavba vyrostla na místě původního starého statku se stodolou a ovocným sadem.
Původní plán na rekonstrukci starého statku majitelé zavrhli jako finančně i technicky nereálný.
Velká okna orientovaná na jih přivádějí do obytného prostoru přírodní světlo po celý den.
Přírodní materiály v interiéru vytvářejí hřejivou a civilní atmosféru pro každodenní život.
V namáhané zóně kuchyně a chodby dala rodina přednost praktické dlažbě v dekoru přírodního kamene.
27 fotografií

„Baví nás, jak na různých světových stranách různě zraje, jak je někde stále patrnější struktura dřeva, skoro jako kdyby byla prkna vykartáčovaná, a jinde se černá barva zase vůbec nemění. Návštěvy nám pořád dům „osahávají“ a ptají se, zda špiní. Ano, špiní, respektive špinil, zkrátka jako když sáhnete na uhlí. Ale jak jde čas, už to rozhodně není tak intenzivní,“ říkají majitelé.

Vedle estetiky hrála roli i praktičnost. Opalované dřevo je totiž odolnější vůči škůdcům a povětrnosti a v zásadě bezúdržbové. Drobné vrtochy materiálu se ale přece jen objevily. Na víc namáhané jihozápadní fasádě se některá prkna časem kroutí a občas „vyskočí“ z kotvení. Řešení je naštěstí jednoduché – žebřík, pár pohybů rukou a je zase hotovo.

Světlo, zahrada a velká okna

Obývací pokoj je orientovaný na jižní stranu a velká okna propojují interiér se zahradou. Původní sen o rohovém okně bez sloupku narazil na konstrukční limity, ale kompromisu majitelé nijak nelitují. Dům je i s rohovým sloupkem krásně prosvětlený a kontakt se zahradou zůstal zachovaný, což je přesně to, co majitelé chtěli.

Pocit otevřeného prostoru, světlo během celého dne a výhled do zeleně. Interiér kombinuje přírodní materiály s praktickými povrchy. V obýváku je dubová podlaha v teplém karamelovém odstínu, v kuchyni a na chodbě dlažba v dekoru přírodního kamene. Schodiště z modřínu s dubovým zábradlím dostalo nakonec vinylový povrch, aby ladilo s podlahou v patře. Celek působí civilně, ale útulně jako dům, kde se skutečně žije.

Dům zbourali, nový dodnes nestojí. Rodinu z Brna zachránilo netradiční řešení

Komfort bez zbytečných technologií

Energetický koncept domu je postavený na dobré izolaci, velkých oknech se stíněním a tepelném čerpadle v kombinaci s podlahovým vytápěním. V létě pomáhají předokenní žaluzie držet v interiéru příjemnou teplotu okolo 25 °C. Letos majitelé poprvé vyzkoušeli i reverzibilní režim tepelného čerpadla pro mírné chlazení. „Zima od nohou není vůbec cítit, přitom se tímto způsobem daří teplotu srazit o další dva stupně,“ říkají spokojeně.

Na rozdíl od mnoha současných novostaveb majitelé nešli cestou nuceného větrání s rekuperací. Důvody byly praktické i estetické – investice navíc, zásahy do interiéru i fasády, a hlavně touha větrat klasicky. Majitelé mají rádi průvan, otevřená okna a dveře dokořán. S odstupem času ale přiznávají, že by dnes možná volili jinak.

„Měla jsem nedávno možnost strávit prodloužený víkend u kamarádky v domě s rekuperací a ten rozdíl tam je a není malý. Takže s trochou nadsázky říkám – ten další dům už rekuperaci mít bude,“ říká majitelka.

Dům, který dává smysl svým obyvatelům

Krbová kamna na dřevo neslouží jako hlavní zdroj tepla, ale spíš zdroj pohody. Zapalují se v sychravých podzimních dnech nebo na konci zimy, kdy už se všichni těší na jaro, ale večery jsou pořád chladné. Stejně jako zahrada i celý dům vznikal postupně, s ohledem na potřeby majitelů, jejich životní styl a vztah k místu. Výsledkem tak není dům z katalogu, ale domov s charakterem. Dřevostavba, která zapadla do staré zástavby, respektuje historii místa, ale zároveň nabízí současný komfort.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

Zázračný dům jde s úsporností do extrémů. Architekt splnil majiteli nemožné

Vznikl z radikálního zadání: vytvořit pohodlné bydlení, které se obejde bez...

Vznikl z radikálního zadání: vytvořit pohodlné bydlení, které se obejde bez klimatizace a mechanického větrání. Majitel chtěl rovněž dům uprostřed přírody, s co nejmenší uhlíkovou stopou a téměř...

Dům zbourali, nový dodnes nestojí. Rodinu z Brna zachránilo netradiční řešení

Bungalov měl být dočasným řešením. Dnes je pro rodinu domovem.

Po dvaceti letech v Brně zatoužili Pavel a Veronika po větší zahradě a klidu. Dlouho hledali místo, které by je oslovilo. Když ho našli, čekalo je překvapení – starý dům musel k zemi. Nový dodnes...

Dům velký jako palác schovali do lesa. Je obří, ale v přírodě ho přehlédnete

Komfort této brazilské rezidence netkví ve velikosti obytné plochy. Skrývá se...

Rodinná rezidence Casa Xingu stojí v Nova Lima, v brazilském státě Minas Gerais, na zalesněných svazích u Belo Horizonte. A byť je svými rozměry královská, dojmem monumentu nikterak nepůsobí. Luxus...

Z chátrající ruiny vytvořil spisovatel oázu. Dnes na zahradě sklízí melouny

Původně stavení sloužilo k ubytování čeledě.

Spisovatel Jaroslav Benda patří k lidem, kteří si na velká gesta příliš nepotrpí. O své chalupě vypráví stejně jako o životě. S nadhledem, suchým humorem a občas i s poznámkou, u které si člověk není...

Děti v klecích desítky metrů nad zemí. Bizarní vychytávky městských bytů

Snímky malých dětí, hrajících si ve vysoko zavěšených klecích, byly pořízené v...

Na první pohled vypadají jako rekvizity z morbidního sci-fi filmu nebo rafinované mučicí nástroje. Ve skutečnosti jsou to vynálezy, které měly chránit a pomáhat těm nejmenším. Kovové schránky, okenní...

Rekonstruovat, nebo zbourat? Rodina se nebála demolice a teď žije v ráji

Původní plán na rekonstrukci starého statku majitelé zavrhli jako finančně i...

Na místě, kde kdysi stál starý statek se stodolou a sadem, dnes stojí moderní dřevostavba. Parcela se nachází uprostřed staré zástavby, jen pár kilometrů od původního bydliště majitelů. V novém...

27. srpna 2026

Komíny trčí ze zahrady. Ve francouzské vesnici hloubili domy přímo do země

Zapomeňte na cihly, maltu, trámy i střešní tašky. Ve francouzském Rochemenieru...

Zapomeňte na cihly, maltu, trámy i střešní tašky. Ve francouzském Rochemenieru si lidé po staletí stavěli domy tak, že je vyhloubili do země. A materiál, který vytěžili, jim ještě pomáhal vydělávat....

27. srpna 2026

Dům si postavili za Prahou, výhled mají přímo do lesa. Mladý pár nás provedl

Ve spolupráci
Parcela si majitele okamžitě získala.

Jejich práce je svazovala s Prahou, oba nicméně cítili, že potřebují více svobody. Samota, les, klid, ticho a božská příroda – to bylo jejich snem. Ambiciózní dvojice tedy koupila pozemek nedaleko...

27. srpna 2026

Proměna staré půdy vyrazí dech. Architekti ji proměnili v snovou čítárnu

Architekti Roman Kučírek a Jan Komárek ze studia 3K Architects proměnili...

Architekti Roman Kučírek a Jan Komárek ze studia 3K Architects proměnili zanedbanou půdu o ploše 72,5 m² v osobité útočiště. Z nevyužitého skladu vznikl intimní prostor pro čtení a odpočinek s...

26. srpna 2026

Zvenku typický Londýn, uvnitř úplně jiný svět. Nahlédněte do skvělého domu

Islington House v londýnské čtvrti Canonbury vypadá jako tradiční městský dům....

Islington House v londýnské čtvrti Canonbury vypadá jako tradiční městský dům. Jeho poválečný původ však umožnil architektům z ateliéru Hamish Vincent Design překročit hranice a proměnit bydlení...

26. srpna 2026

Zázračný dům jde s úsporností do extrémů. Architekt splnil majiteli nemožné

Vznikl z radikálního zadání: vytvořit pohodlné bydlení, které se obejde bez...

Vznikl z radikálního zadání: vytvořit pohodlné bydlení, které se obejde bez klimatizace a mechanického větrání. Majitel chtěl rovněž dům uprostřed přírody, s co nejmenší uhlíkovou stopou a téměř...

25. srpna 2026

Dům velký jako palác schovali do lesa. Je obří, ale v přírodě ho přehlédnete

Komfort této brazilské rezidence netkví ve velikosti obytné plochy. Skrývá se...

Rodinná rezidence Casa Xingu stojí v Nova Lima, v brazilském státě Minas Gerais, na zalesněných svazích u Belo Horizonte. A byť je svými rozměry královská, dojmem monumentu nikterak nepůsobí. Luxus...

24. srpna 2026

Z chátrající ruiny vytvořil spisovatel oázu. Dnes na zahradě sklízí melouny

Původně stavení sloužilo k ubytování čeledě.

Spisovatel Jaroslav Benda patří k lidem, kteří si na velká gesta příliš nepotrpí. O své chalupě vypráví stejně jako o životě. S nadhledem, suchým humorem a občas i s poznámkou, u které si člověk není...

24. srpna 2026

Děti v klecích desítky metrů nad zemí. Bizarní vychytávky městských bytů

Snímky malých dětí, hrajících si ve vysoko zavěšených klecích, byly pořízené v...

Na první pohled vypadají jako rekvizity z morbidního sci-fi filmu nebo rafinované mučicí nástroje. Ve skutečnosti jsou to vynálezy, které měly chránit a pomáhat těm nejmenším. Kovové schránky, okenní...

23. srpna 2026

Bydlení v drsné divočině má přísná pravidla. Tento srub ukazuje, jak na to

Black Bear House jako by dával dohromady dva různé světy architektury. Vidíme...

Vypadá jako balvan, který se kutálel po svahu a zastavil se na stráni. Ve skutečnosti je Black Bear House velmi promyšleným domem, adaptovaným pro drsný život v horách Colorada. To, že je kompaktní,...

22. srpna 2026

Velká stavba v malém městě: nová knihovna v Turnově připomíná skalní soutěsky

Díky budově nové městské knihovny v Turnově se podařilo propojit ulici s...

Architekti ze studia A69 mají k Turnovu a jeho okolí osobní vztah. Novou městskou knihovnu tak pro město navrhli jako hold Českému ráji. Evokuje skalní soutěsku i Klokočské průchody.

21. srpna 2026

Pivo, řev a beznaděj. Večírky ve vnitrobloku nás mučí, co máme dělat?

Premium
ilustrační snímek

Bydlíme v činžovním domě. Sousedé se naučili každý večer trávit čas na společné předzahrádce ve vnitrobloku. Když je pěkně, sednou si tam s cigaretou a jídlem a alkoholem a hodiny si povídají, smějí...

21. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.