Bouřlivá historie hradu, který se proměnil na romantický zámek

Jak to však s tvrzemi a hrady bývá, staví se a jsou ničeny tak, jak se krajinou přelévají války, střídají panovníci i vlastníci. A stejně tak se měnil i význam hradu, historie Château de Mirwart je totiž opravdu působivá, sahá až k Merovejcům.

Jeden z prvních majitelů hradu, Godfrey z Bouillonu, „král Jeruzaléma“ a vůdce první křížové výpravy

Byla to první dynastie vládnoucí Franské říši od nastoupení Chlodvíka roku 481 až do nástupu dynastie Karlovců roku 751. Prvním historickým členem dynastie byl Chlodvíkův otec a král sálských Franků Childerich, syn polomytického krále Merovecha, od kterého se odvozuje název dynastie.

Od počátku bylo panství hradu předmětem neshod, dokonce bitev mezi opatstvím Saint-Hubert, knížetem-biskupem z Lutychu a vládnoucími šlechtickými rody, z nichž každý si jej nárokoval. Zvláště ve třináctém a čtrnáctém století vypukly konflikty mezi hrabstvím Hainaut a knížetem-biskupem z Lutychu. A takové osudy provázely hrad celá další století.

Po prodeji hradu lucemburské provincii neboli státní správě po druhé světové válce se hrad dostal do nezáviděníhodné situace. Stavba se sice zrekonstruovala, ale nenašli pro ni využití, a tak se časem dostala do havarijního stavu. Výzdoba a nábytek byly vypleněny a budova zůstala prázdná a neobsazená, a to až do roku 2015, kdy nový majitel začal s náročnou rekonstrukcí.

Královský architekt dal zámku podobu

Hrad byl několikrát zničený a přestavěný kvůli různým politickým, náboženským a právním sporům. Panství proto obsahuje pozůstatky téměř každé rodiny, která jej vlastnila nebo zde bydlela. Třeba v roce 1820 koupil zámek Aimé-Gabriel d’Artigues, významný chemik a průmyslník, s jehož jménem jsou spojené proslulé sklárny Vonêche a Baccarat.

Podoba zámku pochází z velké části z počátku osmnáctého století. V následujícím století prošla řadou změn, za nimiž stojí i Alfons Balat, architekt belgické královské rodiny a krále Leopolda II. Byl to především on, kdo dal místu jeho dnešní podobu, kterou respektovali i současní majitelé.

Ti nechali zámek proměnit v místo odpočinku, relaxace a regenerace v oáze zeleně, zámek stojí v nádherných lesích opatství Saint-Hubert. Tam, kde to bylo možné, zachovali architekti autentické historické prvky, například v podzemních prostorách ze třináctého století, kde je dnes část wellness.

Restaurování nejen uctilo historii hradu, ale také maximálně zohlednilo místní zvyky a obyčeje. Pozoruhodným příkladem je zahrada proti vnější zdi, kde se pěstuje místní zelenina a bylinky, jak je popsáno v ručně psané knize receptů Josephine Tillieux, kuchařky na zámku v devatenáctém století.

Dnes Châteux de Mirwart zahrnuje elegantní hotel, gurmánskou restauraci, banketový sál, několik konferenčních místností a luxusní lázně s tím, že byl oživený duch starého hradu, který naplnily i moderní prvky, avšak s respektem k minulosti.

Klíčové slovo

Jako klíčové zde lze použít slovo autenticita. Ta se projevuje důrazem na historii, lokalitu, přírodu a udržitelný charakter konceptu, ale také kvalitním servisem. Vůně, barvy, chutě a vjemy jsou plně inspirovány přirozenou polohou zámku a tím, co panství nabízí. To je možná největší síla Château de Mirwart.

Původní trámy působí impozantním dojmem.

Samotná zámecká budova disponuje dvanácti apartmány různých velikostí, od 30 m² pro nejmenší dvoulůžkový pokoj až po 240 m² pro ultra luxusní Suite Impérial pro čtyři hosty. Bývalé stáje byly přeměněny na sedm dvoupodlažních domků, z nichž každý má dvě ložnice.

Za zmínku stojí také Tour de Dinant, obranná věž ze šestnáctého století, kde je historie v autentických zdech stále doslova hmatatelná. Dubové podlahy, mramorové koupelny, krb v každém pokoji, autentické prvky všude, kam se podíváte. Žádná dvě apartmá na zámku nejsou stejná, všechna však mají stejnou vysokou úroveň komfortu.

V gastronomické restauraci hotelu Château si vychutnáte kuchyni šéfkuchaře Pajtima Bajramiho. Belgičanovi s kosovskými kořeny ještě nebylo třicet, když debutoval v Gault&Millau s velmi vysokým oceněním. Okamžitě mu byl udělen titul „Objev Flander“. Následující rok si vedl ještě lépe, a pokud je to na Pajtimovi, konec je ještě v nedohlednu.

Snídaňová jídelna hotelu

Dnes je Bajrami tlukoucím srdcem gastronomické restaurace. Jeho cílem je, aby se každé jídlo stalo uměleckým dílem s barevnými výtvory v lákavých texturách. Za tímto účelem používá čerstvé, poctivé a pokud možno místní suroviny. Koneckonců, Château de Mirwart také znamená autentičnost na kulinářské frontě.

Špičkový design

Na proměně zámku se podílela řada světových designových firem i designérů. Například Molteni&C vybavil různé prostory zámku, jako je modrý recepční bar Salon, Salle Polyvalente, Petit Salon, restaurace a kulečníková místnost, stejně jako zámecká apartmá či dépendance.

Vnitřní prostory jsou obohaceny o řadu solitérů z kolekce Molteni&C: najdete zde pohovky Lucas, křesla Elain, Walter a Gillis, konferenční stolky Louisa či knihovnu Hector a příborník Adrien, vše navržené Vincentem Van Duysenem.

Mramor byl použitý i u krbů.

Interiéry harmonicky integrují další ikonické produkty Molteni&C: stůl D.859.1 od Gia Pontiho, pohovku Surf navrženou Yabu Pushelbergem, stůl Asterias od Patricie Urquioly nebo stůl AVA z produkce společnosti Foster+Partners a také židle a křesla Devon navržená Rodolfo Dordonim.