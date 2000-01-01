náhledy
Rodina s třemi dětmi se chtěla osvobodit od hypotéky. Pár koupil v Pensylvánii opuštěný kostel za 53 tisíc dolarů, v přepočtu za 1,1 milionu korun.
Autor: Profimedia.cz
A na dalších 100 tisíc dolarů, v přepočtu 2,1 milionu korun, je vyjde rekonstrukce.
Autor: Profimedia.cz
Felicia a Steven prodali začátkem tohoto roku svůj třípokojový dům v New Orleans v Louisianě za 180 tisíc dolarů, v přepočtu za 3,8 milionu korun.
Autor: Profimedia.cz
Nyní renovují zničenou budovu z roku 1905 s napjatým rozpočtem 100 tisíc dolarů.
Autor: Profimedia.cz
Steven opravuje dům každý večer po práci. Pracuje 40 hodin týdně a pak veškeré volno tráví na stavbě.
Autor: Profimedia.cz
Během rekonstrukce si rodina pronajímá dům, který je vzdálený hodinu a půl jízdy autem.
Autor: Profimedia.cz
Felicia nemovitost navštěvuje několikrát týdně se svými dětmi Coltonem, Paxtonem a Bentleyem.
Autor: Profimedia.cz
„Snažíme se z toho udělat co nejvíc cool dům a vdechnout mu život,“ říká Felicia. Zvony ve zvonici ale plánují nechat.
Autor: Profimedia.cz
Všechny peníze, co mají, jsou z prodeje domu. „To je vše, co máme – musíme to zvládnout,“ říká Felicia.
Autor: Profimedia.cz
Felicia přiznává, že je to divoká jízda, na kterou se společně vydali, ale těší se na výsledek.
Autor: Profimedia.cz