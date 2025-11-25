|
Koupili zničený kostel. Sami a s napjatým rozpočtem ho přestavují na bydlení
Úžasný dům v Krušných horách s proskleným štítem se stal Stavbou roku
Respektuje terén, otevírá se výhledem. V Krušných horách, na místě původní dřevěné chaty bez elektřiny a vody, vyrostl v remízku rekreační dům, který se nesnaží krajině konkurovat, ale je její...
Stylový srub u lesa má biobazén a saunu. Dokonalé bydlení má jen jednu chybu
Anna Maria s partnerem bydlí ve srubovém domku u lesa na severovýchodě Slovenska. Citlivě postavený srub v harmonii s okolní přírodou si vyladili k dokonalosti. Dřevěné stěny v interiéru hrdě...
Rodina s třemi dětmi se chtěla osvobodit od hypotéky. Pár koupil v Pensylvánii opuštěný kostel za 53 tisíc dolarů, v přepočtu za 1,1 milionu korun. A na dalších 100 tisíc dolarů, v přepočtu 2,1...
Zachraňují horské nádraží Kovářská. Přespat můžete ve vagonech i vechtrovně
Nádraží Kovářská, dřív Šmídeberk a ještě dřív Schmiedeberg, stojí od roku 1872, kdy se začalo jezdit z Chomutova do Vejprt. Od roku 2006 začala devastace, kterou zastavila až skupina novinářů a...
Vítěz StarDance Jan Onder bydlí v pražských Nuslích. Lekce tance dává v obýváku
Tanečník, pedagog a dvojnásobný vítěz StarDance Jan Onder nás přivítal ve svém bytě v pražských Nuslích, kam se přestěhoval z praktických důvodů. Ve stejném městském obvodu totiž sídlí i Česká...
Nový Svět je jako pražský Montmartre pod Hradem, kde se zastavil čas
Pod mohutnými zdmi Pražského hradu se skrývá čtvrť, která si uchovala atmosféru maloměstského života a bohatou historii. Nový Svět na Hradčanech vznikl jako předměstí hradu, přežil devastující požáry...
Skvělá proměna bytu v paneláku: matka i syn mají každý ložnici i koupelnu
Zadáním pro architektku Markétu Janderovou byla kompletní rekonstrukce bytu v paneláku, který po patnácti letech od posledních úprav působil zastarale a už neodpovídal funkčním ani estetickým...
Byt na Letné omráčí surovým betonem. Dřevěný box nahradil příčky
Ukázkou radikální přeměny je vícepokojový byt v Praze na Letné v domě z vyzděného železobetonového skeletu. Během proměny získal otevřenou dispozici. Autorkou atraktivní, velmi moderní a nevšední...
Zahalte se do pocitu bezpečí. Vánocům vévodí přírodní materiály a udržitelnost
Zapomeňte na křiklavou výzdobu a blikající světýlka! Advent 2025 se ponese v duchu minimalismu, osobitosti a udržitelnosti. Místo na falešné třpytky vsaďte na ozdoby, které vyprávějí příběh!
Bez povolení, ale oblíbené. Levné bydlení pomáhá řešit bytovou krizi
Co to je Gecekondu? Na první dobrou těžko odpovědět, protože oficiálně nic takového neexistuje. I v Turecku totiž potřebujete ke schválení novostavby povolení. A všechny domy zvané Gecekondu, vznikly...
Češi investují do domků na indonéských ostrovech. Stojí jako garáž v Praze
Vily na plážích ostrovů Sumba, Lombok a Sumbawa, které najdete poblíž oblíbeného Bali, stojí přibližně tolik jako garáž v Praze. I proto si je kolem 90 procent zájemců pořizuje jako investici, téměř...
Klíčový okamžik moderny. Hoffmannův pavilon sanatoria se stal ikonou evropské architektury
Bratislavu jsme si posledně prohlédli nejen z hlediska historického, ale i co se týče moderní architektury. Teď však obraťme list a nakoukněme do míst, která jsou odtud doslova za rohem.
Proslulý designér Karim Rashid tvrdí, že 90 % věcí kolem nás je naprostý průšvih
Karim Rashid, jeden z nejplodnějších světových designérů a tvůrce ikonických návrhů, přepisuje dál dějiny oboru. Miluje svou práci a barvy. Je vizionářem, do minulosti se neohlíží. Proč vidí...
Místo práce a školy svoboda. Hippie rodiče žijí s dětmi ve školním autobusu
Monica Mathesonová a Joe Bach z Chicaga se rozhodli změnit život. Prodali rodinný dům a dali v práci výpověď, aby mohli vychovávat děti ve školním autobusu.
Podívejte se na luxusní sídlo zpěvačky Billie Eilish za 127 milionů
Slavná americká zpěvačka Billie Eilish bydlí už dva roky v kalifornské La Canada Flintridge, kde na téměř čtyřech akrech vlastní dům za šest milionů dolarů, v přepočtu za 127 milionů korun.