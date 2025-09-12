Z vily z 30. let je opět architektonický skvost, má i garáž pro šest aut

Historie některých domů by vydala na román. To platí i o vile v severních Čechách, která se z luxusního rodinného sídla proměnila na policejní stanici, pak školku a nakonec ji „naporcovali“ na několik bytů. Ale jak se říká, konec dobrý, všechno dobré. Nový majitel společně s architekty zvládl náročnou rekonstrukci.
Nově navržená je vstupní pergola, ovšem s tím, že ocelová konstrukce je doplněná skleněnými luxfery a vhodným osvětlením evokujícím dobu vzniku vily. | foto: Ing. arch. Václav Novák

Kvalitní stavbu znehodnotila řada době poplatných vestaveb a úprav. Ty bylo nutné odstranit. „Původní majitelé si vilu užili jen do počátku II. světové války. Po ní byla zabavena komunistickým režimem. Nejdříve sloužila jako policejní stanice, posléze jako mateřská škola a před revolucí byla přestavěna na několik bytových jednotek,“ popisuje historii domu architekt Mojmír Ranný.

Podle něho koupil investor dům v poměrně žalostném stavu. Na architekty tak čekala rekonstrukce fasády a kompletní rekonstrukce interiéru budovy, a to včetně výměny několika částí stropů a výměny střešní krytiny. Navíc měl majitel i další požadavek, a to přistavění garáže pro šest automobilů.

Vila z první republiky má opět svůj styl a šarm. Díky architektům

Výsledný projekt přihlásilo studio Ranný Architects do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry dokončené v průběhu roku 2024. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.

Úcta k původní stavbě

„Naším“ úkolem bylo navrhnout dostavbu a rekonstrukci s cílem, aby se maximálně využilo architektonických a stavebních kvalit vily. Nový interiér jsme proto navrhli citlivě tak, aby nedošlo k narušení čistoty původní architektury vily a nově navrženého interiéru.

Návrh nového interiéru se týkal veškerých půdorysů čtyřpodlažní vily s plochou více než 550 m2, a to včetně garáže, „propojovacího krčku“ a blízkého okolí.

„Klient je majitel strojírenské továrny a jeho důraz na detail byl k naší radosti obzvláštně pečlivý. Jeho smysl pro dotahování detailů při rekonstrukci, realizaci interiéru a dokončení okolí domu a přilehlého parku byl obdivuhodný,“ hodnotí průběh projekt architekt Ranný.

A pokračuje: „ Vůbec se nebojím napsat , že investor by naším silným spoluautorem a mnohdy jeho nápady byly živnou půdou pro dořešení , zejména technických detailů.“

Rázná proměna vile z první republiky prospěla. Uvnitř je 21. století

Původní materiály a technologie

„Na rekonstrukci a vlastní realizaci interiéru jsme použili výhradně materiály a technologie, které odpovídají době výstavby vily. Co se týče inovativního řešení, tak samozřejmě je vila vybavena moderními technologiemi vytápění, větrání a strukturované kabeláže, které se zcela vizuálně neuplatňují v interiéru,“ vysvětluje Mojmír Ranný.

I na garáž, navrženou v duchu výstavby původní vily, použili architekti původní materiály, zejména povrchově upravenou měď jako obkladový a hlavní výtvarný prvek fasády. Kov a drátosklo se objevilo ve světlíku garáže včetně propojovacího krčku mezi garáží a domem. Betonové prolévací tvárnice se zateplením byly použité na železobetonovou konstrukci stropu.

Nově navržená je vstupní pergola, ovšem s tím, že ocelová konstrukce je doplněná skleněnými luxfery a vhodným osvětlením evokujícím dobu vzniku vily.

V interiéru najdete na podlaze v přízemí travertin, v prvním podzemním podlaží jsou dlaždice s dobovými vzory dlaždic. V prvním patře bylo použité dřevo merbau, ve druhém pak průmyslové dubové mozaiky. Nové obklady stěn včetně podhledů jsou z mořeného javoru a ořechu.

Ve vstupním podlaží architekti použili posuvné dveře do zdi, které buď důsledně oddělují dispozici, či ji naopak zcela otevírají. Veškerý design nerezových prosklených dveří vychází z podoby větrací mřížky původních kachlových kamen, která byla vyrobená ve stylu art deco.

Interiér z první republiky měl styl, dnešní podoba je ještě lepší

„Pro nás byla velká čest pracovat na tomto vysoce kvalitním díle. Přineslo nám to zapomenuté znalosti naší doby a možnost nahlédnout do mistrovství našich vynikáních architektů a řemeslníků předválečné doby třicátých let minulého století,“ říká Mojmír Ranný.

A pokračuje: „Mohu poděkovat i ochotě, designové erudovanosti investora, který nakupoval vhodný nábytek z první třetiny minulého století minulého století, poté jej nechal restaurovat a posléze s ním až na malé výjimky interiér citlivě dovybavil. I díky tomu se nám podařilo obnovit tuto krásnou vilu,“ dodává na závěr architekt Mojmír Ranný.

